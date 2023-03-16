Todo el mundo conoce el mítico cartel de Hollywood, que fue instalado en 1923 como reclamo publicitario de una promoción de viviendas de lujo y que, con el tiempo, se convirtió en un símbolo cultural mundial. Lo que empezó como un simple rótulo inmobiliario terminó definiendo la identidad de un territorio y transformándose en un icono mediático y en motor de atracción turística y económica. A lo largo de los años, el cartel ha sido objeto de múltiples intervenciones y apropiaciones —tanto políticas como comerciales— que muestran hasta qué punto un elemento de diseño puede transformar la percepción y el uso de un espacio. Este tipo de procesos no son exclusivos de California; en nuestro territorio, barrios como el Born, Poblenou o Gràcia también están experimentando transformaciones similares. La aparición de espacios con diseños cuidados, cafeterías acogedoras y locales de brunch sostenibles contribuye a revalorizar y encarecer las zonas, lo que desplaza progresivamente a una parte de la población residente.

¿Pero se puede separar el diseño de la gentrificación? ¿Qué papel tienen los procesos creativos en la transformación —y el encarecimiento— de las ciudades? "El diseño no gentrifica de forma orgánica o automática, pero es importante revisar los procesos de diseño que generan unos marcos estéticos y de uso de la ciudad que pueden ser catalizadores de procesos sociales, como la llegada a la ciudad de determinadas clases pudientes que hacen que una zona se encarezca", comenta Efrain Foglia, profesor de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Estos ejemplos, en los que el diseño desempeña un papel clave en la gentrificación y la turistificación, sirven de punto de partida para la jornada ¿El diseño gentrifica?, organizada por los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación, que tendrá lugar el próximo 14 de octubre en el campus de la UOC.

En el contexto de la Barcelona Design Week 2025, Irma Marco, profesora de comunicación de la UOC, destaca la importancia de promover el pensamiento crítico y abrir el diseño al diálogo ciudadano a través de enfoques como el open design. En este sentido, el profesor y coorganizador de la jornada, Efrain Foglia, añade: "Esperamos un debate potente, no necesariamente para culpabilizar al diseño de todos los males de la gentrificación, pero sí para poder detectar cuáles pueden ser las claves que hay que trabajar en el futuro: en la educación y en el ámbito profesional y filosófico del diseño".

Reflexionar sobre el diseño como motor o freno de la gentrificación

Para debatir sobre estas cuestiones, la jornada ¿El diseño gentrifica? reunirá a especialistas en activismo ciudadano, urbanismo, vivienda y diseño. El encuentro se celebrará en el campus de la UOC el 14 de octubre de 11 a 14 horas y se estructurará en dos presentaciones: "Infografía ilustrada de la gentrificación", a cargo de Efrain Foglia, profesor de diseño y comunicación de la UOC, y "Safari visual: Gentrificación en la rotulación exterior de la rambla de Poblenou", a cargo de Elena Bartomeu, también profesora de diseño de la UOC y escritora.

A partir de las 12 horas comenzará la mesa redonda "¿El diseño gentrifica?", con la participación de Carmela M. Bertoni y Luis Paadín, de Impremta Col·lectiva de Can Batlló; Carme Arcarazo, portavoz del Sindicat de Llogaters i Llogateres, y David Juárez, de APROP (alojamientos de proximidad provisionales) y del estudio de arquitectura Straddle. La profesora Irma Marco explica que "la mesa redonda se sumará a una serie de debates organizados anteriormente por nuestro grupo de investigación, Mediaccions, en pasadas ediciones de la Barcelona Design Week".

Inscripción a la jornada