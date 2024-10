En la seva segona visita oficial a l'Amèrica Llatina , la rectora de la UOC, Àngels Fitó, acompanyada d'una comitiva de la Universitat, ha fet un pas més en la consolidació d'aliances amb diverses institucions acadèmiques i governamentals a l'Uruguai, Xile, Colòmbia i la República Dominicana. La visita, que buscava estrènyer vincles en àrees clau com la internacionalització, la digitalització i l'accés a l'educació superior, va concloure no només amb el reforç d'aliances ja establertes als països recorreguts, sinó també amb la signatura d'acords nous que beneficiaran tant la comunitat educativa de la UOC com les institucions col·laboradores a la regió.

Entre els aspectes destacables de la visita, hi ha la signatura d'una carta d'intencions de col·laborar amb la Universitat Autònoma de Xile, l'objectiu de la qual és fomentar la mobilitat acadèmica, la recerca i la internacionalització del currículum. Aquest acord marca l'inici d'una col·laboració destinada a enfortir l'accés a l'educació superior en totes dues institucions.

A la Pontifícia Universitat Catòlica de Valparaíso, Fitó i el seu equip van formalitzar un altre acord que cerca potenciar la digitalització, la internacionalització i la qualitat educativa.

La Universitat Viña del Mar també es va sumar a la llista de col·laboracions signades en el seu propòsit de treballar junts per promoure la innovació educativa i tecnològica, amb un enfocament en la sostenibilitat i el desenvolupament regional.

La comitiva també es va reunir amb l'Institut Colombià de Crèdit Educatiu i Estudis Tècnics a l'Exterior (ICETEX) a Bogotà, on es va avançar en la definició d'un acord que permetrà reduir les barreres d'accés a l'educació superior per a estudiants colombians. Aquest conveni, que es formalitzarà pròximament, cerca facilitar l'accés a programes de formació online de la UOC, especialment per a aquells amb menys recursos econòmics.

En el sentit de les col·laboracions aconseguides, la rectora de la UOC va expressar: "La col·laboració internacional és fonamental perquè les nostres universitats puguin respondre als desafiaments globals. Aquest tipus d'aliances ens permet avançar cap a una educació més inclusiva i accessible".

En paraules del vicerector d'Aliances, Comunitat i Cultura, Manel Jiménez: "L'educació no es pot quedar enrere en el procés de transformació digital, i aquests acords amb les universitats llatinoamericanes són clau per enfortir una educació superior de qualitat i amb visió global".

A Santo Domingo (República Dominicana), la rectora va participar en la 57a. Reunió de la Junta Directiva de CINDA, on va assumir la presidència d'aquesta xarxa internacional, una fita històrica que reforça el lideratge de la UOC en l'àmbit de la cooperació universitària. Durant la seva intervenció, va assenyalar: "Treballarem des de tots dos costats de l'Atlàntic per garantir la qualitat educativa i fomentar la cooperació internacional". A més, Fitó va oferir una conferència a l'Institut Global d'Alts Estudis en Ciències Socials (IGLOBAL), on va compartir els avanços de la UOC en la millora de la qualitat de l'educació en línia.

En general, la visita de la rectora i la seva comitiva per l'Amèrica Llatina va tenir una gran quantitat de trobades. Durant el seu pas per l'Uruguai, la comitiva de la UOC va tenir reunions amb el Ministeri d'Educació i Cultura, l'Institut Acadèmic d'Educació Social, la Universitat d'Enginyeria i Tecnologia (UTEC) i l'Institut Acadèmic d'Educació Social (IFES). L'estada a Montevideo va culminar amb una trobada amb la comunitat de la UOC al país, on Fitó va destacar: "l'Uruguai és un país estratègic clau per continuar enfortint la qualitat de l'educació i el seu impacte a la regió". (Veure la galeria aquí)

A Xile, a més de les institucions amb les quals es van signar acords, també es van reunir amb la Universitat Diego Portales (UDP), l'Institut Professional de la Fundació Duoc UC, l'Institut Professional AIEP, l'Iplacex, la Universitat Andrés Bello (UNAB) i l'Institut Santo Tomás. Allà, també van tenir un espai per conversar amb la comunitat d'estudiants, alumni, PDC i aliats de la UOC que resideixen al país. (Veure la galeria aquí)

Mentre Fitó era a la República Dominicana, paral·lelament, a Colòmbia, el vicerector Manel Jiménez va participar en la Trobada d'Universitats Colombianes i Espanyoles, organitzada per l'Associació Colombiana d'Universitats (ASCUN) i la Conferència de Rectors d'Universitats Espanyoles (CRUE), a Bogotà. Jiménez va subratllar la importància d'aquesta trobada per explorar noves formes de col·laboració internacional, el reconeixement de títols i l'ús d'intel·ligència artificial en l'educació superior.

Els acords signats, així com la participació en esdeveniments, "enforteixen la col·laboració internacional, la recerca conjunta i l'accés inclusiu a l'educació online", així ho destaca Manel Jiménez, que va emfatitzar: "Les aliances que estem consolidant no només beneficien les institucions, sinó que també creen noves oportunitats per als nostres estudiants i professionals, connectant dues regions que comparteixen un mateix compromís amb l'educació de qualitat".

La segona visita de la rectora Àngels Fitó a l'Amèrica Llatina no només va reafirmar el compromís de la UOC amb la regió, sinó que també va obrir noves portes per a la col·laboració en àrees estratègiques. "Aquest viatge ha estat crucial per afermar les nostres relacions i obrir portes de cooperació noves. L'Amèrica Llatina continuarà sent un motor de creixement i desenvolupament per a la UOC", va afirmar la rectora.

El compromís de la UOC continuarà sent el d'avançar cap a una educació més inclusiva i de qualitat, adaptada a les necessitats del segle XXI. Com va destacar la vicerectora Teresa Guasch, "aquestes aliances reforcen el nostre compromís amb una educació que trenqui barreres i que sigui accessible per a tots, independentment de la seva ubicació o situació econòmica".