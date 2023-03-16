Les aerolínies amb més presència de dones en la cúpula són més eficientsUna recerca dirigida per la UOC analitza l'eficiència de 45 grups d'aerolínies abans i després de la pandèmia de COVID-19
La mitjana de representació de dones en el sector és del 18 % en els consells d'administració i del 15 % en els equips directius
El sector de l'aviació va ser un dels més afectats per les restriccions vigents durant la pandèmia de COVID-19. Una recerca liderada per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha analitzat l'eficiència de 45 grups d'aerolínies durant dos anys determinats, abans i després de la crisi: el 2019 i el 2022. En concret, l'equip ha investigat en quina mesura la presència de dones en els consells d'administració i en els equips directius d'aquestes companyies va afectar alguns dels seus resultats.
"La nostra recerca mostra que, malgrat la crisi sense precedents que va suposar la pandèmia, les aerolínies amb més diversitat de gènere en les seves cúpules van aconseguir adaptar-se millor als reptes", explica el catedràtic Pere Suau-Sanchez, coautor de l'estudi i coordinador del grup Sustainability, Management and Transport Research Group (SUMAT) dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC. "Les dones van influir més positivament que els homes en el fet d'assegurar que les aerolínies continuessin sent eficients després de la pandèmia", afegeix el catedràtic.
“En les aerolínies amb més dones, això va facilitar enfocaments més innovadors i equilibrats durant una situació d'alta incertesa”
Per mesurar l'eficiència, l'estudi, publicat en obert a Journal of Air Transport Management i en el qual també participa l'escocesa Universitat d'Edimburg, inclou indicadors com el nombre de seients ocupats i el compliment d'objectius operatius i sostenibles, tant de manera social com ambiental.
Segons l'equip de recerca, si els 45 grups d'aerolínies analitzats augmentessin la representació de dones en els seus consells d'administració i equips directius fins a, almenys, el 25 % —objectiu marcat per IATA, l'associació que inclou totes les aerolínies—, l'eficiència de les aerolínies podria millorar un 1,9 % en la gestió de la capacitat (oferta de vols i places) i fins a un 3,2 % en altres variables com la sostenibilitat.
"Aquests valors són rellevants si els traslladem a la indústria i tenim en compte que serien més importants si s'arribés a l'objectiu del 50 % de representació", assenyala Laura Lamolla, professora coautora de l'estudi i també investigadora del grup SUMAT de la UOC.
La diversitat millora la presa de decisions
En total, l'equip va seleccionar 45 grups d'aerolínies representatives de diferents regions: 15 d'Amèrica, 12 d'Europa i 18 de la regió Àsia-Pacífic. La mostra va ser diversa en dimensió de la companyia i models de negoci, tant amb aerolínies globals de servei complet, com American Airlines, com amb operadores de baix cost. El criteri principal per triar les 45 companyies va ser la disponibilitat de dades sobre diversitat de gènere en les seves cúpules directives, obtingudes de bases de dades especialitzades.
"Encara que globalment en el sector la mitjana de representació de dones és del 18 % en el consell d'administració i del 15 % en l'equip directiu, també hi ha aerolínies que marquen el camí que cal seguir, com Vueling, que té un equip directiu amb un 71 % de dones i un 40 % en els llocs de gerència", destaca Suau-Sanchez.
Les troballes de l'estudi revelen que les aerolínies amb més diversitat de gènere en els seus consells d'administració i equips directius van exhibir una millor eficiència abans i després de la crisi de COVID-19.
"La resiliència observada es pot explicar, en part, per la diversitat de perspectives en la presa de decisions. En les aerolínies amb més dones, això va facilitar enfocaments més innovadors i equilibrats durant una situació d'alta incertesa. A més, elles també consideraven els efectes a llarg termini, no tan sols els impactes immediats", apunta Lamolla.
Resultats similars en altres indústries
Per complementar l'anàlisi, l'equip acadèmic va buscar l'opinió de persones integrants de consells executius i d'administració, així com dels que ocupen posicions d'alta direcció de companyies aèries de diferents regions i tipus de negoci. Es va contactar amb un total de 24 persones, de les quals 16 eren dones i 8 homes. Cap dels homes va respondre, cosa que també ha succeït en recerques similars del sector de l'aviació.
"És cert que altres líders dones tampoc ens han contestat, quan ho han fet en el passat, fet que podria indicar els efectes de la teoria dels tokens, que explica que moltes dones que arriben a les cúpules directives mantenen un perfil baix en determinats temes per no tenir conflictes en un context dominat per homes", al·lega Suau-Sanchez.
Els resultats que s'han obtingut en la recerca estan alineats amb diferents estudis duts a terme en altres indústries, que també van demostrar que la diversitat de gènere es tradueix en millors resultats empresarials. El pas següent de l'equip de la UOC serà entendre millor les raons concretes d'aquests resultats dins del sector de l'aviació.
"Com ens confirmen la literatura i les entrevistes realitzades, la diversitat de gènere aporta més varietat de perspectives, experiències i habilitats en la presa de decisions. Això permet a les empreses abordar problemes complexos amb solucions més innovadores i equilibrades", subratlla Lamolla.
Aquesta recerca afavoreix els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) següents: el 5, igualtat de gènere; el 8, treball decent i creixement econòmic, i el 9, indústria, innovació i infraestructures.
Article de referència
Suau-Sanchez, P., Voltes-Dorta, A., y Lamolla, L. "Board and executive gender diversity as a driver of airline efficiency: A network-DEA analysis". Journal of Air Transport Management. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2025.102745
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