El disseny gentrifica? Una jornada a la UOC qüestiona l'impacte del disseny a la ciutatActivistes, urbanistes i especialistes en disseny debatran sobre el paper del disseny en la gentrificació i la transformació urbana de barris i ciutats
Tothom coneix el mític cartell de Hollywood, que va ser instal·lat el 1923 com a reclam publicitari d'una promoció d'habitatges de luxe i que, amb el temps, es va convertir en un símbol cultural mundial. El que va començar com un simple rètol immobiliari va acabar definint la identitat d'un territori i transformant-se en una icona mediàtica i en motor d'atracció turística i econòmica. Al llarg dels anys, el cartell ha estat objecte de múltiples intervencions i apropiacions —tant polítiques com comercials— que mostren fins a quin punt un element de disseny pot transformar la percepció i l'ús d'un espai. Aquest tipus de processos no són exclusius de Califòrnia; al nostre territori, barris com el Born, Poblenou o Gràcia també estan experimentant transformacions similars. L'aparició d'espais amb dissenys cuidats, cafeteries acollidores i locals de brunch sostenibles contribueix a revaloritzar i encarir les zones, la qual cosa desplaça progressivament una part de la població resident.
Però es pot separar el disseny de la gentrificació? Quin paper tenen els processos creatius en la transformació —i l'encariment— de les ciutats? "El disseny no gentrifica de manera orgànica o automàtica, però és important revisar els processos de disseny que generen uns marcs estètics i d'ús de la ciutat que poden ser catalitzadors de processos socials, com l'arribada a la ciutat de determinades classes acabalades que fan que una zona s'encareixi", comenta Efrain Foglia, professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
Aquests exemples, en els quals el disseny té un paper clau en la gentrificació i la turistificació, serveixen de punt de partida per a la jornada El disseny gentrifica?, organitzada pels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació, que tindrà lloc el pròxim 14 d'octubre al campus de la UOC.
En el context de la Barcelona Design Week 2025, Irma Marco, professora de comunicació de la UOC, destaca la importància de promoure el pensament crític i obrir el disseny al diàleg ciutadà a través d'enfocaments com l'open design. En aquest sentit, el professor i coorganitzador de la jornada, Efrain Foglia, afegeix: "Esperem un debat potent, no necessàriament per culpabilitzar el disseny de tots els mals de la gentrificació, però sí per poder detectar quines poden ser les claus que cal treballar en el futur: en l'educació i en l'àmbit professional i filosòfic del disseny".
Reflexionar sobre el disseny com a motor o fre de la gentrificació
Per debatre sobre aquestes qüestions, la jornada El disseny gentrifica? reunirà especialistes en activisme ciutadà, urbanisme, habitatge i disseny. La trobada se celebrarà al campus de la UOC el 14 d'octubre d'11 a 14 hores i s'estructurarà en dues presentacions: "Infografia il·lustrada de la gentrificació", a càrrec d'Efrain Foglia, professor de disseny i comunicació de la UOC, i "Safari visual: Gentrificació a la retolació exterior de la rambla de Poblenou", a càrrec d'Elena Bartomeu, també professora de disseny de la UOC i escriptora.
A partir de les 12 hores començarà la taula rodona "El disseny gentrifica?", amb la participació de Carmela M. Bertoni i Luis Paadín, d'Impremta Col·lectiva de Can Batlló; Carme Arcarazo, portaveu del Sindicat de Llogaters i Llogateres, i David Juárez, d'APROP (allotjaments de proximitat provisionals) i de l'estudi d'arquitectura Straddle. La professora Irma Marco explica que "la taula rodona se sumarà a una sèrie de debats organitzats anteriorment pel nostre grup de recerca, Mediaccions, en passades edicions de la Barcelona Design Week".