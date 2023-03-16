De acuerdo con el Registro Único de Víctimas (RUV) de la Unidad para las Víctimas, en Colombia, más de 3.707.111 menores sufrieron un hecho victimizante siendo niñas y niños entre cero y diecisiete años. A pesar de los esfuerzos del Estado y la sociedad civil, persisten desafíos estructurales para garantizar la reparación integral y el restablecimiento efectivo de sus derechos, así como la construcción de políticas de paz y justicia social con un énfasis en la niñez.

Las formas de victimización incluyen reclutamiento forzado, homicidio de familiares, desaparición, violencia sexual, minas antipersonales y desplazamiento, entre otras. Pese a los marcos normativos creados para garantizar el restablecimiento de sus derechos, como el Código de Infancia y Adolescencia, la Ley 1448 de Víctimas y Restitución de Tierras, y los protocolos de atención del ICBF, los mecanismos de seguimiento y control siguen siendo fragmentados y poco eficaces, sobre todo en las regiones más golpeadas por el conflicto.

La situación, más allá del rol del Estado, requiere del trabajo articulado entre la academia, las organizaciones sociales, las comunidades y las víctimas para tejer redes de protección y construcción de paz desde y para la niñez.

En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, académicos, organizaciones sociales e instituciones se darán cita en Bogotá este 30 de julio para reflexionar sobre una de las mayores heridas abiertas del país: la situación de la infancia y la adolescencia víctima del conflicto armado.

Uno de los ejes centrales de esta conversación será cómo fortalecer redes de apoyo que incluyan a las víctimas, las comunidades, las organizaciones sociales y la academia. En regiones con escasa presencia institucional, estas redes han sido la única garantía de acompañamiento para niños y niñas expuestos a nuevas formas de violencia.

Benposta, por ejemplo, ha desarrollado modelos de protección y empoderamiento que combinan educación alternativa, liderazgo juvenil y acompañamiento psicosocial, lo que permite que adolescentes afectados por la violencia reconstruyan su proyecto de vida.

Una conversación interdisciplinaria y urgente

Este análisis será abordado por expertos como Déborah Presta, profesora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y especialista en derechos humanos con enfoque en el conflicto colombiano; José Luis Campo, coordinador general de Benposta, organización con presencia en el territorio colombiano que trabaja con infancia vulnerable, y Nicolás Rodrigo Vásquez Cuevas, alumni del máster de Derechos Humanos, Democracia y Globalización de la UOC, cuyo trabajo final de máster se centró en los mecanismos de restablecimiento de derechos en Colombia.

El evento se realizará en modalidad híbrida, presencial en Bogotá y con transmisión virtual, y convoca a investigadores, estudiantes, representantes de organizaciones sociales e instituciones comprometidas con los derechos humanos y la construcción de paz.

Conversatorio: Derechos humanos de infancia y adolescencia en Colombia: restablecimiento de derechos, mecanismos y participación

Fecha: 30 de julio

Hora: 10.00 a. m. (hora Bogotá)

Modalidad híbrida: presencial en Bogotá y enlace virtual



