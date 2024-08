¿Qué ganan las personas voluntarias?

El estudiantado mentor promueve el conocimiento del mundo tecnológico y el emprendimiento social entre las niñas y chicas, con la adquisición de competencias en ámbitos tradicionalmente masculinos, pero a la vez también adquiere ciertas habilidades. Villalonga destaca "el liderazgo, la comunicación, la aplicación práctica de los contenidos teóricos y la capacidad de trabajar en equipo", habilidades "altamente valoradas tanto en el mundo académico como en el profesional". Además, los mentores y mentoras de la UOC pueden establecer relaciones con profesionales del sector tecnológico, empresarial y de la comunicación, así como con organizaciones y empresas que participan en este programa o lo apoyan, abriendo puertas a futuras oportunidades de colaboración, investigación y desarrollo. La universidad fomenta su participación con la concesión de créditos.

El testimonio de algunas mentoras

"Es crucial el empoderamiento que consiguen; para ellas, ver a una chica programando es completamente normal y se quedan sorprendidas al descubrir que hay menos chicas que chicos en informática o ingenierías en las universidades", dice Francina Sole Mauri, alumni y tutora del máster de Filosofía para los Retos Contemporáneos de la UOC y mentora de uno de los grupos de niñas que han superado la final catalana. Para Sole Mauri, programas como Technovation Girls contribuyen a reducir la brecha digital de género y fomentan el interés en las STEAM entre las niñas: "Este es un programa que rompe estas barreras, ofrece una base tecnológica, no ya de programación, sino de pensamiento computacional a niñas y chicas, muchas de las cuales no accederían de otro modo". La tutora de la UOC concluye que "un 60 % de las niñas Technovation siguen con estudios STEM, y la comparación con cohortes similares que no participan en el programa muestra un incremento de más del 40 % que sigue los estudios y lo hace en STEM".

Otra mentora es Lídia Merino, ayudante de investigación en el Behavioural Design Lab (BDLab) del eHealth Center de la UOC. Para ella, "lo importante es que las chicas tengan referentes y puedan trabajar en un tema que les interese; que desde pequeñas ya se introduzcan en este mundo y puedan elegir si quieren dedicarse a ello o no, pero que al menos lo hayan conocido". Como mentora, ha guiado a un grupo de adolescentes para sacar adelante un proyecto que quiere "mejorar la salud mental en la etapa de transición entre la infancia y la adolescencia (en la que se encuentran ellas), entre los diez y los catorce años", y entre todas han creado "un repositorio en línea con recursos de salud mental y otras temáticas específicas en formato digital dirigido tanto a los adolescentes como a los docentes y las familias". De este grupo que acompaña, Merino destaca "las muchas ganas que tienen de aportar y aprender".

Embajadoras del programa Technovation Girls en Cataluña

Esther Subias es especialista en el uso educativo y social de las tecnologías de la información y la comunicación, además de periodista y educadora social, y fue la primera embajadora de Technovation Girls. Subias cree que esta iniciativa es importante porque visibiliza a las mujeres en un ámbito donde tienen una "presencia muy escasa". Subias agradece a la UOC la implicación en este proyecto aportando estudiantado voluntario de comunicación, que a través de una agencia creada por los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación pueden hacer prácticas en proyectos reales. "Los estudiantes de L'Agència han elaborado piezas de comunicación, han tenido la capacidad de estudiarnos y entender cuál era el mensaje que queríamos transmitir", afirma.

Precisamente, la profesora de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación Inés Martins ha sido jurado evaluador de los proyectos que desarrollan las niñas y chicas y hace una valoración muy positiva de su trabajo: "A pesar de tener muy poco conocimiento técnico, han demostrado una gran capacidad para resolver problemas tecnológicos. Evaluar cómo abordan y superan los desafíos técnicos muestra el potencial y la preparación para afrontar futuros retos en este ámbito".

Una de las primeras graduadas de Administración y Dirección de Empresas de la UOC, Rosa Prats, también tiene un papel esencial en esta iniciativa, porque es coordinadora del programa Technovation Girls en Lleida. Prats valora "la creatividad, el trabajo en equipo y la confianza de las niñas y chicas que participan en él, sea cual sea el resultado, porque el solo hecho de participar ya las hace ganadoras y las prepara para futuros retos personales y profesionales".

En Cataluña este proyecto lo impulsa la Asociación Espiral, Educación y Tecnología.