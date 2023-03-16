Haber visto todas las fotos del viaje a Japón, la salida en barco por la costa griega o la escapada en bici de aquella amiga del colegio con quien no se tiene contacto. También las del becario que trabajó unos meses en la oficina o las del amigo del amigo que estudió medicina y con el que ya no se coincide. En verano, los viajes se multiplican gracias a las publicaciones y los stories de los "amigos" en redes sociales.

Según The Guardian , el usuario medio acumula 121 amigos en línea, pero solo 55 en la vida real. "La idea de amistad ha ido evolucionando por el impacto de las redes sociales. Ahora podemos contactar con un mayor número de personas y el tipo de relación que se establece con ellas evoluciona, avanza, se modifica y se adapta", explica Sílvia Martínez, directora del máster universitario de Social Media: Gestión y Estrategia de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Mantener a estos "amigos" digitales es fácil, sencillamente están ahí, se acumularon un día cuando la relación era más estrecha y allí siguen, sin pedir nada. "La amistad es muy gratificante pero también exigente. En las redes sociales, a diferencia de la vida real, no tenemos límites porque, muy a menudo, estar conectado con alguien no comporta ningún compromiso", subraya Ferran Lalueza, profesor de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC . "De hecho, los algoritmos tienden cada vez más a ahorrarnos incluso el consumo de los contenidos que generan los supuestos amigos", añade.

Amigos o solo contactos: de la intimidad al scroll

Un amigo implica compromiso, apoyo y reciprocidad: alguien con quien se comparte tiempo, confidencias y experiencias que construyen vínculos duraderos. Un conocido es fruto del contexto —un compañero de trabajo temporal, el hermano de un amigo— y la relación no pasa de la cordialidad.

La diferencia se refleja en el comportamiento digital. Según un estudio de la Universidad de Bath (2023) , los amigos íntimos tienden a darse likes de forma constante y espontánea, sin esperar reciprocidad. En cambio, entre los conocidos, los likes son transacciones recíprocas: se produce un "me gusta" si antes ya ha habido uno de parte de la otra persona, como respuesta a un estímulo previo.

De muchos de esos conocidos no sabemos nada esencial —sus preocupaciones o alegrías—, pero sí dónde veranean, cómo son sus casas o cómo se llaman sus hijos. "Consumimos este contenido, pero no interactuamos con sus creadores o, si lo hacemos, es de forma muy superficial", explica Lalueza. Con estos conocidos digitales no se comparte una conexión, sino el interés por "estar al corriente de sus vidas". "En internet, muchas veces propiciamos o facilitamos que nuestra red de contactos se amplíe. De algún modo, es una relación recíproca entre quién quiere conseguir más seguidores que estén pendientes de lo que está compartiendo y publicando y, por otra parte, responde a esa necesidad que tenemos de curiosear y de ver lo que hacen los demás", añade Martínez.