La rectora, Àngels Fitó, encabezará una delegación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) en una visita institucional y académica a América Latina, que se llevará a cabo del 3 al 12 de noviembre de 2025. Esta visita estratégica busca consolidar alianzas, impulsar proyectos de educación digital y debatir el futuro de la educación superior y de la innovación social universitaria en el continente.

La comitiva, organizada en distintos equipos de trabajo, visitará seis ciudades clave: Bogotá (Colombia), La Paz y Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), Ciudad de México y Puebla (México), Lima (Perú) y São Paulo (Brasil). La agenda de la rectora Fitó y su delegación incluye reuniones con entidades gubernamentales, universidades y miembros de la comunidad UOC en cada país.

Participación en CINDA y REALCUP

La rectora Fitó tendrá una participación destacada en dos eventos internacionales:

● Junta Directiva de CINDA: la rectora presidirá, por primera vez como presidenta, la reunión de la Junta Directiva del Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA), que se celebrará en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, del 6 al 7 de noviembre.

● Diseños de Futuro REALCUP: Fitó intervendrá como ponente en el evento Diseños de Futuro de la Red de Educación Abierta de América Latina y el Caribe para la Colaboración Universitaria (REALCUP) en São Paulo, Brasil, el 12 de noviembre.