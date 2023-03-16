La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) reafirma su compromiso con la educación accesible y de calidad con la apertura de una nueva convocatoria de becas dirigidas a estudiantes sobresalientes de América Latina. En esta edición, se otorgarán un total de 450 ayudas al estudio, distribuidas de la siguiente forma: 200 becas para estudiantes de Ecuador, a través de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT); 150 becas para estudiantes de Colombia, y 100 becas destinadas a las personas de los demás países de América Latina y el Caribe. Con esta convocatoria se busca reconocer la excelencia que nace de la vocación, del compromiso y de la voluntad de transformar el propio futuro y el de su entorno.

Para Manel Jiménez Morales, vicerrector de Alianzas, Comunidad y Cultura, la UOC se define por el hecho de tener tantos campus como personas que estudian en ella: cada persona que conforma esta gran comunidad representa otro entorno para transformar. Por este motivo, cuando se lanza una nueva convocatoria de becas, no solo se ofrece una ayuda al estudio, sino que también se abre una puerta y se facilita el acceso de un nuevo nódulo en la red global de la universidad.

Modelo educativo de la UOC: excelencia y flexibilidad académica

La UOC es uno de los referentes universitarios a escala mundial en educación en línea y ha sido reconocida en prestigiosos ránquines internacionales. Ha sido destacada en el ranquin de Shanghái y en el de la revista Times Higher Education (THE) como una de las mejores universidades en línea, y ha consolidado su liderazgo en innovación educativa y enseñanza 100 % virtual. En palabras de Jiménez Morales, "en la UOC creemos en el poder del conocimiento como motor de cambio. Por eso, nuestro modelo educativo en línea, flexible y centrado en el estudiantado ha sido diseñado para acompañar a personas con talento y motivación, independientemente de su ubicación geográfica".

Estudiar en la UOC significa acceder a programas académicos diseñados por expertos en sus siete áreas de conocimiento o estudios, con un enfoque basado en el aprendizaje colaborativo:

Estudios de Artes y Humanidades.

Estudios de Economía y Empresa.

Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación.

Estudios de Ciencias de la Salud.

Estudios de Derecho y Ciencia Política.

Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación.

Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación.

Además, la universidad cuenta con una red global de docentes y tutores especializados que acompañan al estudiantado en todo su proceso formativo. Asimismo, la UOC tiene estudiantes en más de 142 países.

Historias que inspiran

Los testimonios de estudiantes y alumnis beneficiarios de convocatorias anteriores reflejan el impacto de estas becas en sus vidas académicas y profesionales.

José Castro, alumni ecuatoriano de la maestría universitaria de Estrategia y Creatividad en Publicidad de la UOC, resalta con gran emotividad cómo la beca que obtuvo gracias a la convocatoria que ofrece la UOC junto con la SENESCYT representó no solo un logro personal para él, sino también una forma de honrar el esfuerzo de sus padres. "Mis padres, lamentablemente, terminaron el colegio, pero no avanzaron hasta la universidad por diferentes motivos. Entonces ellos se esforzaron para que nosotros pudiéramos acceder a todos estos niveles de estudio. Ha sido bastante gratificante, de cierto modo, poder retribuirles algo de ese esfuerzo", indicaba José Castro el día de la ceremonia de graduación de su maestría.

"De hecho, yo empecé a estudiar la maestría por medio de la SENESCYT, porque me presenté a una beca parcial. Me postulé, reuní todos los requisitos y afortunadamente salí favorecido con esta beca parcial, por lo que empecé a estudiar la maestría en la UOC", explica. Este alumni cuenta cómo su proceso para obtener la beca fue fácil, a pesar de las complicaciones derivadas de la pandemia: "Fue un proceso literalmente sencillo, nada caótico, la verdad, porque se acomodaba mucho a mis tiempos".

Convocatoria abierta: ¿cómo postularse?

Las personas interesadas en este 45 % de ayuda al estudio sobre el total del programa de máster oficial deberán cumplir los requisitos establecidos y realizar el proceso de postulación a través de la página web de la UOC.

Con esta nueva convocatoria, la Universitat Oberta de Catalunya sigue apostando por el acceso a la educación superior en América Latina, una región clave, rica en potencial humano y cultural, con la que se desea seguir tejiendo alianzas significativas y contribuir a la formación de profesionales altamente cualificados para afrontar los retos del presente y del futuro. "Estas becas no solo reconocen la excelencia académica, sino que también reflejan nuestra vocación por construir una comunidad talentosa, comprometida, global, conectada, y diversa e inclusiva. Queremos que nuestros campus sigan creciendo, queremos seguir democratizando el conocimiento, y sabemos que América Latina es y será una parte esencial de ese crecimiento", afirma el vicerrector de Alianzas, Comunidad y Cultura, Manel Jiménez Morales.

Para más información y detalles sobre el proceso de postulación, pueden consultarse las siguientes páginas, según corresponda: