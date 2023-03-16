Adhesión a una iniciativa europea para impulsar la formación de profesionales de la saludLa UOC será signatory partner del Pact for Skills Large-scale Partnership for the Health Ecosystem, una iniciativa de la Asociación Europea de Gestión de Salud
El pacto es una de las grandes apuestas de la Comisión Europea para movilizar un esfuerzo colectivo en la formación y actualización de competencias de la fuerza laboral europea
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) se incorpora como signatory partner al Pact for Skills Large-scale Partnership (LSP) for the Health Ecosystem, una iniciativa europea coordinada por la Asociación Europea de Gestión de Salud (EHMA) con el objetivo de reforzar las competencias profesionales del sector de la salud a escala continental.
El Pact for Skills es una de las grandes apuestas de la Comisión Europea para movilizar un esfuerzo colectivo en la formación y actualización de competencias de la fuerza laboral europea. Formar parte de él sitúa la UOC dentro de una comunidad estratégica que reúne organizaciones con voluntad de impulsar el upskilling y el reskilling para dar respuesta a los actuales y futuros retos del mercado laboral. "El pacto se alinea plenamente con la estrategia de la UOC de impulsar el conocimiento, la tecnología y las alianzas globales. Esta adhesión refuerza nuestra vocación de contribuir a mejorar la calidad de vida y la competitividad del sector de la salud mediante la formación y la investigación aplicadas", explica Marta Massip, subdirectora de Alianzas de los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC.
“Para la UOC, formar parte de este espacio significa ampliar su incidencia en las políticas europeas de talento”
Un rol estratégico para detectar y formar a perfiles profesionales clave
Con esta adhesión, la UOC pasa a ser un stakeholder universitario de referencia para identificar y formar a perfiles profesionales con una alta demanda y con poca presencia hoy en día dentro del sector de la salud. El objetivo es contribuir, desde el ámbito académico, a cubrir necesidades urgentes del sistema sanitario europeo y a garantizar una oferta de talento capacitada para afrontar transformaciones como la digitalización, la innovación tecnológica, la gestión de datos o la atención centrada en las personas.
La adhesión al LSP se vehicula por medio de la EHMA, una organización que agrupa a gestores sanitarios, profesionales de la salud, investigadores, académicos y responsables políticos de toda Europa. En este entorno, se promueve un diálogo abierto basado en la evidencia y la experiencia, y se fomenta la colaboración con todos los actores del ecosistema sanitario —local, regional, estatal e internacional—.
La incorporación de la UOC responde a la pericia de la universidad en formación digital y educativa, así como a su trayectoria en programas académicos y de investigación vinculados a la salud, la gestión sanitaria, las tecnologías digitales aplicadas al sector y el abordaje de problemas complejos desde una perspectiva interdisciplinaria.
"Para la UOC, formar parte de este espacio significa ampliar su incidencia en las políticas europeas de talento, participar en debates de gran alcance sobre los retos de la gestión sanitaria y consolidar su apuesta por una formación alineada con necesidades reales y emergentes del sector", añade Massip.
Los miembros del pacto tienen acceso a recursos especializados como por ejemplo el Guidance Hub y el Knowledge Hub u oportunidades de trabajo en red (networking), y son invitados a participar y compartir avances a través de la comunidad y de redes como LinkedIn con la etiqueta #PactForSkills.