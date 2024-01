Esborrar l'empremta d'una comunitat

Més de 150 llocs culturals han estat destruïts a Ucraïna —parcialment o totalment— a conseqüència dels combats des del començament de l'ofensiva russa contra el país. Entre aquests, s'han malmès 70 edificis religiosos, 30 edificis històrics, 18 centres culturals, 15 monuments, 12 museus i 7 biblioteques, segons el darrer informe de la UNESCO. És l'enèsima expressió brutal del concepte de guerra total, amb conseqüències directes sobre el patrimoni, de la qual la humanitat ja ha estat testimoni en innumerables ocasions anteriors. Ben vius estan en la memòria col·lectiva els exemples de les vulneracions en el conflicte dels Balcans (1991), contra els Budes de Bamian (2001), durant la guerra de l'Iraq (2003) o, més recentment, a Síria (2011), per esmentar-ne alguns.

"L'objectiu principal de la neteja cultural és clarament destruir l'herència cultural de l'adversari o del 'grup ètnic' contrari", assenyala Jan Hladik, especialista de programes de la UNESCO. "A més, aquesta destrucció sovint es veu facilitada per la proximitat geogràfica i el coneixement mutu dels llocs i del patrimoni cultural, així com de la cultura de l'adversari", afegeix. Per a Alfons Martinell, professor emèrit de la Universitat de Girona (UdG) i codirector honorífic de la Càtedra UNESCO de Polítiques Culturals i Cooperació de la mateixa universitat, aquest tipus de pràctiques fan patents les paraules de George Steiner i Walter Benjamin que la cultura no està exempta de barbàrie, i volen impedir que les futures generacions puguin recuperar la memòria col·lectiva. "La memòria és una actitud humana de voler saber d'on venim i què ha passat", diu Martinell, que assenyala que és essencial "per construir la nostra personalitat i el nostre present i, sobretot, per construir futurs".

Si bé ha estat recurrent al llarg de la història, la destrucció del patrimoni cultural ha resultat encara més devastadora des de la introducció dels bombardejos aeris i les armes de llarg abast. La Primera Guerra Mundial va provocar la destrucció d'una gran quantitat de patrimoni cultural a Reims, Lovaina i Arràs, entre altres, però la Segona Guerra Mundial va ser encara més traumàtica, a causa de la naturalesa regular dels bombardejos, l'exportació de béns culturals dels territoris ocupats i, naturalment, l'abast geogràfic i la durada del conflicte.

De la Segona Guerra Mundial ençà s'han après moltes lliçons importants, com ara "la necessitat d'adoptar mesures preparatòries en temps de pau per protegir el patrimoni cultural —com ara l'establiment i l'actualització periòdica d'inventaris del patrimoni cultural moble i immoble—, la formació de l'exèrcit per respectar el patrimoni cultural, la introducció als codis penals de sancions per delictes contra el patrimoni cultural i el processament de les persones físiques que han comès o ordenat delictes contra el patrimoni cultural", resumeix Hladik.

La culminació d'aquestes consideracions va ser la Convenció de la Haia de 1954 per a la Protecció dels Béns Culturals en cas de Conflicte Armat, que va passar a considerar el patrimoni cultural com un bé de la humanitat i que actualment és el marc de referència en aquesta matèria. "És fonamental protegir els béns culturals, perquè no són només el patrimoni d'un grup específic o d'una nació —‍encara que sovint s'hi vulguin identificar i que el fet de destruir-los sigui un instrument per ferir l'enemic—, sinó de tota la humanitat. Si només fossin béns particulars de cada cultura, també caldria preservar-los per un principi de respecte i tolerància; però són molt més: són un llegat permanent de l'experiència de tots", apunta l'historiador Joan Fuster-Sobrepere, director dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC i codirector de la Càtedra Pau Casals de Música i Defensa de la Pau i dels Drets Humans, a tall de resum del concepte fonamental que guia el text. "Cada cultura i cada testimoni del passat són únics i no poden ser sacrificats per una generació en les seves querelles", afegeix.