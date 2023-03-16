9/7/25 · Institucional

Drets humans de la infància i l’adolescència a Colòmbia: restabliment de drets, mecanismes i participació

El Dia Mundial contra el Tràfic de Persones, experts acadèmics i organitzacions socials es reuneixen per analitzar els mecanismes de seguiment, control i xarxes de suport a la infantesa víctima del conflicte armat a Colòmbia

Aquesta efemèride denuncia una forma greu de vulneració de drets, que també afecta nenes, nens i adolescents a Colòmbia i, encara que no és directament part del conflicte armat, es connecta amb l'esdeveniment, perquè aborda la problemàtica de les xarxes de protecció
conversatorio derechos humanos

Experts, organitzacions socials i víctimes del conflicte armat es reuneixen a Bogotà per analitzar els reptes del restabliment de drets de la infància i l’adolescència a Colòmbia, en el marc del Dia Mundial contra el Tràfic de Persones.

Comunicació per a l'Amèrica Llatina

D'acord amb el Registre Únic de Víctimes (RUV) de la Unitat per a les Víctimes, a Colòmbia, més de 3.707.111 menors van patir un fet victimitzant sent nenes i nens entre zero i disset anys. Malgrat els esforços de l'Estat i la societat civil, persisteixen desafiaments estructurals per garantir la reparació integral i el restabliment efectiu dels seus drets, així com la construcció de polítiques de pau i justícia social amb un èmfasi en la infantesa.

Les formes de victimització inclouen reclutament forçat, homicidi de familiars, desaparició, violència sexual, mines antipersones i desplaçament, entre d'altres. Malgrat els marcs normatius creats per garantir el restabliment dels seus drets, com el Codi d'Infància i Adolescència, la Llei 1448 de víctimes i restitució de terres, i els protocols d'atenció de l'ICBF, els mecanismes de seguiment i control continuen sent fragmentats i poc eficaços, sobretot a les regions més colpejades pel conflicte.

La situació, més enllà del rol de l'Estat, requereix el treball articulat entre l'acadèmia, les organitzacions socials, les comunitats i les víctimes per teixir xarxes de protecció i construcció de pau des de la infantesa i per a aquesta.

En el marc del Dia Mundial contra el Tràfic de Persones, acadèmics, organitzacions socials i institucions se citaran a Bogotà aquest 30 de juliol per reflexionar sobre una de les ferides obertes més importants del país: la situació de la infància i l'adolescència víctima del conflicte armat.

Un dels eixos centrals d'aquesta conversa serà com enfortir xarxes de suport que incloguin les víctimes, les comunitats, les organitzacions socials i l'acadèmia. En regions amb escassa presència institucional, aquestes xarxes han estat l'única garantia d'acompanyament per a nens i nenes exposats a noves formes de violència.

Benposta, per exemple, ha desenvolupat models de protecció i empoderament que combinen educació alternativa, lideratge juvenil i acompanyament psicosocial, la qual cosa permet que adolescents afectats per la violència reconstrueixin el seu projecte de vida.

 

Una conversa interdisciplinària i urgent

Aquesta anàlisi serà abordada per experts com Déborah Presta, professora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i especialista en drets humans amb enfocament en el conflicte colombià; José Luis Campo, coordinador general de Benposta, organització amb presència en el territori colombià que treballa amb infància vulnerable, i Nicolás Rodrigo Vásquez Cuevas, alumni del màster de Drets Humans, Democràcia i Globalització de la UOC, el treball final de màster del qual es va centrar en els mecanismes de restabliment de drets a Colòmbia.

L'esdeveniment es durà a terme en modalitat híbrida, presencial a Bogotà i amb transmissió virtual, i convoca investigadors, estudiants, representants d'organitzacions socials i institucions compromeses amb els drets humans i la construcció de pau.

Conversatorio: Derechos humanos de infancia y adolescencia en Colombia: restablecimiento de derechos, mecanismos y participación

Data: 30 de juliol
Hora: 10.00 a. m. (hora Bogotà)
Modalitat híbrida: presencial a Bogotà i enllaç virtual

Per a més informació i inscripcions, feu clic aquí.

Drets humans

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