El Govern abaixa els preus públics dels crèdits universitaris per al curs vinentEl Decret de preus del Govern de la Generalitat de Catalunya abaixa un 30 % el preu dels màsters no habilitants
El pròxim curs acadèmic 2025-2026, tots els graus i màsters habilitants de les universitats públiques tindran el mateix cost —amb el preu per crèdit més baix—, i s'aplicarà una nova rebaixa del 30 % per a la resta de màsters no habilitants. Així ho estableix el Decret de preus públics universitaris per al curs 2025-2026 que ha aprovat el Govern de la Generalitat de Catalunya el 17 de juny, a proposta del Departament de Recerca i Universitats.
Amb aquestes mesures, el Govern vol millorar les condicions d'accés a la universitat dels estudiants amb situacions socioeconòmiques més desfavorables, per continuar amb la política de reducció de preus que va iniciar fa uns anys per garantir el paper d'ascensor social que ha de complir la universitat pública.
El cas de la UOC
El Decret de preus de la Generalitat també preveu que el Patronat, el màxim òrgan de representació, govern i administració de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC), fixi altres conceptes de matrícula, que s'expliquen per les particularitats metodològiques i del model d'aprenentatge en línia. Específicament, en el cas de la UOC, s'afegeix un complement al preu del crèdit que correspon al cost de serveis de suport a l'aprenentatge i dels recursos per a l'aprenentatge.
A la UOC, el preu de tots els graus i els màsters universitaris que habiliten per exercir una professió serà de 20,42 euros per crèdit. I tenint en compte els altres conceptes de matrícula comentats anteriorment i que fixa el Patronat, de cara al curs vinent, l'estudiantat de graus i màsters universitaris habilitants de la UOC experimentarà un increment del cost final de la matrícula d'entre un 1 i un 1,5 %.
Pel que fa a la resta de màsters universitaris no habilitants, el Decret abaixa el preu de crèdit un 30 % (de 46,11 € a 32,28 €), i sumat a la bonificació del 20 % que aplica el Patronat de la UOC, el preu del crèdit serà de 25,82 euros, xifra que implica una baixada del 44 %, i per a tota la titulació suposa una reducció d'uns 700 euros.
Altres exempcions o bonificacions
L'acord assolit per al pròxim curs universitari manté les bonificacions d'altres anys, com la que s'aplica als alumnes amb matrícula d'honor o amb premi extraordinari provinents de cicles formatius de grau superior (CFGS) o batxillerat perquè tinguin dret a l'exempció total dels preus de tots els crèdits dels quals es matriculin per primera vegada durant el primer curs dels estudis universitaris. També es manté la supressió del recàrrec per a segones i successives titulacions, així com la gratuïtat de la part pública del preu de matrícula en determinats casos de víctimes de violència masclista —dins, però també fora, de l'àmbit de la parella— a través d'una convocatòria específica d'ajuts de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) que té el suport del Departament d'Igualtat i Feminisme.
Beques Equitat
Continuen actives les beques Equitat, destinades als estudiants de famílies en situacions econòmiques més vulnerables, que permeten una rebaixa dels preus públics universitaris dels estudis de grau d'entre el 80 i el 70 % en funció del tram de renda, i d'entre el 20 i el 25 % en el cas dels màsters habilitants per als estudiants de famílies en situacions econòmiques més vulnerables.
Quant costarà la matrícula a la UOC?
Per saber el cost estimat de la matrícula per a cada titulació, s'ha de tenir en compte que aquest depèn de les circumstàncies específiques de cadascú i del nombre d'assignatures que decideixi cursar cada semestre. Es pot fer una simulació utilitzant la calculadora del preu de matrícula. Per a més informació, podeu demanar més detalls a través del formulari Sol·licitar informació que hi ha a les pàgines de cada programa.