Drets humans de la infància i l’adolescència a Colòmbia: restabliment de drets, mecanismes i participacióEl Dia Mundial contra el Tràfic de Persones, experts acadèmics i organitzacions socials es reuneixen per analitzar els mecanismes de seguiment, control i xarxes de suport a la infantesa víctima del conflicte armat a Colòmbia
Aquesta efemèride denuncia una forma greu de vulneració de drets, que també afecta nenes, nens i adolescents a Colòmbia i, encara que no és directament part del conflicte armat, es connecta amb l'esdeveniment, perquè aborda la problemàtica de les xarxes de protecció
D'acord amb el Registre Únic de Víctimes (RUV) de la Unitat per a les Víctimes, a Colòmbia, més de 3.707.111 menors van patir un fet victimitzant sent nenes i nens entre zero i disset anys. Malgrat els esforços de l'Estat i la societat civil, persisteixen desafiaments estructurals per garantir la reparació integral i el restabliment efectiu dels seus drets, així com la construcció de polítiques de pau i justícia social amb un èmfasi en la infantesa.
Les formes de victimització inclouen reclutament forçat, homicidi de familiars, desaparició, violència sexual, mines antipersones i desplaçament, entre d'altres. Malgrat els marcs normatius creats per garantir el restabliment dels seus drets, com el Codi d'Infància i Adolescència, la Llei 1448 de víctimes i restitució de terres, i els protocols d'atenció de l'ICBF, els mecanismes de seguiment i control continuen sent fragmentats i poc eficaços, sobretot a les regions més colpejades pel conflicte.
La situació, més enllà del rol de l'Estat, requereix el treball articulat entre l'acadèmia, les organitzacions socials, les comunitats i les víctimes per teixir xarxes de protecció i construcció de pau des de la infantesa i per a aquesta.
En el marc del Dia Mundial contra el Tràfic de Persones, acadèmics, organitzacions socials i institucions se citaran a Bogotà aquest 30 de juliol per reflexionar sobre una de les ferides obertes més importants del país: la situació de la infància i l'adolescència víctima del conflicte armat.
Un dels eixos centrals d'aquesta conversa serà com enfortir xarxes de suport que incloguin les víctimes, les comunitats, les organitzacions socials i l'acadèmia. En regions amb escassa presència institucional, aquestes xarxes han estat l'única garantia d'acompanyament per a nens i nenes exposats a noves formes de violència.
Benposta, per exemple, ha desenvolupat models de protecció i empoderament que combinen educació alternativa, lideratge juvenil i acompanyament psicosocial, la qual cosa permet que adolescents afectats per la violència reconstrueixin el seu projecte de vida.
Una conversa interdisciplinària i urgent
Aquesta anàlisi serà abordada per experts com Déborah Presta, professora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i especialista en drets humans amb enfocament en el conflicte colombià; José Luis Campo, coordinador general de Benposta, organització amb presència en el territori colombià que treballa amb infància vulnerable, i Nicolás Rodrigo Vásquez Cuevas, alumni del màster de Drets Humans, Democràcia i Globalització de la UOC, el treball final de màster del qual es va centrar en els mecanismes de restabliment de drets a Colòmbia.
L'esdeveniment es durà a terme en modalitat híbrida, presencial a Bogotà i amb transmissió virtual, i convoca investigadors, estudiants, representants d'organitzacions socials i institucions compromeses amb els drets humans i la construcció de pau.
Conversatorio: Derechos humanos de infancia y adolescencia en Colombia: restablecimiento de derechos, mecanismos y participación
Data: 30 de juliol
Hora: 10.00 a. m. (hora Bogotà)
Modalitat híbrida: presencial a Bogotà i enllaç virtual
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