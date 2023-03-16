¿Es el fin de Facebook?

Facebook ya sufrió un importante daño reputacional con el primer triunfo de Donald Trump por el papel que presumiblemente jugaron las noticias falsas en su elección , donde además se habrían involucrado potencias extranjeras a través de granjas de bots ubicadas también fuera de Estados Unidos. La plataforma, sin embargo, ya vivía un progresivo declive en favor de opciones como Instagram o Snapchat, asumidas por las generaciones más jóvenes como su nuevo epicentro de comunicación y entretenimiento. Por eso, muchos expertos ven en la situación actual una reedición de aquellos hechos de 2016 y sus años posteriores, y aventuran una nueva tormenta perfecta para Facebook, que aún seguía siendo la red social con un mayor número de usuarios activos mensuales a nivel mundial en julio de 2024, mientras que en España aún contaba, en 2023, con 33,6 millones de adeptos, según Statista.

Por un lado, la política vuelve a centrar la estrategia y el funcionamiento de estas redes sociales. "Lo que hace Facebook es adaptarse al ritmo de las otras redes sociales, porque a Twitter no le ha perjudicado" un cambio en las políticas de moderación hacia fórmulas más laxas, explica el profesor López-Borrull, quien advierte que el anuncio de Zuckerberg podría tener un menor coste reputacional y, sobre todo, en pérdidas de usuarios, que mantener una política de control de contenidos más firme, porque existen alternativas, como Telegram o X, donde las restricciones son menores. "Ser el distinto era lo que podía alejarles de una situación de centralidad", añade el profesor López-Borrull. "No parece que la mala reputación vaya a quitar el sueño a Zuckerberg", apunta Ferran Lalueza , profesor de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC, y también investigador del grupo GAME. "Sin embargo, el deterioro de los contenidos y el incremento de la toxicidad podrían ahuyentar a muchos anunciantes de sus redes sociales, también de Instagram, y eso sí que resultaría doloroso para el propietario de Meta", añade Lalueza.

Y es que la relajación de las políticas de contenidos podría impulsar "un aumento de los discursos de odio y de las noticias falsas, porque con la premisa de una mayor libertad de expresión, que es la mayor excusa para no gestionar o permitir que campe a sus anchas la desinformación, no va a haber control", subraya Alexandre López-Borrull. "La libertad de expresión es un derecho esencial en toda sociedad democrática, pero no debería jamás convertirse en un cheque en blanco para promover discursos de odio ni para manipular a través de la desinformación", sostiene Ferran Lalueza.