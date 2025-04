Máster universitario de Análisis Político y Gobernanza

Andreu Paneque Martin

Andreu Paneque es profesor en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y miembro del Grupo de Investigación en Instituciones y Actores Políticos del Departamento de Ciencias Políticas de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) en Barcelona. Obtuvo su doctorado en la UPF en noviembre de 2022. Recibió la primera beca andorrana, denominada Consell de la Terra, por su investigación sobre el proceso de profesionalización política en democracias de pequeña escala: un estudio comparativo de los microestados europeos. Sus intereses de investigación incluyen la política comparada, las élites políticas, los partidos políticos y la política territorial. Su trabajo ha sido publicado en Party Politics, Government and Opposition, South European Society and Politics, Moving the Social y Parliament, Estates and Representation.