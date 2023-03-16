En el ámbito universitario, la diversidad sexual y de género todavía no ha conseguido el reconocimiento estructural que merece. Así lo advierte Lucas Platero, docente e investigador especializado en este campo, que participará en el VI Encuentro de la Red de Universidades por la Diversidad (RUD) , que se celebrará los días 12 y 13 de mayo en la UOC. Con una trayectoria marcada por el compromiso activista y académico, Platero apuesta por una transformación profunda de las políticas universitarias a partir de una mirada interseccional, que tenga en cuenta todas las formas de desigualdad y que no se limite al simbolismo.

¿Qué papel tiene la Red de Universidades por la Diversidad (RUD) en el panorama universitario actual y por qué crees que es importante su existencia?

En el actual contexto universitario, la diversidad sexual y de género sigue siendo una cuestión pendiente de consolidación estructural. Podría decirse que es una asignatura pendiente para las universidades. La Red de Universidades por la Diversidad constituye, hoy en día, el único espacio colectivo que defiende institucionalmente los derechos de las personas LGTBIQA+ dentro del ámbito universitario. Su existencia es crucial porque visibiliza demandas históricas de las personas LGTBIQA+ en la educación superior y garantiza la aplicación de la legislación vigente en materia de igualdad. Además, fomenta el trabajo conjunto entre universidades, incluyendo las públicas y algunas privadas, generando espacios formativos, de intercambio de buenas prácticas y propuestas concretas que fortalecen el compromiso con la diversidad.

Tu ponencia hablará de pasar de la inclusión a las propuestas interseccionales. ¿En qué consiste exactamente esta propuesta?

La inclusión, tal como se plantea habitualmente, se centra en sumar a quien ha sido históricamente excluido, y se hace, además, dentro de un concepto un poco difuso como es la diversidad. Mi propuesta es girar hacia la perspectiva interseccional, que nos obliga a ir más allá: a reconocer que las personas viven múltiples formas de desigualdad de forma simultánea —por género, raza, clase, edad, diversidad funcional, entre otras que habitualmente quedan olvidadas en un lánguido etcétera—, y que estas desigualdades deben abordarse de forma articulada. El concepto de interseccionalidad exige repensar nuestras políticas y prácticas universitarias sectoriales, habitualmente segregadas entre igualdad de género y diversidad sexual y de género, para que sean realmente transformadoras.

¿Cuáles son los principales retos que afrontan hoy las universidades del Estado español para convertirse en espacios verdaderamente inclusivos y seguros para las personas LGTBIQA+?

Uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos es pasar de un reconocimiento simbólico —como tener banderas en los días señalados, incluir algunos tipos de discriminación junto con otros en los documentos de política universitaria, señalar que la discriminación está mal, etc., algo que es importante— a la articulación de políticas de redistribución y representación de las personas LGTBIQA+. Esto es: acciones concretas que incidan en políticas estructurales y que se sostengan en el tiempo. Estamos en un paso anterior, puesto que muchas universidades todavía no tienen protocolos de cambio de nombre, ni estructuras específicas de atención a las violencias LGTBIQA+, o recursos humanos y económicos destinados a estas áreas. Por lo tanto, en la mayoría de las instituciones, seguimos viviendo episodios de discriminación en la vida universitaria cotidiana. A esto se le suma una falta de formación generalizada del profesorado y el personal técnico y de administración, así como una cierta desmovilización institucional que frena adelantos que son urgentes.

¿Qué impacto esperas que tenga este VI Encuentro de la RUD en la incorporación de políticas concretas en las universidades participantes?

Espero que este encuentro nos ayude a reforzar alianzas, generar redes de apoyo y definir líneas comunes de actuación en nuestras universidades. También que sirva para compartir herramientas y experiencias que permitan a cada universidad avanzar en su contexto específico, inspiradas por lo que sucede en otras universidades. Es un momento clave para acelerar los cambios normativos que muchas universidades tienen pendientes, en un contexto global de regresión en derechos LGTBIQA+ y de políticas antitrans, que sin duda están afectando a nuestras universidades.

Has trabajado extensamente en temas de diversidad sexual y de género. ¿Cómo se refleja esta trayectoria en tu propuesta para el encuentro?

Mi ponencia está muy atravesada por mi experiencia como persona trans y por mi compromiso con una educación crítica y transformadora, por mi propia trayectoria de vida. Quiero aportar a este encuentro una mirada que conecte teoría, activismo y práctica institucional, con la intención de crear espacios sostenibles, seguros y diversos dentro de la universidad.