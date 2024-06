La Càtedra Pau Casals de Música i Defensa de la Pau i dels Drets Humans , impulsada per la UOC i la Fundació Pau Casals , ha signat un conveni amb la UNESCO per formar part del programa UNITWIN i Càtedres UNESCO , a fi de crear una xarxa a escala internacional per a la promoció de la cooperació interuniversitària, la mobilitat acadèmica i la recerca i la gestió de coneixement. La incorporació a aquest programa obre les portes a eixamplar l'abast i la projecció dels projectes en què se centra la Càtedra. L'efemèride s'ha celebrat aquest divendres, 28 de juny, al matí, al Museu Pau Casals (Sant Salvador) en un acte institucional, amb l'assistència de persones, institucions i organitzacions que han donat suport perquè aquest reconeixement fos possible.

Aquest reconeixement està relacionat amb l'interès del projecte i la importància del llegat musical i humanístic de Pau Casals, que, a més, connecta amb el seu gran vincle històric amb l'ONU. Pau Casals va ser convidat en quatre ocasions, va rebre l'encàrrec de compondre l'Himne per la pau de les Nacions Unides i, l'any 1971, el secretari general U-Thant li va atorgar la medalla de la pau de les Nacions Unides.

Constituïda l'any 2022, la Càtedra UNESCO Pau Casals vol impulsar la recerca, el coneixement, la difusió i el debat contemporanis sobre la dimensió musical i humanística de Pau Casals i el seu llegat extraordinari, així com els valors que va defensar al llarg de la seva vida. És dirigida per l'historiador Joan Fuster-Sobrepere, professor agregat dels Estudis d'Arts i Humanitats de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), i codirigida per Alfons Martinell, professor emèrit de la Universitat de Girona (UdG) i exdirector de la Càtedra UNESCO de Polítiques Culturals i Cooperació de la UdG.

La Càtedra es proposa promoure la recerca i el coneixement de la dimensió artística de Pau Casals, un músic de referència del segle XX, profundament compromès amb la dignitat de les persones, els drets humans, la pau i la democràcia. Amb l'entrada en el programa de la UNESCO, els seus impulsors esperen fomentar l'intercanvi i les relacions amb altres programes universitaris alineats amb els valors que impulsa. Aquest pas següent "representa un reconeixement per part d'un organisme internacional tan important com les Nacions Unides", valora Fuster-Sobrepere, i, a més, "et permet entrar en un entorn per potenciar relacions a escala internacional que pot ser molt favorable per als treballs que puguem fer els anys vinents", afegeix. "Volem crear una xarxa internacional de recerca sobre la defensa i difusió d'aquests principis, col·laborant amb altres càtedres i també amb diversos organismes, tant en l'àmbit de l'Estat com internacionalment", diu Martinell. "La idea és establir xarxes de cooperació i de recerca."

Es tracta de la tercera càtedra de la UOC a esdevenir UNESCO, juntament amb la Càtedra UNESCO d'Educació i Tecnologia per al Canvi Social i la Càtedra UNESCO d'Alimentació, Cultura i Desenvolupament .

El llegat de Pau Casals

Els dos àmbits centrals d'actuació que proposa la Càtedra són el llegat musical de Pau Casals —com a músic total: intèrpret, director, compositor i mestre—, i el seu llegat humanístic, lligat a la lectura contemporània de la defensa de la pau, la democràcia i els drets humans. "El nom de Pau Casals ens permet recuperar una figura històrica que no ha estat gaire ben tractada i el seu important llegat", assenyala Martinell.

"Ell va treballar incansablement pels drets humans —per exemple, es va negar a tocar a la Unió Soviètica des de 1919, així com es va negar a tocar a l'Alemanya nazi o a la Itàlia feixista, i es va retirar a Prada per oposar-se al règim franquista—, i es va convertir així mateix en un activista incansable contra les armes nuclears a partir dels anys cinquanta", reivindica Fuster. "També va utilitzar la música i els seus valors pedagògics, disciplinaris i culturals com una eina de millora de la societat. A més, representa un antecedent per als drets culturals com a drets humans, cosa que l'ONU ja ha ratificat en diverses declaracions", afegeix.

Un recorregut llarg

Tot i que la Càtedra UNESCO Pau Casals acaba de complir tan sols el seu segon aniversari, ja ha dut a terme unes quantes iniciatives lligades a la seva missió entorn dels valors que defensava el músic. Entre altres activitats, s'han organitzat tres jornades:

Cultura i patrimoni en guerra , per sensibilitzar sobre la problemàtica de la destrucció intencionada del patrimoni històric en contextos bèl·lics;

, per sensibilitzar sobre la problemàtica de la destrucció intencionada del patrimoni històric en contextos bèl·lics; Música i transformació social , per continuar reflexionant sobre el paper cabdal de la música en matèria de cohesió i inclusió social, i

, per continuar reflexionant sobre el paper cabdal de la música en matèria de cohesió i inclusió social, i Educar en drets humans per la pau , per analitzar les relacions i les interdependències entre l'educació per la pau i l'educació en drets culturals.

En la mateixa línia, es va organitzar el taller Educar en drets culturals , orientat a professionals de l'entorn de les polítiques públiques, per contribuir al coneixement i la sensibilització en el context cultural i educatiu. "Aquesta idea d'educar en drets culturals i educar per la pau són dos aspectes fonamentals en la trajectòria de Pau Casals", apunta Martinell, que explica que "ell va ajudar a crear una xarxa de solidaritat, una mena de borsa de socors per a músics i intèrprets que estaven perseguits per les seves idees o que escapaven d'indrets en guerra. És una qüestió que té molta actualitat."

La Càtedra també atorga beques de recerca a projectes de recerca sobre el llegat musical i humanístic del violoncel·lista. Durant la primera edició, el 2023, d'entre 51 candidatures rebudes, es van seleccionar els projectes L'evolució dels mecanismes internacionals de protecció dels músics: una perspectiva històrica, presentat per Laurence Cuny , i De Festívola al preludi d'El Pessebre. Una primera aproximació al catàleg d'obra musical de Pau Casals a partir de les seves sardanes, presentat conjuntament per Anna Costal i Albert Fontelles .

Aquesta segona convocatòria del 2024, oberta internacionalment, ha rebut 26 candidatures, moltes de les quals d'un alt nivell. Aviat es faran públics els guanyadors d'aquesta edició.

Enllaços d'interès: