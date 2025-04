Máster universitario de Relaciones Internacionales

Ignasi Torrent Oliva

Doctor en Relaciones Internacionales por la Universitat Pompeu Fabra, máster en Relaciones Internacionales, Seguridad y Desarrollo por la Universitat Autònoma de Barcelona y licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universitat de Barcelona. En el pasado ha estado vinculado a instituciones académicas como la la University of Hertfordshire de Hatfield, la University of Westminster de Londres, la City University of New York y la University of Sierra Leone, entre otros. Colabora regularmente con el CCCB Lab y el Institut d'Humanitats de Barcelona. Sus intereses de investigación se centran en los estudios críticos de paz y conflictos, los desafíos de la era del Antropoceno y el pensamiento crítico contemporáneo.