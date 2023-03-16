La rectora de la UOC impulsa la innovació social universitària en una visita clau per l'Amèrica LlatinaLa Universitat reforça el seu compromís amb la regió estrenyent llaços amb institucions públiques i acadèmiques
La rectora, Àngels Fitó, encapçalarà una delegació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) en una visita institucional i acadèmica a l'Amèrica Llatina, que es durà a terme del 3 al 12 de novembre del 2025. Aquesta visita estratègica pretén consolidar aliances, impulsar projectes d'educació digital i debatre el futur de l'educació superior i de la innovació social universitària al continent.
La comitiva, organitzada en diferents equips de treball, visitarà sis ciutats clau: Bogotà (Colòmbia), La Paz i Santa Cruz de la Sierra (Bolívia), Ciutat de Mèxic i Puebla (Mèxic), Lima (el Perú) i São Paulo (el Brasil). L'agenda de la rectora Fitó i la seva delegació inclou reunions amb entitats governamentals, universitats i membres de la comunitat UOC a cada país.
Participació en CINDA i REALCUP
La rectora Fitó tindrà una participació destacada en dos esdeveniments internacionals:
● Junta Directiva de CINDA: la rectora presidirà, per primera vegada com a presidenta, la reunió de la Junta Directiva del Centre Interuniversitari de Desenvolupament (CINDA), que se celebrarà a Santa Cruz de la Sierra, Bolívia, del 6 al 7 de novembre.
● Dissenys de Futur REALCUP: Fitó intervindrà com a ponent en l'esdeveniment Dissenys de Futur de la Xarxa d'Educació Oberta de l'Amèrica Llatina i el Carib per a la Col·laboració Universitària (REALCUP) a São Paulo, el Brasil, el 12 de novembre.
Enfortiment d'aliances institucionals
Un objectiu central d'aquesta visita és l'enfortiment de llaços amb institucions públiques i acadèmiques, vitals per al desenvolupament de projectes acadèmics i la transferència de coneixement en transformació digital educativa:
● Colòmbia: participació en el Tercer Diàleg Interregional sobre Educació i Desenvolupament - Obreal, trobada amb el Ministeri de Tecnologies de la Informació (MinTIC) de Colòmbia, reunió amb l'ICETEX i trobada amb socis de cooperació catalans a Bogotà.
● Mèxic: reunions amb la Sotssecretaria d'Educació Superior, el Tecnològic Nacional de Mèxic a Puebla, i amb la UDUALC, la CUAED-UNAM i els CIEES a Ciutat de Mèxic. S'hi inclou també la participació en el Primer Col·loqui Internacional sobre Inclusió Laboral de Persones amb Discapacitat.
● Perú: trobades amb l'Escola Nacional d'Administració Pública (ENAP), ProInnóvate a Lima, i amb la Cambra de Comerç d'Espanya al Perú.
Trobades amb la comunitat universitària: UOC Nexus
Com és costum, la comitiva també dedicarà temps a la comunitat universitària, liderant els esdeveniments UOC Nexus a Bogotà i Ciutat de Mèxic el 6 de novembre, i a Lima el 8 de novembre. Aquestes trobades serviran per connectar i escoltar estudiantat, alumni, aliats estratègics i professorat col·laborador a la regió.
La visita subratlla el paper de la UOC com a referent mundial en educació en línia i el seu compromís amb la innovació educativa i la cooperació internacional per afrontar els desafiaments del futur de l'educació superior.