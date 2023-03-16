Con el objetivo de reducir las brechas de acceso a la educación, la Fundación UOC Colombia, entidad vinculada a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) en ese país, ha impulsado diversas iniciativas para promover la educación y fortalecer las habilidades digitales en diferentes territorios y comunidades.

Este año, a través de un proyecto en el que participa uno de los graduados y hoy profesor de la UOC en Colombia, se presentó la Fundación Benposta, una organización que trabaja en diversas regiones del país y busca ofrecer oportunidades educativas a niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) que se encuentran en situación de riesgo debido al conflicto armado interno en Colombia. En particular, la UOC contribuyó al proyecto Tejiendo Paz, que tiene como objetivo promover la inclusión, la integración y la sostenibilidad escolar de los NNAJ que llegan a Benposta por razones de protección. Esto se logra garantizando su acceso a la educación y proporcionándoles dispositivos tecnopedagógicos que favorezcan su aprendizaje y desarrollo.

Duván Felipe Obando, el actual alcalde de Benposta, es un caleño de 19 años que a sus 16 años llegó a la fundación para cursar el grado sexto de bachillerato. En tan solo 1 año regularizó su proceso escolar, adquirió nuevos conocimientos y avanzó a grado octavo. Para Duván, lo más gratificante de este proceso ha sido conocer nuevas cosas, desarrollar habilidades que no imaginaba tener, entre ellas, las de liderazgo. Él sueña con ser un profesional en danza contemporánea, así como crear su propia fundación en la que los niños, niñas y jóvenes puedan explorar sus habilidades artísticas y desarrollarlas a través de la seguridad en sí mismos. En sus primeros pasos para alcanzar esos sueños, se ha presentado en diversos eventos musicales, y se prepara para representar al país en Brasil junto con una compañía artística. Así como él, en Benposta conviven 120 NNAJ comprendidos entre los 5 y los 20 años. Más del 70 % provienen de regiones altamente afectadas por el conflicto armado, la desigualdad social y la ausencia histórica del Estado.

Según el Informe anual del Secretario General sobre niñez y los conflictos armados período 2022 , en dicho año, el número verificado de niños y niñas afectados por violaciones graves aumentó en comparación con 2021. Las Naciones Unidas verificaron 27.180 violaciones graves, de las que 24.300 fueron cometidas en 2022 y 2.880 fueron cometidas con anterioridad, pero solo fueron verificadas en dicho año. Las violaciones afectaron a 18.890 niños y niñas (13.469 niños, 4.638 niñas y 783 cuyo sexo se desconoce). Las violaciones más cometidas fueron la matanza (2.985) y la mutilación (5.655), seguidas del reclutamiento y la utilización de 7.622 niños y el secuestro de 3.985 niños.

Conscientes de dicha situación en los últimos 20 años, Benposta ha contribuido a la construcción de una ruta especializada para la prevención y protección de NNAJ afectados por las dinámicas del conflicto armado en sus territorios, las cuales han provocado que el derecho a la educación se haya visto impactado por las dificultades de acceso y los riesgos que esto implica, repercutiendo a su vez de forma negativa sobre la dignidad de los NNAJ y sus proyectos de vida, generando desesperanza con respecto al cumplimiento de sus sueños, baja autoestima, problemas de salud mental, consumo de sustancias psicoactivas, estigmatización por parte de sus comunidades, entre otras.

Contexto y fundamento del apoyo

La Fundación UOC Colombia, en su misión de promover el acceso y disminuir las brechas educativas en América Latina, decidió unirse a los esfuerzos de Benposta para atender las necesidades de una población vulnerable luego de conocer de dicho proyecto a través de Julio Díez , alumni del grado de Ingeniería Técnica de Informática de Sistemas de la UOC y también profesor vinculado a la universidad, quien fue clave en el acercamiento con Benposta. Durante eventos y conversaciones institucionales, Julio compartió la labor de esta fundación, lo que llevó a identificar una oportunidad para apoyar su proyecto educativo.

La rectora de la UOC, Àngels Fitó, resaltó la importancia de la colaboración en este tipo de iniciativas: "en la UOC, creemos firmemente en el poder de la educación para transformar realidades. Este aporte a Benposta refleja nuestro compromiso social y nuestro propósito de garantizar el acceso a la educación como un derecho fundamental, especialmente en contextos donde las oportunidades son limitadas debido a situaciones de conflicto".

Por su parte, el vicerrector de Alianzas y Comunidad y Cultura, Manel Jiménez, destacó la necesidad de construir puentes educativos que generen igualdad de oportunidades: "la UOC ha consolidado su misión de promover la educación accesible y de calidad. Con esta donación, apoyamos no solo el desarrollo académico, sino también el bienestar integral de jóvenes que, a través de proyectos como Tejiendo Paz, encuentran nuevas oportunidades para construir su futuro".

El aporte financiero proviene de la reinversión social del excedente neto de 2022 de la Fundación UOC Colombia, una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la promoción y el apoyo educativo. Los recursos deben destinarse a proyectos de impacto social, y en este caso, que apoyen la educación.

Sobre Benposta y el proyecto Tejiendo Paz

Benposta ha fortalecido un modelo de educación flexible, a través de la estrategia GIE (Grupo de Integración Educativa) que, en palabras de Fanny Ocampo, coordinadora académica y del proyecto GIE en Benposta, "se orienta a garantizar un acompañamiento pedagógico diferencial para la inclusión escolar, nivelación y regulación de ciertos casos con NNAJ quienes presentan situaciones de extraedad, analfabetismo, desescolarización, deficiencias en operaciones básicas, impacto emocional y psicosocial, pocos hábitos de estudio, problemas de atención, habilidades de lectoescritura, comprensión lectora, competencias blandas, entre otras".

Para Duván, lo más importante de la estrategia GIE es "la paciencia con la que enseñan los profesores a los niños de Benposta, esto nos genera una confianza y nos facilita los procesos de aprendizaje, así como la adquisición de nuevas habilidades o el desarrollo de algunas que no pensábamos tener".

Por su parte, Emanuel Martínez, un niño de 12 años proveniente de Guapi, Cauca, recuerda que antes de llegar a Benposta no le gustaba ir a estudiar, se escapaba de casa y mantenía malas compañías, pero hoy reconoce que, gracias a su llegada a la fundación y a su vinculación a GIE, aprendió a leer y a escribir y su vida ha cambiado gratamente.

Para Alejandro Acosta Guzmán, actual rector de Benposta y vinculado a la fundación desde hace 40 años, "Benposta está inspirada en el desarrollo de procesos a partir de la modificación estructural cognitiva, que tiene como dos ejes las funciones cognitivas, que básicamente se desarrollan en los niveles de primaria y las operaciones mentales que se desarrollan en secundaria. Esto ayuda al estudiante a fortalecer sus talentos y ayuda a minimizar sus debilidades para nivelar los procesos de aprendizaje".

Según comenta el rector, la diferencia de este método con otras instituciones es que "aquí se trabaja directamente sobre el diagnóstico del estudiante. No es el docente el que viene a dictar unos contenidos y desarrollarlos y el estudiante a toda carrera se adapta a ese ritmo, sino que el proceso lo determina el estudiante luego de diagnosticar sus debilidades y fortalezas, y es a partir de ellas que se trabaja".

El objetivo central del proyecto es la integración educativa de NNAJ con necesidades diferenciales, a través de estrategias tecnológicas y pedagógicas. La colaboración con Benposta, entidad reconocida por su labor con menores en situación de riesgo, refuerza el impacto de este programa en la promoción de una educación transformadora y sostenible.

Esta acción solidaria refleja el compromiso de la UOC con la construcción de una sociedad más justa e inclusiva, donde la educación juega un papel fundamental en la transformación de realidades y en la promoción de la igualdad de oportunidades.

La UOC continuará trabajando para apoyar iniciativas que impacten positivamente en comunidades vulnerables, reafirmando su rol como líder en la educación superior y en la generación de conocimiento al servicio de la sociedad.