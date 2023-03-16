Historias de aprendizaje a lo largo de la vida

A partir de las 10.30, tres estudiantes de la UOC han participado en la conversación. En el plató estaban Carles Manel Bosch, un estudiante que empezó en 1995 y que, desde entonces, ha estado en formación continua; y la actriz y estudiante de Psicología Mariona Ribas. Por teléfono ha intervenido Albert Martínez, alumni del máster de Datos y Nuevas Narrativas y actual estudiante del doble grado de Ingeniería Informática y de Administración y Dirección de Empresas, que es meteorólogo en Estados Unidos y reciente ganador de un Emmy por la cobertura de los incendios de Florida.

Carles Bosch ha explicado su experiencia estudiando 8 titulaciones en la UOC, un claro ejemplo de la formación a lo largo de la vida. "La UOC es una universidad especialmente pensada para acompañar a la gente a lo largo de la vida. Tres cuartas partes de nuestros estudiantes lo hacen con una expectativa clara de mejora profesional, pero una cuarta parte lo hacen por ese placer de aprender", ha comentado la rectora sobre la experiencia de Carles.

Mariona se matriculó en 2010 del grado de Psicología, y dice que la UOC le ha permitido compaginar estudios y carrera artística. "La UOC me ha permitido estudiar durante unos años laboralmente muy potentes en el terreno artístico y vital, y gracias a la universidad he podido continuar mis estudios", ha explicado la actriz. Ensayos, funciones de teatro, embarazos y otras situaciones no la han frenado en su persistencia con los estudios y las pruebas de evaluación continua. "Me ha sorprendido mi fuerza de voluntad: nadie vendrá a reñirte por no entregar un trabajo; si lo entregas, lo haces por ti. Reconozco que al principio dudaba de si podría, pero he tenido esa constancia", afirma la actriz.

Desde Houston, Albert valora muy positivamente la capacidad de poder seguir los estudios desde cualquier lugar del mundo, y el precio de estos. "La UOC te permite cursarlos a distancia y en cualquier momento. Es fantástico: cubriendo huracanes para la televisión pública he entregado alguna PEC", señala.

Para la rectora, todas estas vivencias ponen de manifiesto los beneficios de la cobertura digital del territorio. "Tenemos que pensar que el 40 % de los estudiantes que viven en pueblos de menos de 10.000 habitantes en Cataluña estudian en la UOC, y que, por lo tanto, esta infraestructura tecnológica y digital es fundamental para nosotros, porque allá donde llega la fibra óptica, llega la oportunidad educativa también a través de la UOC", ha concluido para cerrar el bloque dedicado a los 30 años de la universidad.