La Càtedra Pau Casals de Música i Defensa de la Pau i dels Drets Humans, un projecte en conveni entre la Fundació Pau Casals i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), va obrir al gener una primera convocatòria de beques de recerca amb l'objectiu d'impulsar la recerca i el coneixement sobre el llegat musical i humanístic del violoncel·lista. La convocatòria, que estava oberta a estudiants i investigadors d'arreu del món, ha rebut un total de 51 propostes d'índole molt diferent. Des d'estudis musicològics sobre el llegat de Pau Casals fins a projectes sobre el paper de la música en la prevenció de conflictes, passant per estudis sobre la construcció de la pau. D'aquestes 51 propostes, 11 provenen d'universitats i centres de recerca catalans, 31 venen de centres de la resta de l'Estat, i 8 són d'àmbit internacional.

La comissió de selecció, formada per Joan Fuster Sobrepere, Bernard Meillat, Marc Gil, Núria Ballester, Pepe Reche i Alfons Martinell, ha destacat la qualitat, l'excel·lència i l'interès de les propostes presentades, i ha decidit atorgar dues beques als projectes L'evolució dels mecanismes internacionals de protecció dels músics: una perspectiva històrica, presentat per Laurence Cuny, i De Festívola al preludi d'El Pessebre. Una primera aproximació al catàleg d'obra musical de Pau Casals a partir de les seves sardanes, presentat conjuntament per Anna Costal i Albert Fontelles.

El primer projecte es farà com a treball associat a la tesi doctoral La liberté artistique: un droit culturel en quête de reconnaissance, que Laurence Cuny fa a la Càtedra UNESCO sobre la Diversitat de les Expressions Culturals de la Universitat de Laval del Quebec (Canadà) i a la Universitat Panthéon-Sorbona (París I). La recerca es planteja investigar els mecanismes de protecció per als músics des del 1939, identificar els actors implicats i les seves motivacions, i analitzar el paper de les Nacions Unides en aquesta qüestió, així com examinar les xarxes de solidaritat per als músics durant l'època d'exili de Pau Casals.

El segon projecte, presentat conjuntament per la Dra. Anna Costal i el Dr. Albert Fontelles, es farà en el marc del Grup de Recerca en Estudis Culturals i Musicals (GRECUM) de l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC). La recerca es planteja la catalogació de les sis sardanes compostes per Casals entre els anys 1908 i 1960, com una primera aproximació al seu llegat compositiu. Així mateix, vol promoure aquesta part del catàleg de l'obra musical de Pau Casals entre els intèrprets i els investigadors, a fi que pugui ser més interpretada i divulgada.

La Càtedra Pau Casals de Música i Defensa de la Pau i dels Drets Humans, en col·laboració amb la Societat de Gestió d'Artistes, Intèrprets o Executants d'Espanya (AIE), ofereix una dotació econòmica de 2.000 euros a cada projecte becat, a més del suport i l'acompanyament d'una comissió d'experts i l'accés al fons documental de Pau Casals, ubicat a l'Arxiu Nacional de Catalunya, entre altres contraprestacions.

Aquesta primera edició de les beques de recerca s'emmarca en la commemoració del cinquantè aniversari de la mort de Pau Casals (el Vendrell, 1876 - San Juan de Puerto Rico, 1973). La Càtedra Pau Casals de Música i Defensa de la Pau i dels Drets Humans obrirà anualment una convocatòria per impulsar la recerca.

Consulta més detalls sobre la convocatòria, la comissió de selecció i els projectes becats.