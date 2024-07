Des de mitjans de març fins a mitjans de maig, un total de 26 projectes de recerca sobre Pau Casals han arribat a la Càtedra UNESCO Pau Casals per a la música, la defensa de la pau i els drets humans, de la Fundació Pau Casals i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). I és que, per segon any consecutiu, s'ha obert una convocatòria de beques de recerca amb l'objectiu d'impulsar la recerca i el coneixement sobre el llegat musical i humanístic de Casals. D'entre les propostes rebudes, L'estètica musical de Pau Casals. Tradició i modernitat, de Magda Polo, i Els rols i les funcions de la música en la construcció de la pau de les Nacions Unides, de John Gledhill, han estat seleccionades per rebre l'ajut de 2.000 euros cadascuna.

La convocatòria, oberta a estudiants i personal investigador de tot el món, ha rebut un total de 26 propostes d'índole molt diferent: des de projectes musicològics sobre el llegat de Casals fins a projectes sobre el paper de la música en la prevenció de conflictes, passant per estudis sobre la construcció de la pau. Les propostes provenen d'onze països diferents (l'Argentina, Austràlia, el Brasil, Colòmbia, Cuba, Espanya, Itàlia, Letònia, Mèxic, els Països Baixos i Rússia). Quatre han nascut en universitats i centres de recerca catalans; onze, en institucions de la resta de l'Estat, i onze són d'àmbit internacional.

La comissió de selecció, formada per Joan Fuster-Sobrepere, Alfons Martinell, Bernard Meillat, Núria Ballester, Miguel Ángel Elizalde, Marc Gil, Pepe Reche i Jordi Pardo, ha destacat la qualitat, l'excel·lència i l'interès de les propostes presentades i ha decidit atorgar dues beques als projectes L'estètica musical de Pau Casals. Tradició i modernitat, presentat per la catedràtica d'Estètica i Teoria de les Arts i Història de la Música del Departament d'Història de l'Art de la Universitat de Barcelona Magda Polo, i Els rols i les funcions de la música en la construcció de la pau de les Nacions Unides, presentat pel professor associat del Departament de Desenvolupament Internacional de la Universitat d'Oxford John Gledhill.

1. L'estètica musical de Pau Casals. Tradició i modernitat, de Magda Polo

El primer projecte becat vol comprendre les creences i els valors estètics fonamentals que van guiar la vida i el treball musical de Pau Casals. La investigadora farà un estudi exhaustiu sobre la influència que van poder exercir no només molts dels compositors que són referents inqüestionables de les seves interpretacions i obres, sinó també els corrents de pensament que van travessar la seva vida, des del neopositivisme fins a l'existencialisme, passant per la fenomenologia. Aquest projecte pretén omplir un buit en l'àmbit de la recerca de Pau Casals, concretament en l'estètica musical, tant en l'àmbit nacional com en l'internacional.

2. Els rols i les funcions de la música en la construcció de la pau de les Nacions Unides, de John Gledhill

El segon projecte becat considera que diversos actors del sistema de les Nacions Unides (ONU), com ara la Secretaria, les missions de manteniment de la pau, la UNESCO i el PNUD (Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament), han utilitzat la música com a eina per construir la pau. Fins ara, però, no s'han documentat, analitzat i categoritzat sistemàticament les maneres com els actors de l'ONU han desplegat la música per la pau.

Aquest projecte de recerca vol omplir el buit resultant en la nostra comprensió col·lectiva mitjançant la realització de dos conjunts d'objectius:

- Identificar quins actors de l'ONU han utilitzat la música a favor de la pau i després documentar els diversos programes que aquests actors han dut a terme.

- Analitzar tots els projectes identificats per tal d'aïllar els mecanismes mitjançant els quals els programes musicals amb suport de l'ONU podrien facilitar la pau. Aquesta anàlisi vol permetre idear una tipologia que es pugui utilitzar per categoritzar els diferents projectes de música per a la pau de l'ONU segons les seves contribucions a la construcció de la pau.

Beques anuals de recerca

La Càtedra UNESCO Pau Casals per a la música , la defensa de la pau i els drets humans, en col·laboració amb la Societat de Gestió d'Artistes Intèrprets o Executants (AIE), ofereix una dotació econòmica de 2.000 euros a cada projecte becat, així com suport i acompanyament d'una comissió d'experts i accés al fons documental de Pau Casals, ubicat a l'Arxiu Nacional de Catalunya, entre altres contraprestacions.

En la primera edició de les beques, els dos projectes seleccionats l'any passat van ser L'evolució dels mecanismes internacionals de protecció dels músics: una perspectiva històrica, presentat per Laurence Cuny, i De Festívola al preludi d'El Pessebre. Una primera aproximació al catàleg d'obra musical de Pau Casals a partir de les seves sardanes, presentat conjuntament per Anna Costal i Albert Fontelles.