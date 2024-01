Así suena la inclusión: el papel de la música en la transformación social

Una herramienta transformadora

¿Puede la música expresar la voluntad de un pueblo de conseguir una sociedad más justa e igualitaria? Durante las décadas de 1950 y 1960, en pleno movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos, la música no solo proporcionó inspiración, sino también una fuerza unificadora para el movimiento, amplificando su mensaje y estableciéndose como motor de cambio. En medio de un periodo de intensa segregación racial y desigualdad, los afroamericanos y sus aliados utilizaron la música para reunir apoyo, concienciar y transmitir las emociones y experiencias de los afectados por el racismo sistémico. Una canción icónica del movimiento fue "We shall overcome", una composición que a principios del siglo XX se concibió como una canción góspel más, pero que más tarde se convirtió en un poderoso himno del movimiento. Se interpretó en innumerables concentraciones, protestas y concentraciones. Su letra transmitía un mensaje de esperanza, resiliencia y unidad. La simplicidad lírica de la canción, combinada con una melodía conmovedora, la hacían accesible a un amplio abanico de personas.

Esto es solo un ejemplo histórico del poder transformador de un arte, la música, que nos acompaña día a día y en múltiples causas. "La música incorpora una serie de singularidades que hacen que sea idónea para crear condiciones facilitadoras de encuentro, toma de contacto, conocimiento y reconocimiento mutuo entre personas que pueden provenir de espacios muy impermeables entre ellos", explica Ester Bonal, profesora de música y directora de Xamfrà. "Permite superar barreras lingüísticas y apela directamente al disfrute, a las sensaciones y a las emociones… Pero es necesaria una voluntad explícita de poner la música al servicio de las personas para que pueda contribuir a la construcción de sociedades más comprensivas y amables", aclara.

Hablamos de música como mecanismo de transformación social "cuando este derecho cultural se extiende y se generaliza tanto por la acción de los poderes y las políticas públicas como por la acción del tejido asociativo, y, naturalmente, por la acción de los músicos como actores sociales", apunta Joan Fuster, codirector de la Cátedra Pau Casals de Música y Defensa de la Paz y de los Derechos Humanos y director de los Estudios de Artes y Humanidades de la UOC.

Pau Casals decía que la música puede expresar lo mejor de las personas y consideraba que este arte "era un vehículo de construcción de dignidad y autoestima sin perjuicio del origen, la condición o el nivel económico y social", destaca Jordi Pardo, director de la Fundación Pau Casals. Por esta razón, en el mundo existen todo tipo de iniciativas que son instrumentos muy interesantes de cohesión e inclusión social. Un ejemplo de ello es la iniciativa internacional ConArte. Muy cerca de nuestra casa, la asociación Riborquestra, el proyecto Vozes o Xamfrà, centro de música y escena del Raval, son algunos de los muchos ejemplos inspiradores. En Latinoamérica, la Fundación Batuta (Colombia) es también una iniciativa con gran éxito.

La Fundación Batuta contribuye, desde la formación musical, al desarrollo integral y la mejora de la calidad de vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en zonas vulnerables. Su presidenta, María Claudia Parias, ejemplifica la tarea de la fundación en el caso de Ángel Isaac Angulo Montealegre, un adolescente procedente de un pueblo muy pobre de la selva tropical colombiana, y que a los 14 años decía que su sueño era convertirse en músico profesional para sacar de la pobreza extrema a su familia y para poder viajar por el mundo y ofrecer conciertos en diferentes ciudades desarrolladas. "Gracias a las gestiones de Batuta y su capacidad para construir alianzas internacionales, Ángel pasó un mes en Italia donde participó en una orquesta juvenil internacional y pudo asistir a talleres de profundización en la práctica de su instrumento. Sus compañeros de aventura le regalaron un violín muy fino y, cuando volvió a su pueblo, fue recibido como un héroe nacional, como un futbolista de fama mundial. Hoy en día, Ángel es estudiante de tercer semestre en el Conservatorio de Música de la Universidad del Cauca, en el suroccidente de Colombia", explica Parias. "En este caso, la música actuó como una herramienta de dignificación, de construcción de un proyecto de vida sólido y de movilidad social ascendente para personas que, debido a las consecuencias del conflicto y las causas estructurales, tienen pocas oportunidades de lograr la vida que desean vivir", concluye.