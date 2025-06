Creus que els programes que es fan per motivar les noies a treballar en el sector tecnològic estan tenint resultats?

Crec que és aviat per veure resultats d'aquests programes. Una dada objectiva és que, actualment, l'ocupació STEM de dones és inferior al 30 % a Espanya, però crec que això canviarà, tot i que serà un repte. L'important és que les noies tinguin referents i que puguin treballar en un tema que els interessi. Que des de petites ja s'introdueixin en aquest món i puguin triar si volen dedicar-s'hi o no, però que almenys l'hagin conegut. Un altre exemple que mostra que les coses estan canviant és que a les escoles de primària s’ensenya a tot l'alumnat a programar amb Scratch.

Abans de centrar-te en la recerca, t'havies dedicat a l'àmbit assistencial treballant com a infermera oncològica a Catalunya i Irlanda. Què aporta aquest bagatge a la teva feina actual?

Vaig començar com a infermera assistencial a oncologia, on vaig entendre la importància de les cures i l'atenció holística a la persona, però sobretot em vaig adonar de la significació d'evitar o endarrerir al màxim la malaltia, és a dir, de la promoció i la prevenció de la salut. En l'àmbit de la salut mental és més difícil fer arribar aquest missatge. La informació i la divulgació són fonamentals perquè les persones puguin identificar si els està passant alguna cosa i cercar ajuda, i també perquè tinguin el coneixement i les eines per mantenir-se sanes i prevenir aquestes patologies.

Participes en el projecte eHealthLit4Teen, dirigit per la investigadora de l'eHealth Center Eulàlia Hernández i que té com a objectiu utilitzar les xarxes socials com a eina per millorar la salut mental i emocional dels adolescents. Per què creus que han augmentat els problemes de salut mental entre aquesta població?

És difícil respondre amb certesa a aquesta pregunta; crec que hi influeixen diversos factors. Els determinants de salut són tots els elements modificables i no modificables que influeixen en la nostra salut, com la genètica, l'estil de vida, el nivell socioeconòmic o el lloc de residència, entre d'altres. En el cas concret de la salut mental dels adolescents, són factors com les relacions familiars i entre iguals, la soledat no volguda i la insatisfacció corporal, tal com ha identificat l'Agència de Salut Pública de Barcelona entre 2021 i 2022. Si aquests factors es veuen alterats, això pot influir en la salut. Un dels principals canvis recents va ser la pandèmia de la COVID-19, que va començar ara fa quatre anys. En el cas dels adolescents, que es troben en procés de canvi, d'exploració i d'autodescobriment i en una etapa en la qual les amistats i la socialització passen al centre, un confinament pot afectar negativament aquests determinants de salut. Tanmateix, també hi ha determinants que influeixen positivament en la salut. Un és l'alfabetització per a la salut. El projecte eHEalthLit4Teen té com a objectiu fomentar aquest aspecte entre l'alumnat d'ESO de Barcelona mitjançant una eina amb la qual conviuen diàriament, les xarxes socials.

Quins resultats heu obtingut fins ara?

Hem vist que els adolescents s'informen sobre salut mental a través de cercadors, parlant-ne amb persones properes i també, en menor grau, per mitjà de les xarxes socials. Les principals barreres que tenen a l'hora de cercar ajuda són la confidencialitat i la creença d'autonomia, i prefereixen clarament la presencialitat a les plataformes digitals.

En el marc del projecte, hem creat un repositori en línia amb recursos de salut mental i d'altres temàtiques específiques en format digital dirigit tant als adolescents com als docents i les famílies.

Com et vas interessar per la recerca?



Vaig fer el màster universitari de Salut Digital (E-health) de la UOC, en què la recerca és un eix transversal en tot l'itinerari formatiu i amb el qual he après molt. No només he adquirit coneixements, sinó que també m'ha ajudat a fomentar el pensament crític i la creativitat. Això em va motivar a encaminar-me professionalment cap a aquest àmbit i, a partir d'aquí, he anat treballant en diversos projectes de recerca.

Per acabar, què destacaries de la recerca del BDLab?

Aquest grup treballa per descriure, comprendre i aplicar els principis i les tècniques que afavoreixen el canvi de comportament en salut mitjançant tecnologies digitals. De fet, la cura de la salut depèn de conductes; per tant, és important saber com s'han de promoure i facilitar aquestes conductes perquè siguin efectives. En l'àmbit del benestar infantojuvenil, això vol dir afavorir que els infants i joves tinguin cura de la seva salut i qualitat de vida.