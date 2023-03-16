El próximo curso académico 2025-2026, todos los grados y másteres habilitantes de las universidades públicas tendrán el mismo coste —con el precio por crédito más bajo—, y se aplicará una nueva rebaja del 30 % para el resto de másteres no habilitantes. Así lo establece el Decreto de precios públicos universitarios para el curso 2025-2026 que ha aprobado el Gobierno de la Generalitat de Cataluña el 17 de junio, a propuesta del Departamento de Investigación y Universidades.

Con estas medidas, el Gobierno quiere mejorar las condiciones de acceso a la universidad de los estudiantes con situaciones socioeconómicas más desfavorables, para seguir con la política de reducción de precios iniciada hace unos años para garantizar el papel de ascensor social que debe cumplir la universidad pública.

El caso de la UOC

El Decreto de precios de la Generalitat también prevé que el Patronato , el máximo órgano de representación, gobierno y administración de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC), fije otros conceptos de matrícula, que se explican por las particularidades metodológicas y del modelo de aprendizaje. Específicamente, en el caso de la UOC se añade un complemento al precio del crédito, que corresponde al coste de servicios de apoyo al aprendizaje y de los recursos para el aprendizaje.

En la UOC, el precio de todos los grados y los másteres universitarios que habilitan para ejercer una profesión será de 20,42 euros por crédito. Y teniendo en cuenta los otros conceptos de matrícula comentados anteriormente y que fija el Patronato, de cara al próximo curso, el estudiantado de grados y másteres universitarios habilitantes de la UOC experimentará un incremento del coste final de la matrícula de entre un 1 y un 1,5 %.

En cuanto al resto de másteres universitarios no habilitantes, el Decreto baja el precio del crédito un 30 % (de 46,11 € a 32,28 €), y sumado a la bonificación del 20 % que aplica el Patronato de la UOC, el precio del crédito será de 25,82 euros, cifra que implica una bajada del 44 %, y para toda la titulación supone una reducción de unos 700 euros.

Otras exenciones o bonificaciones

El acuerdo logrado para el próximo curso universitario mantiene las bonificaciones de otros años, como la que se aplica a los alumnos con matrícula de honor o con premio extraordinario provenientes de ciclos formativos de grado superior (CFGS) o bachillerato para que tengan derecho a la exención total de los precios de todos los créditos de los cuales se matriculen por primera vez durante el primer curso de los estudios universitarios. Se mantiene igualmente la supresión del recargo para segundas y sucesivas titulaciones, así como la gratuidad de la parte pública del precio de matrícula en determinados casos de víctimas de violencia machista —dentro, pero también fuera del ámbito de la pareja— a través de una convocatoria específica de ayudas de la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR) que tiene el apoyo del Departamento de Igualdad y Feminismo.

Becas Equidad

Continúan activas las becas Equidad, destinadas a los estudiantes de familias en situaciones económicas más vulnerables, que permiten una rebaja de los precios públicos universitarios de los estudios de grado de entre el 70 y el 80 %, en función del tramo de renta, y de entre el 20 y el 25 % en el caso de los másteres habilitantes para los estudiantes de familias en situaciones económicas más vulnerables.

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