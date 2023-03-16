La UOC a Colòmbia aposta per l'enfortiment de l'ensenyament en infants víctimes de violènciaA través de la Fundació UOC Colòmbia, la institució va dotar una aula de tecnologia perquè nens i nenes de la Fundació Benposta puguin accedir a eines digitals per a l'ensenyament
Amb l'objectiu de reduir les bretxes d'accés a l'ensenyament, la Fundació UOC Colòmbia, entitat vinculada a la UOC en aquest país, ha impulsat diverses iniciatives per promoure l'ensenyament i enfortir les habilitats digitals en diferents territoris i comunitats.
Enguany, a través d'un projecte en el qual participa un dels graduats i avui professor de la UOC a Colòmbia, s'ha presentat la Fundació Benposta, una organització que treballa en diverses regions del país i cerca oferir oportunitats educatives a nens, nenes, adolescents i joves (NNAJ) que es troben en situació de risc a causa del conflicte armat intern a Colòmbia. En particular, la UOC va contribuir al projecte Tejiendo Paz, que té com a objectiu promoure la inclusió, la integració i la sostenibilitat escolar dels NNAJ que arriben a Benposta per raons de protecció. Això s'aconsegueix garantint el seu accés a l'ensenyament i proporcionant-los dispositius tecnopedagògics que afavoreixin el seu aprenentatge i desenvolupament.
Duván Felipe Obando, l'actual alcalde de Benposta, és un colombià natural de Cali de 19 anys que als 16 anys va arribar a la fundació per cursar el sisè grau de batxillerat. En només 1 any va regularitzar el seu procés escolar, va adquirir nous coneixements i va avançar al vuitè grau. Per a Duván, el més gratificant d'aquest procés ha estat conèixer coses noves, desenvolupar habilitats que no imaginava tenir, entre elles, les de lideratge. Ell somia a ser un professional en dansa contemporània, així com crear la seva pròpia fundació en la qual els nens, nenes i joves puguin explorar les seves habilitats artístiques i desenvolupar-les a través de la seguretat en si mateixos. En els seus primers passos per aconseguir aquests somnis, s'ha presentat en diversos esdeveniments musicals, i es prepara per representar el país al Brasil juntament amb una companyia artística. Així com ell, a Benposta conviuen 120 NNAJ d'entre 5 i 20 anys. Més del 70 % provenen de regions altament afectades pel conflicte armat, la desigualtat social i l'absència històrica de l'Estat.
Segons l'Informe anual del Secretari General sobre infantesa i els conflictes armats - període 2022, aquell any el nombre verificat de nens i nenes afectats per violacions greus va augmentar en comparació amb el 2021. Les Nacions Unides van verificar 27.180 violacions greus, de les quals 24.300 van ser comeses el 2022 i 2.880 van ser comeses amb anterioritat, però només van ser verificades en aquest any. Les violacions van afectar 18.890 nens i nenes (13.469 nens, 4.638 nenes i 783 el sexe dels quals es desconeix). Les violacions més comeses van ser la matança (2.985) i la mutilació (5.655), seguides del reclutament i la utilització de 7.622 nens i el segrest de 3.985 nens.
Conscients d'aquesta situació en els últims 20 anys, Benposta ha contribuït a la construcció d'una ruta especialitzada per a la prevenció i protecció de NNAJ afectats per les dinàmiques del conflicte armat en els seus territoris, les quals han provocat que el dret a l'educació s'hagi vist impactat per les dificultats d'accés i els riscos que això implica. Aquest fet ha repercutit, al seu torn, de manera negativa sobre la dignitat dels NNAJ i els seus projectes de vida i ha generat desesperança respecte al compliment dels seus somnis, baixa autoestima, problemes de salut mental, consum de substàncies psicoactives i estigmatització per part de les seves comunitats, entre altres.
Context i fonament del suport
La Fundació UOC Colòmbia, en la seva missió de promoure l'accés i disminuir les bretxes educatives a l'Amèrica Llatina, va decidir unir-se als esforços de Benposta per atendre les necessitats d'una població vulnerable després de conèixer aquest projecte a través de Julio Díez, alumni del grau d'Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Sistemes de la UOC i també professor vinculat a la Universitat, qui va ser clau en l'acostament amb Benposta. Durant esdeveniments i converses institucionals, Julio va compartir la tasca d'aquesta fundació, la qual cosa va portar a identificar una oportunitat per donar suport al seu projecte educatiu.
La rectora de la UOC, Àngels Fitó, va ressaltar la importància de la col·laboració en aquesta mena d'iniciatives: "a la UOC, creiem fermament en el poder de l'ensenyament per transformar realitats. Aquesta aportació a Benposta reflecteix el nostre compromís social i el nostre propòsit de garantir l'accés a l'ensenyament com un dret fonamental, especialment en contextos en què les oportunitats són limitades a causa de situacions de conflicte".
Per part seva, el vicerector d'Aliances i Comunitat i Cultura, Manel Jiménez, va destacar la necessitat de construir ponts educatius que generin igualtat d'oportunitats: "la UOC ha consolidat la seva missió de promoure l'ensenyament accessible i de qualitat. Amb aquesta donació, secundem no només el desenvolupament acadèmic, sinó també el benestar integral de joves que, a través de projectes com Tejiendo Paz, troben noves oportunitats per construir el seu futur".
L'aportació financera prové de la reinversió social de l'excedent net del 2022 de la Fundació UOC Colòmbia, una entitat sense ànim de lucre dedicada a la promoció i el suport educatiu. Els recursos s'han de destinar a projectes d'impacte social, i en aquest cas, que donin suport a l'educació.
Sobre Benposta i el projecte Tejiendo Paz
Benposta ha enfortit un model d'ensenyament flexible a través de l'estratègia GIE (Grup d'Integració Educativa) que, en paraules de Fanny Ocampo, coordinadora acadèmica i del projecte GIE a Benposta, "s'orienta a garantir un acompanyament pedagògic diferencial per a la inclusió escolar, anivellament i regulació de certs casos amb els NNAJ que presenten situacions d'extraedat, analfabetisme, desescolarització, deficiències en operacions bàsiques, impacte emocional i psicosocial, pocs hàbits d'estudi, problemes d'atenció, habilitats de lectoescriptura, comprensió lectora, competències toves, entre altres".
Per a Duván, el més important de l'estratègia GIE és "la paciència amb la qual ensenyen els professors als nens de Benposta, això ens genera una confiança i ens facilita els processos d'aprenentatge, així com l'adquisició de noves habilitats o el desenvolupament d'algunes que no pensàvem tenir".
Per la seva banda, Emanuel Martínez, un nen de 12 anys provinent de Guapi, Cauca, recorda que abans d'arribar a Benposta no li agradava anar a estudiar, s'escapava de casa i mantenia males companyies, però avui reconeix que, gràcies a la seva arribada a la fundació i a la seva vinculació a GIE, va aprendre a llegir i a escriure i la seva vida ha canviat gratament.
Per a Alejandro Acosta Guzmán, actual rector de Benposta i vinculat a la fundació des de fa 40 anys, "Benposta està inspirada en el desenvolupament de processos a partir de la modificació estructural cognitiva, que té com a dos eixos les funcions cognitives, que bàsicament es desenvolupen en els nivells de primària i les operacions mentals que es desenvolupen a secundària. Això ajuda l'estudiant enfortir els seus talents i a minimitzar les seves febleses per anivellar els processos d'aprenentatge".
Segons comenta el rector, la diferència d'aquest mètode amb altres institucions és que "aquí es treballa directament sobre el diagnòstic de l'estudiant. No és el docent qui ve a dictar i desenvolupar uns continguts i l'estudiant s'adapta ràpidament a aquest ritme, sinó que el procés el determina l'estudiant després de diagnosticar les seves febleses i fortaleses, i és a partir d'elles que es treballa".
L'objectiu central del projecte és la integració educativa de NNAJ amb necessitats diferencials, a través d'estratègies tecnològiques i pedagògiques. La col·laboració amb Benposta, entitat reconeguda per la seva tasca amb menors en situació de risc, reforça l'impacte d'aquest programa en la promoció d'una educació transformadora i sostenible.
Aquesta acció solidària reflecteix el compromís de la UOC amb la construcció d'una societat més justa i inclusiva, on l'educació juga un paper fonamental en la transformació de realitats i en la promoció de la igualtat d'oportunitats.
La UOC continuarà treballant per donar suport a iniciatives que impactin positivament en comunitats vulnerables per reafirmar el seu rol com a líder en l'educació superior i en la generació de coneixement al servei de la societat.