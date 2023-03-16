"No hay separación entre salud humana y salud planetaria: son una misma cosa"

La doctora Jelena Malogajski es la directora de educación de la Alianza para la Salud Planetaria (Planetary Health Alliance, PHA), una organización internacional dedicada a garantizar el futuro de la Tierra a través de la ciencia, la colaboración y el activismo. Cuenta con un importante bagaje en la investigación y la docencia en salud pública en tres países: Serbia, Países Bajos y Estados Unidos. Antes de iniciar su carrera en la academia, trabajó como médica de familia y especialista en salud pública en Serbia. Hace unos días participó como ponente en el simposio Advancing Planetary Health Education: a Workshop on Postgraduate Programs in Planetary Health, organizado por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), en colaboración con el Centro de Estudios en Bienestar Planetario de la Universidad Pompeu Fabra(UPF), el Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal) y el Planetary Health Alliance European Hub. Durante este simposio, tuvimos la oportunidad de entrevistarla.





¿Cuáles son tus objetivos como directora de educación de la Alianza para la Salud Planetaria?

Mi principal objetivo es promover la educación sobre la salud planetaria a escala mundial mediante la creación de redes de educadores, el desarrollo de recursos didácticos de libre acceso y el apoyo a las iniciativas de capacitación en todo el mundo.

Inicialmente, el equipo educativo de la PHA se centraba en incluir la salud planetaria en los planes de estudios de enfermería, medicina y salud pública. Sin embargo, tal y como se establece en uno de los documentos fundacionales de la educación en salud planetaria, la Declaración de São Paulo, el objetivo final es apoyar la gran transición: un cambio profundo y fundamental en la forma como los seres humanos vivimos en este planeta. Esto incluye la forma como fabricamos y consumimos bienes, el tipo de ciudades que construimos y nuestro modo de vida en ellas, la forma como criamos a nuestras familias, nuestra concepción del éxito —no solo en términos de crecimiento económico nacional, que aún se mide con el PIB, sino también de éxito personal—, y el impacto que todo esto tiene en nuestro planeta.

¿Cómo debemos enfocar la gran transición hacia un planeta más saludable?

Se requiere una educación que dote a las personas de los conocimientos, las habilidades y la inspiración necesarios para modificar comportamientos y hacer posible ese cambio. Esto es necesario en todo tipo de disciplinas, no únicamente en la medicina, la enfermería y la salud pública: la salud planetaria debe aplicarse a otros campos académicos.

Otro objetivo importante para mí es ampliar el alcance de las conversaciones en torno a la crisis medioambiental global a la que nos enfrentamos. Con demasiada frecuencia, esas conversaciones se centran únicamente en el cambio climático, pero debemos recordar que se trata de un cambio global. Hay otros aspectos de esta crisis de la Tierra que también exigen atención. Por ejemplo, la contaminación mata a alrededor de ocho millones de personas en todo el mundo cada año, más que el sida, la malaria y la tuberculosis juntos. La pérdida de biodiversidad es también preocupante: cuando esta disminuye, aumenta el riesgo de enfermedades infecciosas. Un estudio reciente ha revelado que la pérdida de biodiversidad aumenta significativamente la probabilidad de que surjan enfermedades zoonóticas.

Otro ejemplo es el uso excesivo de pesticidas y la degradación generalizada del suelo, que, junto con el cambio climático, está haciendo que nuestros sistemas alimentarios sean cada vez más vulnerables. Promover la educación en salud planetaria es esencial para construir no solo un futuro más saludable, sino el único posible.

¿Ves a los estudiantes de hoy dispuestos a tomar medidas para proteger el futuro del planeta?

¡Por supuesto! La demanda de los estudiantes es uno de los principales impulsores de la educación en salud planetaria. Desde la PHA contactamos regularmente con educadores de todo el mundo para comprender mejor los retos y las barreras a los que se enfrentan, y vemos lo importantes que son los estudiantes para defender la educación en salud planetaria y generar interés tanto entre el profesorado como entre la Administración.

Un buen ejemplo de ello es la iniciativa Planetary Health Report Card, cuyo objetivo es evaluar y mejorar el contenido de salud planetaria en las facultades de ciencias de la salud. Por lo tanto, es evidente que los estudiantes están llevando la iniciativa, elevando el listón y manteniéndonos a todos alerta.

¿De qué forma la educación universitaria y la educación obligatoria incluyen la salud planetaria en sus planes de estudios?

Hay dos enfoques principales para incorporar la salud planetaria a los planes de estudios: como cursos independientes y mediante la integración transversal en los cursos existentes. La elección del enfoque suele estar determinada por la estructura y las prioridades de cada institución. La principal barrera a escala global es integrar la salud planetaria en unos planes de estudios ya sobrecargados, por lo que muchas instituciones incluyen temas de salud planetaria en materias como salud pública, ciencias ambientales o formación clínica, en lugar de crear cursos nuevos. Esto permite introducir conceptos de salud planetaria sin aumentar horas de clase, pero puede ser más difícil de implementar, ya que a menudo requiere repensar todo el currículo. En la práctica, la mayoría de los países e instituciones adoptan una combinación de ambos enfoques, y esta integración varía en función del contexto local y los recursos disponibles.