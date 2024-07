Desde mediados de marzo hasta mediados de mayo, un total de 26 proyectos de investigación sobre Pau Casals han llegado a la Cátedra UNESCO Pau Casals para la Música, la Defensa de la Paz y los Derechos Humanos, de la Fundación Pau Casals y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Y es que, por segundo año consecutivo, se ha abierto una convocatoria de becas de investigación con el objetivo de impulsar la investigación y el conocimiento sobre el legado musical y humanístico de Casals. De entre las propuestas recibidas, La estética musical de Pau Casals. Tradición y modernidad, de Magda Polo, y Los roles y las funciones de la música en la construcción de la paz de las Naciones Unidas, de John Gledhill, han sido seleccionadas para recibir la ayuda de 2.000 euros cada una.

La convocatoria, abierta a estudiantes y personal investigador de todo el mundo, ha recibido un total de 26 propuestas de muy distinta índole: desde proyectos musicológicos sobre el legado de Casals hasta proyectos sobre el papel de la música en la prevención de conflictos, pasando por estudios sobre la construcción de la paz. Las propuestas provienen de once países diferentes (Argentina, Australia, Brasil, Colombia, Cuba, España, Italia, Letonia, México, Países Bajos y Rusia). Cuatro han nacido en universidades y centros de investigación catalanes; once, en instituciones del resto del Estado, y once son de ámbito internacional.

La comisión de selección, formada por Joan Fuster-Sobrepere, Alfons Martinell, Bernard Meillat, Núria Ballester, Miguel Ángel Elizalde, Marc Gil, Pepe Reche y Jordi Pardo, ha destacado la calidad, la excelencia y el interés de las propuestas presentadas y ha decidido otorgar dos becas a los proyectos L'estètica musical de Pau Casals. Tradició i modernitat, presentado por la catedrática de Estética y Teoría de las Artes e Historia de la Música del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Barcelona Magda Polo, y Els rols i les funcions de la música en la construcció de la pau de les Nacions Unides, presentado por el profesor asociado al Departamento de Desarrollo Internacional de la Universidad de Oxford John Gledhill.

1. La estética musical de Pau Casals. Tradición y modernidad, de Magda Polo

El primer proyecto becado quiere comprender las creencias y los valores estéticos fundamentales que guiaron la vida y el trabajo musical de Pau Casals. La investigadora hará un estudio exhaustivo sobre la influencia que pudieron ejercer no solo muchos de los compositores que son referentes incuestionables de sus interpretaciones y obras, sino también las corrientes de pensamiento que cruzaron su vida, desde el neopositivismo hasta el existencialismo, pasando por la fenomenología. Este proyecto pretende llenar un vacío en el ámbito de la investigación de Pau Casals, concretamente en la estética musical, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

2. Los roles y las funciones de la música en la construcción de la paz de las Naciones Unidas, de John Gledhill

El segundo proyecto becado considera que varios actores del sistema de las Naciones Unidas (ONU), como la Secretaría, las misiones de mantenimiento de la paz, la UNESCO y el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), han utilizado la música como herramienta para construir la paz. Sin embargo, hasta ahora no se han documentado, analizado y categorizado sistemáticamente los modos en que los actores de la ONU han desplegado la música por la paz.

Este proyecto de investigación pretende llenar el vacío resultante en nuestra comprensión colectiva mediante la realización de dos conjuntos de objetivos:

- Identificar qué actores de la ONU han utilizado la música a favor de la paz y después documentar los distintos programas que estos actores han realizado.

- Analizar todos los proyectos identificados para aislar los mecanismos por medio de los cuales los programas musicales con apoyo de la ONU podrían facilitar la paz. Este análisis quiere permitir idear una tipología que pueda utilizarse para categorizar los diferentes proyectos de música para la paz de la ONU según sus contribuciones a la construcción de la paz.

Becas anuales de investigación

La Cátedra UNESCO Pau Casals para la Música, la Defensa de la Paz y los Derechos Humanos, en colaboración con la Sociedad de Gestión de Artistas Intérpretes o Ejecutantes (AIE), ofrece una dotación económica de 2.000 euros a cada proyecto becado, así como apoyo y acompañamiento de una comisión de expertos y acceso al fondo documental de Pau Casals, ubicado en el Archivo Nacional de Cataluña, entre otras contraprestaciones.

En la primera edición de las becas, los dos proyectos seleccionados el año pasado fueron La evolución de los mecanismos internacionales de protección de los músicos: una perspectiva histórica, presentado por Laurence Cuny, y De Festívola al Preludio de El Pessebre. Una primera aproximación al catálogo de obra musical de Pablo Casals a partir de sus sardanas, presentado conjuntamente por Anna Costal y Albert Fontelles.