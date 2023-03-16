Una recerca pionera analitza l’estrès del viatge en avió en persones autistes i proposa suports flexibles als aeroportsEl trajecte en avió suposa una sobrecàrrega sensorial, a causa de l’excés d’estímuls, que pot durar dies
La UOC presentarà els resultats de la recerca el 14 d’octubre amb la participació de persones autistes i familiars, associacions, professors i directius d’aeroports i línies aèries
Les persones autistes registren un estrès elevat i sostingut a totes les fases del viatge en avió, aquesta és una de les principals conclusions d’una recerca preliminar portada a terme per investigadors de la Universitat Oberta de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili. Són molts els estímuls que els poden fer trontollar: des de la interacció amb el personal als controls de seguretat i passaports, les olors intenses de perfums al pas pel duty free que poden arribar a provocar vòmits, els lavabos amb eixugamans sorollosos, la desorientació a la terminal, les cues, els retards, les temperatures. “Totes aquestes situacions generen una sobrecàrrega sensorial que pot esgotar les seves funcions executives”, comenta Pere Suau-Sanchez, catedràtic de Gestió del Transport Aeri de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i investigador de l’estudi.
Aquests pics d'estrès a la preparació i a l'aterratge dins d'un patró sostingut de porta a porta crea una necessitat de suports flexibles als aeroports per a discapacitats invisibles. ¿Però, estan adaptats els aeroports per aquestes necessitats?
“Les persones autistes representen més d'un 2 % de la població. Tot i això, s'enfronten a un entorn que sovint és hostil per un profund desconeixement. Són part de la nostra societat, però són invisibles per a una majoria que no coneix les seves necessitats”, explica Pere Suau-Sanchez.
Els viatges d’avió són motiu d'estrès per a moltes persones, però en especial pels autistes. “La diferència està en la magnitud de l’impacte i en com afecta neurològicament”, indica la psicòloga Paula Morales-Hidalgo, experta en neurodiversitat i autisme en femení de la Universitat Rovira i Virgili (URV). “Per a moltes persones autistes pot desencadenar una sobrecàrrega sensorial tan intensa que esgota completament les seves funcions executives durant hores o fins i tot dies”.
“Les persones autistes representen més d’un 2 % de la població, però sovint són invisibles en entorns que no coneixen les seves necessitats”
Una recerca pionera
L'anàlisi d'unes 300 enquestes i tècniques de clústers realitzat per la UOC i la URV presenta resultats preliminars d’una recerca pionera que identifica perfils de necessitats i obre la porta a suports personalitzables que inclouen informació accessible i anticipada i formació del personal, entre d’altres.
Les enquestes i la recerca formen part del projecte PATHS (Pathways to Stress-Free Air Travel for Autistic Passengers), una anàlisi centrat en la persona sobre estressors i estratègies de mitigació dels autistes quan fan servir el transport aeri, on s’analitza l’experiència “porta a porta” de viatgers autistes per traduir l’evidència en millores concretes a aeroports i aerolínies.
Els resultats preliminars d’aquesta recerca, que ha comptat amb la participació directa de la comunitat autista, es presentaran a la Jornada “Viatges en avió i autisme, transport aeri inclusiu” que tindrà lloc el 14 d'octubre de 2025, a les 15.30 h al Campus de la Universitat Oberta de Catalunya, al Carrer de Perú 52, 08018 Barcelona, Edifici U, Planta 1, Sala Polivalent. L'objectiu principal d’aquest seminari és “anar més enllà de la teoria i compartir un conjunt de recomanacions pràctiques i accionables dirigides a aerolínies i aeroports”, comenten els investigadors.
La jornada reunirà a una taula de cocreació amb representants de la indústria aeronàutica, membres d’associacions, famílies i persones autistes amb experts del món acadèmic per dialogar sobre els reptes i les solucions existents. Entre els ponents hi haurà la Natàlia Radó (Asociació Espectre Autista – Asperger de Catalunya), Marta Romero (Aprenem Autisme), Anna Viladot (Vueling Airlines), Sonia Télez (Aeroport de Barcelona), i Raquel Colacios (UOC).