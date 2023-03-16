Un rol estratégico para detectar y formar a perfiles profesionales clave

Con esta adhesión, la UOC pasa a ser un stakeholder universitario de referencia para identificar y formar a perfiles profesionales con una alta demanda y con poca presencia hoy en día dentro del sector de la salud. El objetivo es contribuir, desde el ámbito académico, a cubrir necesidades urgentes del sistema sanitario europeo y a garantizar una oferta de talento capacitada para afrontar transformaciones como la digitalización, la innovación tecnológica, la gestión de datos o la atención centrada en las personas.

La adhesión al LSP se vehicula por medio de la EHMA, una organización que agrupa a gestores sanitarios, profesionales de la salud, investigadores, académicos y responsables políticos de toda Europa. En este entorno, se promueve un diálogo abierto basado en la evidencia y la experiencia, y se fomenta la colaboración con todos los actores del ecosistema sanitario —local, regional, estatal e internacional—.

La incorporación de la UOC responde a la pericia de la universidad en formación digital y educativa, así como a su trayectoria en programas académicos y de investigación vinculados a la salud, la gestión sanitaria, las tecnologías digitales aplicadas al sector y el abordaje de problemas complejos desde una perspectiva interdisciplinaria.

"Para la UOC, formar parte de este espacio significa ampliar su incidencia en las políticas europeas de talento, participar en debates de gran alcance sobre los retos de la gestión sanitaria y consolidar su apuesta por una formación alineada con necesidades reales y emergentes del sector", añade Massip.