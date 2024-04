IA con ética y responsabilidad social

Giner ha participado en el proyecto de MLCommons en calidad de experto en IA responsable y en documentación de los conjuntos de datos, el tema sobre el cual centra su trabajo del Programa de Doctorado de Tecnologías de la Información y de Redes en la UOC. "Queríamos definir cómo debían documentarse los datos para tener confianza en su uso y no generar problemas éticos", comenta. Así pues, la extensión de IA responsable en la que ha trabajado determina, entre otros factores, si los datos tienen algún problema de privacidad o si son representativos en la esfera social, uno de los principales problemas que debe afrontar la IA en esta etapa inicial. "Esto contribuirá a evitar casos como los que se han dado en aplicaciones de IA médica, que fallaban más diagnósticos en mujeres, sobre todo negras, que en hombres blancos debido a la falta de mujeres, y especialmente de mujeres negras, en los datos de entrenamiento", explica el investigador del IN3.



Google es uno de los agentes participantes en el consorcio que más ha puesto en valor esta vertiente ética: "Apoyar a la IA responsable (RAI) fue un objetivo clave del esfuerzo de Croissant desde el principio y esta extensión permite describir los procesos hechos para crear los datos, las persones participantes, y los posibles sesgos presentes en los datos", dicen fuentes de la compañía tecnológica. "Para mí, el hecho de que el primer estándar del mundo de datos venga con una extensión de datos responsable es todo un éxito de la comunidad de IA ética, porque generalmente las empresas no prestan mucha atención a este hecho", reflexiona Giner.

Ahora, mientras el proyecto confía en que los especialistas del sector adoptarán Croissant cuando publiquen sus datos, el equipo que ha desarrollado este lenguaje se centrará en dominios concretos como la sanidad y los datos públicos. Por ejemplo, en el caso de la sanidad, para determinar qué datos son más relevantes (radiografías, TAC, conversaciones médico-paciente…) y qué aspectos de representatividad social hacen falta para que sea eficaz su aprovechamiento. "Al final, la IA parece inteligente, pero no lo es. Es una gran reproductora de los patrones que hay en los datos. Y si estos datos no se ajustan a la realidad que quieren representar, no funcionará bien", concluye el experto de la UOC.