La rectora de la UOC impulsa la innovación social universitaria en una visita clave por América LatinaLa Universidad refuerza su compromiso con la región estrechando lazos con instituciones públicas y académicas
La rectora, Àngels Fitó, encabezará una delegación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) en una visita institucional y académica a América Latina, que se llevará a cabo del 3 al 12 de noviembre de 2025. Esta visita estratégica busca consolidar alianzas, impulsar proyectos de educación digital y debatir el futuro de la educación superior y de la innovación social universitaria en el continente.
La comitiva, organizada en distintos equipos de trabajo, visitará seis ciudades clave: Bogotá (Colombia), La Paz y Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), Ciudad de México y Puebla (México), Lima (Perú) y São Paulo (Brasil). La agenda de la rectora Fitó y su delegación incluye reuniones con entidades gubernamentales, universidades y miembros de la comunidad UOC en cada país.
Participación en CINDA y REALCUP
La rectora Fitó tendrá una participación destacada en dos eventos internacionales:
● Junta Directiva de CINDA: la rectora presidirá, por primera vez como presidenta, la reunión de la Junta Directiva del Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA), que se celebrará en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, del 6 al 7 de noviembre.
● Diseños de Futuro REALCUP: Fitó intervendrá como ponente en el evento Diseños de Futuro de la Red de Educación Abierta de América Latina y el Caribe para la Colaboración Universitaria (REALCUP) en São Paulo, Brasil, el 12 de noviembre.
Fortalecimiento de alianzas institucionales
Un objetivo central de esta visita es el fortalecimiento de lazos con instituciones públicas y académicas, vitales para el desarrollo de proyectos académicos y la transferencia de conocimiento en transformación digital educativa:
● Colombia: participación en el Tercer Diálogo Interregional sobre Educación y Desarrollo - Obreal, encuentro con el Ministerio de Tecnologías de la Información (MinTIC) de Colombia, reunión con el ICETEX y encuentro con socios de cooperación catalanes en Bogotá.
● México: reuniones con la Subsecretaría de Educación Superior, el Tecnológico Nacional de México en Puebla, y con la UDUALC, la CUAED-UNAM y los CIEES en Ciudad de México. Se incluye también la participación en el Primer Coloquio Internacional sobre Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad.
● Perú: encuentros con la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP), ProInnóvate en Lima, y con la Cámara de Comercio de España en Perú.
Encuentros con la comunidad universitaria: UOC Nexus
Como es costumbre, la comitiva también dedicará tiempo a la comunidad universitaria, liderando los eventos UOC Nexus en Bogotá y Ciudad de México el 6 de noviembre, y en Lima el 8 de noviembre. Estos encuentros servirán para conectar y escuchar a estudiantado, alumni, aliados estratégicos y profesorado colaborador en la región.
La visita subraya el papel de la UOC como referente mundial en educación en línea y su compromiso con la innovación educativa y la cooperación internacional para afrontar los desafíos del futuro de la educación superior.