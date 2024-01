Així sona la inclusió: el paper de la música en la transformació social

Una eina transformadora

¿La música pot expressar la voluntat d'un poble d'aconseguir una societat més justa i igualitària? Durant les dècades de 1950 i 1960, en ple moviment pels drets civils als Estats Units, la música no només va proporcionar inspiració, sinó també una força unificadora per al moviment, amplificant-ne el missatge i establint-se com a motor de canvi. Enmig d'un període d'intensa segregació racial i desigualtat, els afroamericans i els seus aliats van utilitzar la música per recaptar suport, conscienciar i transmetre les emocions i experiències dels afectats pel racisme sistèmic. Una cançó icònica del moviment va ser "We shall overcome", una composició que a principis del segle XX es va concebre com una cançó gòspel més, però que més tard es va convertir en un poderós himne del moviment. Es va interpretar en innombrables concentracions, protestes i concentracions. La seva lletra transmetia un missatge d'esperança, resiliència i unitat. La simplicitat lírica de la cançó, combinada amb una melodia commovedora, la feien accessible a un ventall ampli de persones.

Això és només un exemple històric del poder transformador d'un art, la música, que ens acompanya dia a dia i en múltiples causes. "La música incorpora una sèrie de singularitats que la fan idònia per crear condicions facilitadores de trobada, presa de contacte, coneixement i reconeixement mutu entre persones que poden provenir d'espais molt impermeables entre ells", explica Ester Bonal, professora de música i directora de Xamfrà. "Permet saltar barreres lingüístiques i apel·la directament al gaudi, a les sensacions i a les emocions… Però cal una voluntat explícita de posar la música al servei de les persones per tal que pugui contribuir a la construcció de societats més comprensives i amables", aclareix.

Parlem de música com a mecanisme de transformació social "quan aquest dret cultural s'estén i es generalitza tant per l'acció dels poders i les polítiques públiques com per l'acció del teixit associatiu, i, naturalment, per l'acció dels músics com a actors socials", apunta Joan Fuster, codirector de la Càtedra Pau Casals de Música i Defensa de la Pau i dels Drets Humans i director dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC.

Pau Casals deia que la música pot expressar el bo i millor de les persones i considerava que aquest art "era un vehicle de construcció de dignitat i autoestima sens perjudici de l'origen, la condició o el nivell econòmic i social", destaca Jordi Pardo, director de la Fundació Pau Casals. Per aquesta raó, al món hi ha tota mena d'iniciatives que són instruments molt interessants de cohesió i inclusió social. N'és un exemple la iniciativa internacional ConArte. A prop de casa nostra, l'associació Riborquestra, el projecte Vozes o Xamfrà, centre de música i escena del Raval, són alguns dels molts exemples inspiradors. A Llatinoamèrica, la Fundación Batuta (Colòmbia) és també una iniciativa ben reeixida.

La Fundación Batuta contribueix, des de la formació musical, al desenvolupament integral i la millora de la qualitat de vida d'infants, adolescents i joves en zones vulnerables. La presidenta d'aquesta fundació, María Claudia Parias, exemplifica la seva tasca en el cas d'Ángel Isaac Angulo Montealegre, un adolescent provinent d'un poble molt pobre de la selva tropical colombiana, i que als 14 anys deia que el seu somni era convertir-se en músic professional per treure de la pobresa extrema la seva família i per poder viatjar pel món i oferir concerts a diferents ciutats desenvolupades. "Gràcies a les gestions de Batuta i la seva capacitat per construir aliances internacionals, l'Ángel va estar un mes a Itàlia on va participar en una orquestra juvenil internacional i va poder assistir a tallers d'aprofundiment en la pràctica del seu instrument. Els seus companys d'aventura li van regalar un violí molt fi i, quan va tornar al seu poble, va ser rebut com un heroi nacional, com un futbolista de fama mundial. Avui en dia, l'Ángel és estudiant de tercer semestre al Conservatori de Música de la Universitat del Cauca, al sud-occident de Colòmbia", explica Parias. "En aquest cas, la música va actuar com una eina de dignificació, de construcció d'un projecte de vida sòlid i de mobilitat social ascendent per a persones que, arran de les conseqüències del conflicte i les causes estructurals, tenen poques oportunitats d'assolir la vida que volen viure", conclou.