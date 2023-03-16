La Agencia de Comunicación Solidaria de la UOC es un proyecto docente innovador y pionero que, desde hace más de doce años, conecta el aprendizaje universitario con la transformación social. Impulsada por los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación , esta iniciativa ofrece al estudiantado la posibilidad de llevar a cabo las prácticas profesionales colaborando con entidades sin ánimo de lucro y desarrollando proyectos reales de comunicación con impacto directo en la comunidad.

Desde que se puso en marcha el proyecto, más de 400 estudiantes de grados y másteres universitarios de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) han hecho las prácticas en la Agencia, colaborando con más de 60 entidades sociales de toda España y apoyándolas en acciones comunicativas que han contribuido a impulsar proyectos con impacto social.

"Más allá de la experiencia de formación práctica y profesional, la Agencia es también un espacio de crecimiento intelectual, social y ético que sitúa el aprendizaje en un contexto de responsabilidad y compromiso", explica Amalia Creus , profesora de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación e impulsora del proyecto. "Se trata de una propuesta docente que aprovecha el potencial del aprendizaje en línea y las tecnologías digitales para ofrecer formación de calidad, abierta y a lo largo de la vida, con el objetivo de preparar a profesionales capaces de contribuir a un mundo más justo e inclusivo", añade.

Ver la comunicación con otros ojos

Marta Gómez, estudiante de Comunicación que ha hecho las prácticas en la Agencia, expone que: "Las prácticas me han ayudado a ver la comunicación con otros ojos. Ahora entiendo mejor el papel que desempeña para dar voz y visibilidad a proyectos sociales. Ha sido una oportunidad de acercarme a realidades que, de otro modo, probablemente no habría conocido". Durante su estancia, Gómez colaboró con la Fundación FIL , una entidad que apoya a personas en riesgo de exclusión para facilitar su incorporación al mundo laboral.

Otra organización que ha colaborado con la UOC a través de la Agencia es Violant , una entidad nacida en Olot con el objetivo de impulsar el emprendimiento y la empleabilidad desde la economía feminista. Según Marina Ribas, una de sus socias, el estudiantado de la UOC se muestra "extremadamente motivado y valora mucho poder aplicar los contenidos aprendidos en un proyecto con personas reales. Para ellos es un gran aprendizaje".

La UOC como agente de transformación social

El vicerrector de Alianzas, Comunidad y Cultura, Manel Jiménez Morales, subraya que la Agencia ha permitido a la UOC "establecer sólidos vínculos con el tejido social, fomentar la colaboración interinstitucional y reforzar el papel de nuestra universidad como agente activo en la transformación social. No se trata solo de formar a buenos profesionales, sino de hacerlo desde una mirada responsable, crítica y comprometida".

En la misma línea, la directora de Comunidad y Compromiso Social de la UOC, Guida Fullana, destaca que la Agencia es una iniciativa innovadora y pionera: "Para muchas entidades sin ánimo de lucro es una oportunidad única de acceder a servicios de comunicación de calidad, adaptados a sus necesidades y con una mirada crítica y comprometida".

Para Inés Martins , profesora de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación y coordinadora de las prácticas, la Agencia "se ha convertido en mucho más que un espacio de prácticas: es un entorno de aprendizaje colaborativo donde el estudiantado puede experimentar de primera mano la dimensión social y ética de la comunicación. El valor añadido más relevante es que los estudiantes trabajan en proyectos con un claro propósito social, vinculado a las necesidades del tercer sector. Esto impacta directamente en su visión del futuro rol profesional".

Sus palabras se reflejan en la vivencia de la estudiante Sara de Vicente, que explica: "La experiencia me ha ayudado a entender que la comunicación va mucho más allá de transmitir simples mensajes: es una herramienta de transformación social. He aprendido que la comunicación con propósito, orientada al tercer sector, exige sensibilidad, ética y empatía, además de creatividad".