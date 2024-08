Què hi guanyen les persones voluntàries?

L'estudiantat mentor promou el coneixement del món tecnològic i l'emprenedoria social entre les nenes i les noies, amb l'adquisició de competències en àmbits tradicionalment masculins, però alhora també adquireix certes habilitats. Villalonga destaca "el lideratge, la comunicació, l'aplicació pràctica dels continguts teòrics i la capacitat de treballar en equip", habilitats "altament valorades tant en el món acadèmic com en el professional". A més, els mentors i mentores de la UOC poden establir relacions amb professionals del sector tecnològic, empresarial i de la comunicació, així com amb organitzacions i empreses que participen en aquest programa o hi donen suport, obrint portes a futures oportunitats de col·laboració, recerca i desenvolupament. La Universitat fomenta la seva participació amb la concessió de crèdits.

El testimoni d'algunes mentores

"És crucial l'empoderament que aconsegueixen; per a elles, veure una noia programant és completament normal i queden sorpreses en descobrir que hi ha menys noies que nois en informàtica o enginyeries a les universitats", diu Francina Sole Mauri, alumni i tutora del màster de Filosofia per als Reptes Contemporanis de la UOC i mentora d'un dels grups de nenes que han superat la final catalana. Per a Sole Mauri, programes com Technovation Girls contribueixen a reduir la bretxa digital de gènere i fomenten l'interès en les STEAM entre les nenes: "Aquest és un programa que trenca aquestes barreres, ofereix una base tecnològica, no ja de programació, sinó de pensament computacional a nenes i noies, moltes de les quals no hi accedirien d'una altra manera." La tutora de la UOC conclou que "un 60 % de les nenes Technovation continuen amb estudis STEM, i la comparació amb cohorts similars que no participen en el programa mostra un increment de més del 40 % que continua els estudis i ho fa en STEM".

Una altra mentora és la Lídia Merino, ajudant de recerca al Behavioural Design Lab (BDLab) de l'eHealth Center de la UOC. Per a ella, "l'important és que les noies tinguin referents i que puguin treballar en un tema que els interessi; que des de petites ja s'introdueixin en aquest món i puguin triar si s'hi volen dedicar o no, però que almenys l'hagin conegut". Com a mentora, ha guiat un grup d'adolescents a tirar endavant un projecte que vol "millorar la salut mental en l'etapa de transició entre la infància i l'adolescència (en la qual es troben elles), entre els deu i els catorze anys", i entre totes han creat "un repositori en línia amb recursos de salut mental i d'altres temàtiques específiques en format digital dirigit tant als adolescents com als docents i les famílies". D'aquest grup que acompanya, Merino en destaca "les moltes ganes que tenen d'aportar i d'aprendre".

Ambaixadores del programa Technovation Girls a Catalunya

Esther Subias és especialista en l'ús educatiu i social de les tecnologies de la informació i la comunicació, a més de periodista i educadora social, i va ser la primera ambaixadora de Technovation Girls. Subias creu que aquesta iniciativa és important perquè visibilitza les dones en un àmbit on tenen una "presència molt escassa". Subias agraeix a la UOC la implicació en aquest projecte aportant estudiantat voluntari de comunicació, que a través d'una agència creada pels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació poden fer pràctiques en projectes reals. "Els estudiants de L'Agència han elaborat peces de comunicació, han tingut la capacitat d'estudiar-nos i entendre quin era el missatge que volíem transmetre", afirma.

Precisament, la professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació Inés Martins ha estat jurat avaluador dels projectes que desenvolupen les nenes i noies i fa una valoració molt positiva de la seva feina: "Tot i tenir molt poc coneixement tècnic, han demostrat una gran capacitat per resoldre problemes tecnològics. Avaluar com aborden i superen els desafiaments tècnics mostra el potencial i la preparació per afrontar futurs reptes en aquest àmbit."

Una de les primeres graduades d'Administració i Direcció d'Empreses de la UOC, Rosa Prats, també té un paper cabdal en aquesta iniciativa, perquè és coordinadora del programa Technovation Girls a Lleida. Prats valora "la creativitat, el treball en equip i la confiança de les nenes i noies que hi participen, sigui quin sigui el resultat, perquè el sol fet de participar-hi ja les fa guanyadores i les prepara per a futurs reptes personals i professionals".

A Catalunya aquest projecte l'impulsa l'Associació Espiral, Educació i Tecnologia.