L'Agència de Comunicació Solidària de la UOC: dotze anys de comunicació amb compromís socialMés de 400 estudiants han fet les pràctiques a l'Agència
Una seixantena d'entitats socials d'arreu d'Espanya han rebut el suport d'accions comunicatives amb impacte social nascudes a l'Agència
L'Agència de Comunicació Solidària de la UOC és un projecte docent innovador i pioner que, des de fa més de dotze anys, connecta l'aprenentatge universitari amb la transformació social. Impulsada pels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació, aquesta iniciativa ofereix a l'estudiantat la possibilitat de dur a terme les pràctiques professionals col·laborant amb entitats sense ànim de lucre i desenvolupant projectes reals de comunicació amb impacte directe en la comunitat.
Des que es va emprendre el projecte, més de 400 estudiants de graus i màsters universitaris de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) han fet les pràctiques a l'Agència, col·laborant amb més de 60 entitats socials d'arreu d'Espanya i donant-los suport en accions comunicatives que han contribuït a impulsar projectes amb impacte social.
"Més enllà de l'experiència de formació pràctica i professional, l'Agència és també un espai de creixement intel·lectual, social i ètic que situa l'aprenentatge en un context de responsabilitat i compromís", explica Amalia Creus, professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació i impulsora del projecte. "Es tracta d'una proposta docent que aprofita el potencial de l'aprenentatge en línia i les tecnologies digitals per oferir formació de qualitat, oberta i al llarg de la vida, amb l'objectiu de preparar professionals capaços de contribuir a un món més just i inclusiu", afegeix.
Veure la comunicació amb uns altres ulls
Marta Gómez, estudiant de Comunicació que ha fet les pràctiques a l'Agència, exposa que: "Les pràctiques m'han ajudat a veure la comunicació amb uns altres ulls. Ara entenc més bé el paper que té per donar veu i visibilitat a projectes socials. Ha estat una oportunitat d'acostar-me a realitats que, d'una altra manera, probablement no hauria conegut". Durant la seva estada, Gómez va col·laborar amb la Fundació FIL, una entitat que dona suport a persones en risc d'exclusió per facilitar-ne la incorporació al món laboral.
Una altra organització que ha col·laborat amb la UOC a través de l'Agència és Violant, una entitat nascuda a Olot amb l'objectiu d'impulsar l'emprenedoria i l'ocupabilitat des de l'economia feminista. Segons Marina Ribas, una de les seves sòcies, l'estudiantat de la UOC es mostra "extremadament motivat i valora molt poder aplicar els continguts apresos en un projecte amb persones reals. Per a ells és un gran aprenentatge".
La UOC com a agent de transformació social
El vicerector d'Aliances, Comunitat i Cultura, Manel Jiménez Morales, subratlla que l'Agència ha permès a la UOC "establir vincles sòlids amb el teixit social, fomentar la col·laboració interinstitucional i reforçar el paper de la Universitat com a agent actiu en la transformació social. No es tracta només de formar bons professionals, sinó de fer-ho des d'una mirada responsable, crítica i compromesa".
En la mateixa línia, la directora de Comunitat i Compromís Social de la UOC, Guida Fullana, destaca que l'Agència és una iniciativa innovadora i pionera: "Per a moltes entitats sense ànim de lucre és una oportunitat única d'accedir a serveis de comunicació de qualitat, adaptats a les seves necessitats i amb una mirada crítica i compromesa."
Per a Inés Martins, professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació i coordinadora de les pràctiques, l'Agència "ha esdevingut molt més que un espai de pràctiques: és un entorn d'aprenentatge col·laboratiu on l'estudiantat pot experimentar de primera mà la dimensió social i ètica de la comunicació. El valor afegit més rellevant és que els estudiants treballen en projectes amb un propòsit social clar, vinculat a les necessitats del tercer sector. Això impacta directament en la seva visió del futur rol professional".
Les seves paraules es reflecteixen en la vivència de l'estudiant Sara de Vicente, que explica: "L'experiència m'ha ajudat a entendre que la comunicació va molt més enllà de transmetre missatges simples: és una eina de transformació social. He après que la comunicació amb propòsit, orientada al tercer sector, exigeix sensibilitat, ètica i empatia, a més de creativitat."