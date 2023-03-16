Para medir la eficiencia, el estudio, publicado en abierto en Journal of Air Transport Management y en el que también participa la escocesa Universidad de Edimburgo, incluye indicadores como el número de asientos ocupados y el cumplimiento de objetivos operativos y sostenibles, tanto de forma social como ambiental.

Según el equipo de investigación, si los 45 grupos de aerolíneas analizados aumentaran la representación de mujeres en sus consejos de administración y equipos directivos hasta, al menos, el 25 % —objetivo marcado por IATA, la asociación que reúne a todas las aerolíneas—, la eficiencia de las aerolíneas podría mejorar un 1,9 % en la gestión de la capacidad (oferta de vuelos y plazas) y hasta un 3,2 % en otras variables como la sostenibilidad.

"Estos valores son relevantes si los trasladamos a la industria y tenemos en cuenta que serían mayores si se llegara al objetivo del 50 % de representación", señala Laura Lamolla, profesora coautora del estudio y también investigadora del grupo SUMAT de la UOC.

La diversidad mejora la toma de decisiones

En total, el equipo seleccionó 45 grupos de aerolíneas representativas de diferentes regiones: 15 de América, 12 de Europa y 18 de la región Asia-Pacífico. La muestra fue diversa en tamaño de la compañía y modelos de negocio, tanto con aerolíneas globales de servicio completo, como American Airlines, como con operadoras de bajo coste. El criterio principal para elegir las 45 compañías fue la disponibilidad de datos sobre diversidad de género en sus cúpulas directivas, obtenidos de bases de datos especializadas.

"Aunque globalmente en el sector la media de representación de mujeres es del 18 % en el consejo de administración y del 15 % en el equipo directivo, existen también aerolíneas que marcan el camino que hay que seguir, como Vueling, que tiene un equipo directivo con un 71 % de mujeres y un 40 % en los puestos de gerencia", destaca Suau-Sanchez.

Los hallazgos del estudio revelan que las aerolíneas con mayor diversidad de género en sus consejos de administración y equipos directivos exhibieron una mejor eficiencia antes y después de la crisis de COVID-19.

"La resiliencia observada puede explicarse, en parte, por la diversidad de perspectivas en la toma de decisiones. En las aerolíneas con más mujeres, esto facilitó enfoques más innovadores y equilibrados durante una situación de alta incertidumbre. Además, ellas también consideraban los efectos a largo plazo, no solo los impactos inmediatos", baraja Lamolla.

Resultados similares en otras industrias

Para complementar el análisis, el equipo académico buscó la opinión de personas integrantes de consejos ejecutivos y de administración, así como de quienes ocupan posiciones de alta dirección de compañías aéreas de distintas regiones y tipos de negocio. Se contactó con un total de 24 personas, de las cuales 16 eran mujeres y 8 hombres. Ninguno de los hombres respondió, algo que también ha sucedido en investigaciones similares del sector de la aviación.

"Es cierto que otras líderes mujeres tampoco nos han contestado, cuando lo han hecho en el pasado, lo que podría indicar los efectos de la teoría de los tokens, que explica que muchas mujeres que llegan a las cúpulas directivas mantienen un perfil bajo en determinados temas para no tener conflictos en un contexto dominado por hombres", alega Suau-Sanchez.

Los resultados obtenidos en la investigación están alineados con diferentes estudios realizados en otras industrias, que también demostraron que la diversidad de género se traduce en mejores resultados empresariales. El siguiente paso del equipo de la UOC será entender mejor las razones concretas de estos resultados dentro del sector de la aviación.

"Como nos confirman la literatura y las entrevistas realizadas, la diversidad de género aporta una mayor variedad de perspectivas, experiencias y habilidades a la toma de decisiones. Esto permite a las empresas abordar problemas complejos con soluciones más innovadoras y equilibradas", subraya Lamolla.

Esta investigación favorece los siguientes objetivos de desarrollo sostenible (ODS): el 5, igualdad de género; el 8, trabajo decente y crecimiento económico, y el 9, industria, innovación e infraestructuras.