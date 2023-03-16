3/11/25 · Institucional

La rectora de la UOC impulsa la innovació social universitària en una visita clau per l'Amèrica Llatina

La Universitat reforça el seu compromís amb la regió estrenyent llaços amb institucions públiques i acadèmiques

Comunicació per a l'Amèrica Llatina

La rectora, Àngels Fitó, encapçalarà una delegació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) en una visita institucional i acadèmica a l'Amèrica Llatina, que es durà a terme del 3 al 12 de novembre del 2025. Aquesta visita estratègica pretén consolidar aliances, impulsar projectes d'educació digital i debatre el futur de l'educació superior i de la innovació social universitària al continent.

La comitiva, organitzada en diferents equips de treball, visitarà sis ciutats clau: Bogotà (Colòmbia), La Paz i Santa Cruz de la Sierra (Bolívia), Ciutat de Mèxic i Puebla (Mèxic), Lima (el Perú) i São Paulo (el Brasil). L'agenda de la rectora Fitó i la seva delegació inclou reunions amb entitats governamentals, universitats i membres de la comunitat UOC a cada país.

 

Participació en CINDA i REALCUP

La rectora Fitó tindrà una participació destacada en dos esdeveniments internacionals:

●              Junta Directiva de CINDA: la rectora presidirà, per primera vegada com a presidenta, la reunió de la Junta Directiva del Centre Interuniversitari de Desenvolupament (CINDA), que se celebrarà a Santa Cruz de la Sierra, Bolívia, del 6 al 7 de novembre.

●              Dissenys de Futur REALCUP: Fitó intervindrà com a ponent en l'esdeveniment Dissenys de Futur de la Xarxa d'Educació Oberta de l'Amèrica Llatina i el Carib per a la Col·laboració Universitària (REALCUP) a São Paulo, el Brasil, el 12 de novembre.

Enfortiment d'aliances institucionals

Un objectiu central d'aquesta visita és l'enfortiment de llaços amb institucions públiques i acadèmiques, vitals per al desenvolupament de projectes acadèmics i la transferència de coneixement en transformació digital educativa:

●              Colòmbia: participació en el Tercer Diàleg Interregional sobre Educació i Desenvolupament - Obreal, trobada amb el Ministeri de Tecnologies de la Informació (MinTIC) de Colòmbia, reunió amb l'ICETEX i trobada amb socis de cooperació catalans a Bogotà.

●              Mèxic: reunions amb la Sotssecretaria d'Educació Superior, el Tecnològic Nacional de Mèxic a Puebla, i amb la UDUALC, la CUAED-UNAM i els CIEES a Ciutat de Mèxic. S'hi inclou també la participació en el Primer Col·loqui Internacional sobre Inclusió Laboral de Persones amb Discapacitat.

●              Perú: trobades amb l'Escola Nacional d'Administració Pública (ENAP), ProInnóvate a Lima, i amb la Cambra de Comerç d'Espanya al Perú.

Trobades amb la comunitat universitària: UOC Nexus

Com és costum, la comitiva també dedicarà temps a la comunitat universitària, liderant els esdeveniments UOC Nexus a Bogotà i Ciutat de Mèxic el 6 de novembre, i a Lima el 8 de novembre. Aquestes trobades serviran per connectar i escoltar estudiantat, alumni, aliats estratègics i professorat col·laborador a la regió.

La visita subratlla el paper de la UOC com a referent mundial en educació en línia i el seu compromís amb la innovació educativa i la cooperació internacional per afrontar els desafiaments del futur de l'educació superior.

Aliances

Contacte de premsa

També et pot interessar

Més llegits

Veure més sobre Institucional
Accedeix