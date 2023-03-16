Una investigación pionera analiza el estrés de los viajes en avión en personas autistas y propone apoyos flexibles en los aeropuertosDebido al exceso de estímulos, un trayecto en avión supone una sobrecarga sensorial que puede durar días
La UOC presentará los resultados de la investigación el 14 de octubre, con la participación de personas autistas y familiares, asociaciones, profesorado y directivos de aeropuertos y líneas aéreas
Las personas autistas registran un estrés elevado y sostenido en todas las fases de un viaje en avión. Esta es una de las conclusiones principales de un estudio preliminar llevado a cabo por investigadores de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y la Universitat Rovira i Virgili (URV). Son muchos los estímulos que pueden hacer que las personas autistas se tambaleen: la interacción con el personal en los controles de seguridad y de pasaporte, los olores intensos de perfumes cuando pasan por el duty free (que pueden llegar a provocar vómitos), los lavabos con secamanos ruidosos, la desorientación en la terminal, las colas, los retrasos o las temperaturas, entre otros. "Todas estas situaciones generan una sobrecarga sensorial que puede agotar sus funciones ejecutivas", comenta Pere Suau Sánchez, catedrático de Gestión del Transporte Aéreo de la UOC e investigador del estudio.
Estos picos de estrés en la preparación y en el aterrizaje dentro de un patrón sostenido de puerta a puerta crea una necesidad de apoyos flexibles para discapacidades invisibles en los aeropuertos. ¿Pero los aeropuertos están adaptados a estas necesidades?
"Las personas autistas representan más de un 2 % de la población. Sin embargo, se enfrentan a un entorno que a menudo es hostil por un desconocimiento profundo. Son parte de nuestra sociedad, pero son invisibles para una mayoría que no conoce sus necesidades", explica Pere Suau Sánchez.
Los viajes en avión son motivo de estrés para muchas personas, pero en especial para las personas autistas. "La diferencia radica en la magnitud del impacto y en cómo les afecta neurológicamente", indica la psicóloga Paula Morales Hidalgo, experta en neurodiversidad y autismo en femenino de la URV. "Para muchas personas autistas, puede desencadenar una sobrecarga sensorial tan intensa que agote completamente sus funciones ejecutivas durante horas o incluso días".
“Las personas autistas representan a más de un 2 % de la población, pero a menudo son invisibles en entornos que no conocen sus necesidades”
Una investigación pionera
El análisis de unas 300 encuestas y técnicas de clústeres llevado a cabo por la UOC y la URV presenta resultados preliminares de una investigación pionera que identifica perfiles de necesidades y abre la puerta a apoyos personalizables, que incluyen información accesible y anticipada y formación del personal, entre otros.
Las encuestas y la investigación forman parte del proyecto PATHS (Pathways to Stress-Free Air Travel for Autistic Passengers), un estudio centrado en la persona sobre estresores y estrategias de mitigación de las personas autistas cuando usan el transporte aéreo que analiza la experiencia puerta a puerta de viajeros autistas para traducir la evidencia en mejoras concretas en aeropuertos y aerolíneas.
Los resultados preliminares de esta investigación, en la que ha participado directamente la comunidad autista, se presentarán en la jornada "Viatges en avió i autisme, transport aeri inclusiu[A1] ", que tendrá lugar el 14 de octubre de 2025 a las 15.30 horas en el campus de la UOC (calle de Perú, 52, 08018 de Barcelona), edificio U, planta 1, Sala Polivalente. El objetivo principal de esta jornada es "ir más allá de la teoría y compartir un conjunto de recomendaciones prácticas y accionables dirigidas a aerolíneas y aeropuertos", comentan los investigadores.
La jornada reunirá en una tabla de cocreación a representantes de la industria aeronáutica, miembros de asociaciones, familias y personas autistas con expertos del mundo académico para dialogar sobre los retos y las soluciones existentes. Entre los ponentes estarán Natàlia Radó, de la Associació Espectre Autista – Asperger de Catalunya; Marta Romero, de Aprenem Autisme; Anna Viladot, de Vueling Airlines; Sonia Télez, del Aeropuerto de Barcelona, y Raquel Colacios, de la UOC.