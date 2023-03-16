Adhesió a una iniciativa europea per impulsar la formació de professionals de la salutLa Universitat serà signatory partner del Pact for Skills Large-scale Partnership for the Health Ecosystem, una iniciativa de l'Associació Europea de Gestió de Salut
El pacte és una de les grans apostes de la Comissió Europea per mobilitzar un esforç col·lectiu en la formació i l'actualització de competències de la força laboral europea
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) s'incorpora com a signatory partner al Pact for Skills Large-scale Partnership (LSP) for the Health Ecosystem, una iniciativa europea coordinada per l'Associació Europea de Gestió de Salut (EHMA) amb l'objectiu de reforçar les competències professionals del sector de la salut a escala continental.
El Pact for Skills és una de les grans apostes de la Comissió Europea per mobilitzar un esforç col·lectiu en la formació i l'actualització de competències de la força laboral europea. Formar-ne part situa la UOC dins d'una comunitat estratègica que reuneix organitzacions amb voluntat d'impulsar l'upskilling i el reskilling per donar resposta als reptes actuals i futurs del mercat laboral. "El pacte s'alinea plenament amb l'estratègia de la UOC d'impulsar el coneixement, la tecnologia i les aliances globals. Aquesta adhesió reforça la nostra vocació de contribuir a millorar la qualitat de vida i la competitivitat del sector de la salut mitjançant la formació i la recerca aplicades", explica Marta Massip, sotsdirectora d'Aliances dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC.
“Per a la Universitat, formar part d'aquest espai significa ampliar la seva incidència en les polítiques europees de talent”
Un rol estratègic per detectar i formar perfils professionals clau
Amb aquesta adhesió, la UOC passa a ser un stakeholder universitari de referència per identificar i formar perfils professionals amb una alta demanda i amb poca presència avui dia dins del sector de la salut. L'objectiu és contribuir, des de l'àmbit acadèmic, a cobrir necessitats urgents del sistema sanitari europeu i a garantir una oferta de talent capacitada per afrontar transformacions com la digitalització, la innovació tecnològica, la gestió de dades o l'atenció centrada en les persones.
L'adhesió a l'LSP es vehicula per mitjà de l'EHMA, una organització que agrupa gestors sanitaris, professionals de la salut, investigadors, acadèmics i responsables polítics de tot Europa. En aquest entorn, es promou un diàleg obert basat en l'evidència i l'experiència, i es fomenta la col·laboració amb tots els actors de l'ecosistema sanitari —local, regional, estatal i internacional.
La incorporació de la UOC respon a l'expertesa de la Universitat en formació digital i educativa, així com a la seva trajectòria en programes acadèmics i de recerca vinculats a la salut, la gestió sanitària, les tecnologies digitals aplicades al sector i l'abordatge de problemes complexos des d'una perspectiva interdisciplinària.
"Per a la Universitat, formar part d'aquest espai significa ampliar la seva incidència en les polítiques europees de talent, participar en debats de gran abast sobre els reptes de la gestió sanitària i consolidar la seva aposta per una formació alineada amb necessitats reals i emergents del sector", afegeix Massip.
Els membres del pacte tenen accés a recursos especialitzats com ara el Guidance Hub i el Knowledge Hub o oportunitats de treball en xarxa (networking), i són convidats a participar i compartir avenços a través de la comunitat i de xarxes com LinkedIn amb l'etiqueta #PactForSkills.