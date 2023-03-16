Luchar contra los estereotipos edadistas

El envejecimiento ha sido objeto de discriminación social, y esta discriminación se ha trasladado a la brecha digital. Los más mayores se suelen sentir confundidos con el uso de las tecnologías en ámbitos como el transporte público, el pago de impuestos o la sanidad pública. Según investigaciones recientes, es el edadismo, más que la edad cronológica, lo que influye en el hecho de que los productos digitales no estén diseñados para las personas mayores. Además, estos estudios también mencionan los autoestereotipos que desincentivan el uso de la tecnología entre los más mayores, como el sentimiento de ser demasiado viejo para el mundo digital.

El edadismo es, por lo tanto, un problema multidimensional que se manifiesta a través de estereotipos (pensamientos), prejuicios (sentimientos) y discriminación (acciones) contra las personas por su edad, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El proyecto de investigación de la UOC #Viejismo

El nuevo proyecto de investigación de la UOC, Digital ageism: Ageist stereotypes and the vicious circle of digital exclusion in Spain, #Viejismo, pretende combatir la desigualdad digital que afrontan las personas mayores en España identificando los elementos críticos y los estereotipos más interiorizados por una buena parte de la población que fomentan el edadismo digital, con el fin de promover una digitalización justa entre este colectivo.

La investigación está liderada por, investigadora del grupo Communication Networks and Social Change (CSNC) del Internet Interdisciplinary Institute (IN3) y profesora de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC.

El objetivo de #Viejismo es combatir la desigualdad digital en la tercera edad y ayudar a los responsables políticos, al tercer sector y a la industria a ser más justos e inclusivos. Este proyecto está financiado por la Convocatoria Flash para apoyar proyectos de investigación sobre el impacto social de las vidas longevas del Observatorio Social de la Fundación "la Caixa".

Romper el círculo vicioso de la discriminación

“Existe un círculo vicioso que perpetúa la exclusión de las personas mayores en el ámbito digital y que está formado por tres elementos: los estereotipos y autoestereotipos, la falta de datos y la inadaptación del diseño”, apunta Mireia Fernández-Ardèvol.

El primer elemento, los estereotipos y los autoestereotipos, son las suposiciones generalizadas que creannociones edadistas que convierten a estas personas en marginados digitales; por ejemplo, que las personas mayores no tienen interés o no pueden aprender a utilizar tecnologías digitales.

El segundo elemento es la falta de datos detallados sobre la vida digital de las personas mayores. “Muchos datos disponibles hacen un énfasis excesivo en aspectos sanitarios, lo que fomenta la imagen de estas personas principalmente como pacientes. Esto hace que se obvie su papel como contribuyentes, viajeros y consumidores de servicios culturales”, señala la investigadora.

En cuanto al tercer elemento, los servicios y los productos digitales suelen pasan por alto las necesidades y la importante heterogeneidad de las personas mayores durante la fase de investigación y diseño. “Nuestro objetivo inmediato es abordar estos estereotipos y autoestereotipos como primer paso para mejorar la falta de datos y la inadaptación del diseño con el fin de romper este círculo de discriminación”, indica la profesora de la UOC.

Metodología e impacto social

#Viejismo tiene como objetivo medir y explicar los estereotipos relacionados con el mundo digital que se observan a lo largo de la vida y lo hará comparando varias cohortes de la población española.

El equipo investigador llevará a cabo una encuesta para identificar los estereotipos de edad asociados a las habilidades digitales, con una muestra representativa de 2.000 persones adultas de toda España, sin límite superior de edad. Para hacer la encuesta, combinará cuestionarios telefónicos y en línea. Los resultados de esta investigación proporcionarán datos nuevos y originales sobre el edadismo digital y también ofrecerán recomendaciones a los responsables de políticas, empresas tecnológicas y entidades del tercer sector para fomentar una digitalización más equitativa y accesible para las personas mayores.

Asimismo, el proyecto explorará las relaciones intergeneracionales y evaluará la discriminación percibida basada en la edad. La finalidad es fomentar el entendimiento y la empatía entre grupos de edad para combatir los estereotipos y promover la inclusión equitativa.

El enfoque de #Viejismo es único en la investigación de los estereotipos edadistas relacionados con la discriminación digital en la vejez en el ámbito social. Además, el proyecto tiene el valor añadido de que proporcionará recomendaciones teóricas a los responsables políticos y a la sociedad en general para promover la concienciación y romper el círculo vicioso del (auto)edadismo digital.



Esta investigación favorece el objetivo de desarrollo sostenible (ODS) 10 de la ONU, que busca reducir las desigualdades y tiene implicaciones globales.