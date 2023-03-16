El Matí de Catalunya Ràdio a la UOC en el 30è aniversari de la Universitat

El Matí de Catalunya Ràdio a la UOC en el 30è aniversari de la UniversitatRicard Ustrell condueix, en directe des del campus del 22@, un programa especial amb entrevistes, recerca i testimonis d'estudiants
El programa El Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ustrell, s'ha donat cita al campus de la Universitat Oberta de Catalunya del 22@, a Barcelona. S'ha emès des de les 6 del matí, des de l'edifici C del campus, per commemorar els 30 anys de la Universitat. Durant les primeres hores d'emissió s'han cobert diferents blocs d'actualitat del dia, i, posteriorment, a les 9, s'ha entrevistat Jordi Turull, president del partit Junts per Catalunya, que a l'inici de la conversa ha definit la UOC com "una de les joies de la corona del país".
Després d'aquesta entrevista, ha començat el bloc especial UOC, amb una entrevista a Salvador Macip, director dels Estudis de Salut de la UOC, que ha parlat sobre l'envelliment, nous fàrmacs contra l'Alzheimer i algunes de les recerques de la Universitat sobre el Parkinson. Macip ha comentat les descobertes recents en els supercentenaris, com la Maria Branyes, una catalana que va morir amb 117 anys, tot i que biològicament se n'hi atribueixen 94. També s'ha comentat la notícia que aquest mateix any es podrien començar a oferir a clíniques privades els dos primers medicaments que alenteixen l'evolució de l'Alzheimer, així com la possibilitat que el sistema públic també els incorpori.
La contribució de la UOC a la recerca
Seguidament, s'han presentat alguns àmbits de recerca en salut de la Universitat. "A la UOC tenim moltes línies de recerca que creiem que són importants de cara al futur: l'envelliment, la salut de la dona, la salut planetària, la nutrició, la neuropsicologia… Tot això, creiem que són els reptes que venen. Estem parlant d'una població cada cop més envellida, i el que abans podia ser una anècdota, com l'Alzheimer, ara cada cop serà més freqüent", ha detallat Macip.
Precisament, en l'àmbit d'una de les grans malalties de l'envelliment com és el Parkinson, la UOC té moltes línies de recerca sobre la taula. "Des de la UOC estem estudiant un projecte pioner, presentat amb el Teatre Lliure, sobre els efectes que les arts poden tenir en el tractament de malalties", ha comentat l'investigador. És, segons Macip, un tema especialment revolucionari, perquè integra la medicació amb activitats culturals i artístiques per millorar la salut dels pacients. La recerca de la UOC confirma que el teatre, en malalts de Parkinson, exerceix un efecte important en la manera com viuen la malaltia. I també, físicament, pot millorar-ne els símptomes gràcies a una participació activa.
“La UOC arriba a col·lectius molt especials que normalment venen de trajectòries vitals i professionals complexes, i el seu gran repte és acompanyar aquestes persones amb tecnologia, però també amb humanitat”
La UOC, pionera en l'educació en línia
En el bloc posterior s'ha donat pas a l'entrevista a la rectora, Àngels Fitó, en commemoració dels 30 anys de funcionament de la Universitat Oberta de Catalunya com a primera universitat online del món. "L'any 1995 hi havia pràcticament entre 2.500 i 3.000 pàgines web al món. Doncs una d'elles era la UOC. Molt poca gent tenia internet a Catalunya", ha explicat la rectora.
Sobre què és el que caracteritza la UOC, Fitó ha detallat: "La vocació pública que té. Arriba a col·lectius molt especials que normalment venen de trajectòries vitals i professionals més complexes, i el seu gran repte és acompanyar aquestes persones amb tecnologia, però també amb humanitat". La rectora també ha comentat que avui s'ha donat el tret de sortida al curs acadèmic, amb 66.000 estudiants, 4.800 aules i 2.600 assignatures, i ha aprofitat l'ocasió per desitjar un bon curs acadèmic als estudiants i a l'equip docent.
Quant a les possibilitats d'accés, Fitó ha remarcat la diversitat de vies: "Hi ha qui ve de la formació professional —pràcticament una tercera part—, però també molta gent provinent de les PAU i dels majors de 25 i de 45 anys".
Històries d'aprenentatge al llarg de la vida
A partir de les 10.30, tres estudiants de la UOC han participat en la conversa. Al plató hi havia Carles Manel Bosch, un estudiant que va començar l'any 1995 i que, des de llavors, ha estat en formació contínua; i l'actriu i estudiant de Psicologia Mariona Ribas. Per telèfon hi ha intervingut Albert Martínez, alumni del màster de Dades i Noves Narratives i actual estudiant del doble grau d'Enginyeria Informàtica i d'Administració i Direcció d'Empreses, que és meteoròleg als Estats Units i recent guanyador d'un Emmy per la cobertura dels incendis de Florida.
En Carles Bosch ha explicat la seva experiència estudiant 8 titulacions a la UOC, un clar exemple de la formació al llarg de la vida. "La UOC és una universitat especialment pensada per acompanyar la gent al llarg de la vida. Tres quartes parts dels nostres estudiants ho fan amb una expectativa clara de millora professional, però una quarta part ho fan per aquest plaer d'aprendre", ha comentat la rectora sobre l'experiència d'en Carles.
La Mariona es va matricular el 2010 del grau de Psicologia, i diu que la UOC li ha permès compaginar els estudis i la carrera artística. "La UOC m'ha permès estudiar durant uns anys laboralment molt potents en el terreny artístic i vital, i gràcies a la Universitat he pogut continuar els meus estudis", ha explicat l'actriu. Assajos, funcions de teatre, embarassos i altres situacions no l'han aturat en la seva persistència amb els estudis i les proves d'avaluació contínua. "M'ha sorprès la meva força de voluntat: ningú et vindrà a renyar perquè no entreguis un treball; si l'entregues, ho fas per tu. Reconec que al principi dubtava de si podria, però he tingut aquesta constància", afirma l'actriu.
Des de Houston, l'Albert valora molt positivament la capacitat de poder seguir els estudis des de qualsevol lloc del món, i el preu d'aquests. "La UOC et permet cursar-lo a distància i en qualsevol moment. És fantàstic: cobrint huracans per a la televisió pública he entregat alguna PAC", explica.
Per a la rectora, totes aquestes vivències posen de manifest els beneficis de la cobertura digital del territori. "Hem de pensar que el 40 % dels estudiants que viuen en pobles de menys de 10.000 habitants a Catalunya estudien a la UOC, i que, per tant, aquesta infraestructura tecnològica i digital és fonamental per a nosaltres, perquè allà on arriba la fibra òptica, arriba l'oportunitat educativa també a través de la UOC", ha conclòs per tancar el bloc dedicat als 30 anys de la Universitat.
Podeu recuperar el programa en aquest enllaç.