Las personas autistas registran un estrés elevado y sostenido en todas las fases de un viaje en avión. Esta es una de las conclusiones principales de un estudio preliminar llevado a cabo por investigadores de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y la Universitat Rovira i Virgili (URV). Son muchos los estímulos que pueden hacer que las personas autistas se tambaleen: la interacción con el personal en los controles de seguridad y de pasaporte, los olores intensos de perfumes cuando pasan por el duty free (que pueden llegar a provocar vómitos), los lavabos con secamanos ruidosos, la desorientación en la terminal, las colas, los retrasos o las temperaturas, entre otros. "Todas estas situaciones generan una sobrecarga sensorial que puede agotar sus funciones ejecutivas", comenta Pere Suau Sánchez, catedrático de Gestión del Transporte Aéreo de la UOC e investigador del estudio.

Estos picos de estrés en la preparación y en el aterrizaje dentro de un patrón sostenido de puerta a puerta crea una necesidad de apoyos flexibles para discapacidades invisibles en los aeropuertos. ¿Pero los aeropuertos están adaptados a estas necesidades?

"Las personas autistas representan más de un 2 % de la población. Sin embargo, se enfrentan a un entorno que a menudo es hostil por un desconocimiento profundo. Son parte de nuestra sociedad, pero son invisibles para una mayoría que no conoce sus necesidades", explica Pere Suau Sánchez.

Los viajes en avión son motivo de estrés para muchas personas, pero en especial para las personas autistas. "La diferencia radica en la magnitud del impacto y en cómo les afecta neurológicamente", indica la psicóloga Paula Morales Hidalgo, experta en neurodiversidad y autismo en femenino de la URV. "Para muchas personas autistas, puede desencadenar una sobrecarga sensorial tan intensa que agote completamente sus funciones ejecutivas durante horas o incluso días".