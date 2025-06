Part del teu temps el dediques a projectes socials. Com va néixer aquesta vocació?, què t'aporta?

La vocació va néixer en aquest camí constant per ajudar els altres. Però també per ensenyar als meus fills uns valors i el món real, que és molt diferent del que tenim en el nostre dia a dia. Afortunadament, a l'Estat espanyol vivim en un espai meravellós, però la realitat de la majoria del món no és així. Si tots aportem el nostre granet de sorra, per petit que sigui, podríem fer grans coses.

En quins projectes treballes ara i com hi pot col·laborar la comunitat alumni?

Ara estic centrat en dos projectes:

Soc fundador d'una ONG, Benposta, en què treballem amb nens i nenes víctimes del conflicte armat a Colòmbia. A Espanya gairebé no n'arriben notícies, però la situació és terrible en algunes zones de Colòmbia. La nostra tasca consisteix a donar unes expectatives diferents de vida mitjançant la protecció i l'educació, en un model educatiu centrat en l'autogovern.

L'altre projecte és a Guatemala, Fundap. Aquest estiu farem formació en didàctica de les matemàtiques per a professors rurals; treballarem amb emprenedors i empreses per analitzar i buscar opcions de millora en el sector, i finalment també estarem fent diagnòstic i formació en escoles de tecnologia.

Parlem de dos països amb molts problemes, de molts sectors, de moltes especialitats… Poden fer-se munts de coses i no sols des de l'àmbit del voluntariat, sinó també des de l'aprenentatge i servei (APS).

Quins consideres que són els principals reptes als quals ens enfrontem socialment i professionalment els pròxims deu anys?

El món està en canvi constant i cal ser prou flexible per adaptar-s'hi. Hi ha moltes pedres pel camí: situació financera, edat, salut… Però un no es pot quedar ancorat en el passat veient passar la vida. Jo vaig començar a treballar i no existia ni internet ni telefonia mòbil; ara treballem amb intel·ligència artificial. El canvi ha estat brutal en quaranta anys. Si fa cinc anys s'hagués fet aquesta pregunta, ningú no s'hauria imaginat pel que havíem de passar. Sí que hem de tenir objectius, i per dir-ho d'alguna manera un pla estratègic, però convençuts que molt segurament l'anirem canviant amb el pas del temps.

Com a alumni també col·labores i aculls a la teva empresa estudiants en pràctiques. Quines són les habilitats principals que demanes a la teva empresa i com són els estudiants de la UOC?

A Intuye, el factor determinant per a l'èxit de les pràctiques és l'actitud. Actitud per aplicar allò que s'ha après i per entendre que s'està passant d'un àmbit acadèmic a un d'empresarial. Moltes vegades costa fer aquest canvi, però és la nostra feina apassionar els estudiants en aquesta experiència. El nostre objectiu és que els estudiants vegin com funcionen realment els clients i el mercat.

Fa tres anys que som aula de pràctiques per a estudiants de la UOC i altres universitats. En aquest temps hem pogut comprovar l'alt nivell i l'excel·lent actitud amb què vénen els estudiants de la UOC. Com a norma general, jo sóc el responsable de les pràctiques. En primer lloc, per responsabilitzar-me que rebin el millor tracte possible i transmetre'ls els valors que creiem que s'han de tenir en una empresa, especialment en la seva relació amb els clients. En segon lloc, perquè gaudeixo veient com descobreixen i proposen noves solucions als problemes que presentem. Això només és possible si han tingut una formació pràctica d'alt nivell.

