¿Cómo son los estereotipos que promueven el edadismo digital en España?El uso de la tecnología ya es fundamental para el transporte, la sanidad o las transacciones bancarias
Una investigación de la UOC aspira a contribuir a la inclusión digital justa de las personas mayores
¿Por qué solo una de cada tres personas mayores de 75 años usa internet? Según datos del Instituto Nacional de Estadística de España (INE) de 2023, este porcentaje es del 60 % entre los ciudadanos de 65 a 74 años, que utilizan la red para comunicarse mediante herramientas como WhatsApp, mientras que entre los jóvenes se acerca al 100 %. La cifra es todavía más baja en el caso del uso de servicios bancarios en línea: solo un 7,4 % de los mayores de 75 años hace compras en línea.
Un nuevo proyecto de investigación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) quiere ayudar a mitigar este problema social relevante, conocido como la brecha digital gris, que hace referencia a la desigualdad en el acceso, el uso y el aprovechamiento efectivo de las tecnologías digitales entre las personas mayores. Con el aumento de la longevidad, una inclusión digital justa en la vejez tiene que ser una prioridad, puesto que quedarse fuera supone una exclusión social significativa. Esta situación se agravó con la pandemia, que puso de manifiesto la necesidad de políticas activas para garantizar el ejercicio de la ciudadanía digital también entre los adultos mayores. La hiperdigitalización ha llegado para quedarse, y España no es una excepción.
“Los estereotipos y autoestereotipos, la falta de datos y la inadaptación del diseño perpetúan la exclusión digital de las personas mayores”
Luchar contra los estereotipos edadistas
El envejecimiento ha sido objeto de discriminación social, y esta discriminación se ha trasladado a la brecha digital. Los más mayores se suelen sentir confundidos con el uso de las tecnologías en ámbitos como el transporte público, el pago de impuestos o la sanidad pública. Según investigaciones recientes, es el edadismo, más que la edad cronológica, lo que influye en el hecho de que los productos digitales no estén diseñados para las personas mayores. Además, estos estudios también mencionan los autoestereotipos que desincentivan el uso de la tecnología entre los más mayores, como el sentimiento de ser demasiado viejo para el mundo digital.
El edadismo es, por lo tanto, un problema multidimensional que se manifiesta a través de estereotipos (pensamientos), prejuicios (sentimientos) y discriminación (acciones) contra las personas por su edad, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El proyecto de investigación de la UOC #Viejismo
El nuevo proyecto de investigación de la UOC, Digital ageism: Ageist stereotypes and the vicious circle of digital exclusion in Spain, #Viejismo, pretende combatir la desigualdad digital que afrontan las personas mayores en España identificando los elementos críticos y los estereotipos más interiorizados por una buena parte de la población que fomentan el edadismo digital, con el fin de promover una digitalización justa entre este colectivo.
La investigación está liderada por, investigadora del grupo Communication Networks and Social Change (CSNC) del Internet Interdisciplinary Institute (IN3) y profesora de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC.
El objetivo de #Viejismo es combatir la desigualdad digital en la tercera edad y ayudar a los responsables políticos, al tercer sector y a la industria a ser más justos e inclusivos. Este proyecto está financiado por la Convocatoria Flash para apoyar proyectos de investigación sobre el impacto social de las vidas longevas del Observatorio Social de la Fundación "la Caixa".
Romper el círculo vicioso de la discriminación
“Existe un círculo vicioso que perpetúa la exclusión de las personas mayores en el ámbito digital y que está formado por tres elementos: los estereotipos y autoestereotipos, la falta de datos y la inadaptación del diseño”, apunta Mireia Fernández-Ardèvol.
El primer elemento, los estereotipos y los autoestereotipos, son las suposiciones generalizadas que creannociones edadistas que convierten a estas personas en marginados digitales; por ejemplo, que las personas mayores no tienen interés o no pueden aprender a utilizar tecnologías digitales.
El segundo elemento es la falta de datos detallados sobre la vida digital de las personas mayores. “Muchos datos disponibles hacen un énfasis excesivo en aspectos sanitarios, lo que fomenta la imagen de estas personas principalmente como pacientes. Esto hace que se obvie su papel como contribuyentes, viajeros y consumidores de servicios culturales”, señala la investigadora.
En cuanto al tercer elemento, los servicios y los productos digitales suelen pasan por alto las necesidades y la importante heterogeneidad de las personas mayores durante la fase de investigación y diseño. “Nuestro objetivo inmediato es abordar estos estereotipos y autoestereotipos como primer paso para mejorar la falta de datos y la inadaptación del diseño con el fin de romper este círculo de discriminación”, indica la profesora de la UOC.
Metodología e impacto social
#Viejismo tiene como objetivo medir y explicar los estereotipos relacionados con el mundo digital que se observan a lo largo de la vida y lo hará comparando varias cohortes de la población española.
El equipo investigador llevará a cabo una encuesta para identificar los estereotipos de edad asociados a las habilidades digitales, con una muestra representativa de 2.000 persones adultas de toda España, sin límite superior de edad. Para hacer la encuesta, combinará cuestionarios telefónicos y en línea. Los resultados de esta investigación proporcionarán datos nuevos y originales sobre el edadismo digital y también ofrecerán recomendaciones a los responsables de políticas, empresas tecnológicas y entidades del tercer sector para fomentar una digitalización más equitativa y accesible para las personas mayores.
Asimismo, el proyecto explorará las relaciones intergeneracionales y evaluará la discriminación percibida basada en la edad. La finalidad es fomentar el entendimiento y la empatía entre grupos de edad para combatir los estereotipos y promover la inclusión equitativa.
El enfoque de #Viejismo es único en la investigación de los estereotipos edadistas relacionados con la discriminación digital en la vejez en el ámbito social. Además, el proyecto tiene el valor añadido de que proporcionará recomendaciones teóricas a los responsables políticos y a la sociedad en general para promover la concienciación y romper el círculo vicioso del (auto)edadismo digital.
Esta investigación favorece el objetivo de desarrollo sostenible (ODS) 10 de la ONU, que busca reducir las desigualdades y tiene implicaciones globales.
UOC R&I
La investigación e innovación (I+i) de la UOC contribuye a solucionar los retos a los que se enfrentan las sociedades globales del siglo XXI mediante el estudio de la interacción de la tecnología y las ciencias humanas y sociales, con un foco específico en la sociedad red, el aprendizaje en línea y la salud digital.
Los más de 500 investigadores e investigadoras y más de 50 grupos de investigación se articulan en torno a los siete estudios de la UOC, un programa de investigación en aprendizaje en línea (e-learning research) y dos centros de investigación: el Internet Interdisciplinary Institute (IN3) y el eHealth Center (eHC).
La universidad impulsa, también, la innovación en el aprendizaje digital a través del eLearning Innovation Center (eLinC), y la transferencia de conocimiento y el emprendimiento de la comunidad UOC con la plataforma Hubbik.
Los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y el conocimiento abierto son ejes estratégicos de la docencia, la investigación y la innovación de la UOC. Más información: research.uoc.edu.