Por otro lado, como ponente en el evento de la Red de Asociaciones Latinoamericanas y Caribeñas de Universidades Privadas (REALCUP) en São Paulo, Brasil, la rectora presentó la visión de la UOC sobre cómo se conecta el mapa de titulaciones con las necesidades de los estudiantes y las demandas del mercado laboral. Frente a esto, indicó: "Gracias a la IA estamos evolucionando en la Universitat Oberta de Catalunya la manera de conectar el portafolios académico y el entorno, haciendo un seguimiento de lo que pasa en el mercado de trabajo. Conectamos de la mejor manera nuestro mapa de titulaciones con las necesidades del estudiante y las demandas del mercado de trabajo. Para ello necesitamos tres cosas: un conocimiento profundo e investigación aplicada de cómo funcionamos como universidad; uso de la tecnología, y comunidad y alianzas con el resto de los sectores".

Fortalecimiento de lazos y acuerdos

La delegación de la UOC inició su agenda en Bogotá (Colombia) con la participación de Manel Jiménez-Morales, vicerrector de Alianzas, Comunidad y Cultura; Gemma Xarles Jubany, directora de Alianzas, Comunidad y Equidad; Carme Anguera, directora de Alianzas, y Helena Loaiza, directora de vinculación con la comunidad en el Tercer Diálogo Interregional sobre Educación y Desarrollo (Obreal), celebrado en la Universidad EAN y que reunió a más de 400 participantes de 50 regiones, incluyendo a la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, y altos representantes de la Unión Africana y la Unión Europea.

La participación de la UOC en este foro de alto nivel reafirma su papel en el fortalecimiento regional y el reconocimiento de la educación en línea de calidad como palanca de desarrollo. En este sentido, Gemma Xarles Jubany intervino como ponente en el panel "Educación, investigación y desarrollo: una visión interregional".

En su discurso, Xarles Jubany enfatizó el reto compartido del Norte Global respecto a la concentración del conocimiento y la necesidad de una cooperación decolonial y feminista que promueva la equidad. Presentó iniciativas concretas de la UOC, como la búsqueda de financiación para investigación con impacto social global y la lucha contra las narrativas que atacan la ciencia, buscando generar relatos alternativos respaldados por la evidencia científica.

Adicionalmente, la comitiva de la UOC participó activamente en la construcción del Plan País de cooperación catalana para el desarrollo en Colombia, reconociendo el trabajo y conocimiento que la UOC ha realizado en el país. En este contexto, la UOC aportará su experiencia en el ámbito de la educación global y la cooperación.

Por su parte, Maite Fernández, directora del grado de Educación Primaria y vicedecana de Alianzas, Comunidad y Cultura de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC, realizó una visita institucional a México, donde participó en la inauguración del "Primer coloquio: reflexiones frente a la inclusión laboral de las personas con discapacidad en el contexto iberoamericano", organizado en colaboración con el Tecnológico Nacional de México Campus Huauchinango y la Fundación Universitaria CEIPA de Colombia.

El evento, celebrado los días 4 y 5 de noviembre en las instalaciones del Tecnológico de Huauchinango, reunió alrededor de 200 asistentes y permitió abrir el camino para la firma de un convenio marco de colaboración con dicha institución mexicana.

En el marco de su visita, Maite Fernández mantuvo reuniones con diferentes entidades, entre las que se encuentran la Subsecretaría de Educación de Puebla y la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, con quienes se intercambiaron reflexiones sobre la importancia de la capacitación de los servidores públicos y se presentó la invitación a participar en las convocatorias conjuntas de la UOC y el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD). Para el caso de la Secretaría de Anticorrupción también se está explorando la posibilidad de formalizar una alianza institucional mediante un convenio marco.

Asimismo, mantuvo un encuentro con el Instituto Tecnológico de Puebla, y también reforzó la relación con la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUALC) en el marco del Programa Académico de Movilidad Educativa (PAME). Además, impartió un taller sobre "Evaluación de los aprendizajes: de evaluar para calificar[A1] " para más de 120 asistentes de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación Digital (CUAED), fortaleciendo el convenio ya existente y planteando nuevas actividades conjuntas.

La agenda institucional en Lima, Perú, se enfocó en reafirmar la voluntad de colaboración de la UOC con el país, con el objetivo primordial de fortalecer las instituciones públicas que trabajan en la descentralización de la educación y la implementación de la educación en línea de calidad en diversas instancias.

La delegación mantuvo reuniones clave con entidades estratégicas como el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE), la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP) y el Ministerio de Educación (MINEDU).

Estas visitas subrayan el compromiso de la UOC de transferir conocimiento y modelos de éxito para apoyar la meta de Perú de ofrecer formación de alta calidad y accesible en todo su territorio.

UOC Nexus: fortalecimiento de la comunidad en Latinoamérica

Los encuentros UOC Nexus en Bogotá, Ciudad de México y Lima destacaron el compromiso de la Universitat Oberta de Catalunya en fortalecer su vínculo con su comunidad global. Estos espacios presenciales sirvieron para tejer alianzas y celebrar los logros y el impacto social del estudiantado y los alumnis en la región.

Bogotá: creación del primer nodo alumni en Latinoamérica

El encuentro UOC Nexus Bogotá, realizado el 6 de noviembre, marcó un hito con el lanzamiento del Nodo UOC Alumni Bogotá, el primero de su tipo en Latinoamérica. Este nuevo nodo se suma a la red global de la UOC en Bruselas, Madrid, París y Londres, para promover la colaboración y el trabajo en red entre alumnis, estudiantes y aliados en la ciudad.

El nodo será liderado por los alumnis Alejandro Guerrero y Marcelo Sotaminga, profesionales destacados en la industria y la consultoría, respectivamente. El encuentro incluyó la entrega oficial del Premio Impacto Social Alumni a Álex Andrés Jarrín, de Ecuador, por su proyecto BioHack UIO, un laboratorio comunitario que busca democratizar la ciencia en América Latina.

México: espacio de encuentro y de intercambio de experiencias

En el UOC Nexus CDMX, celebrado el 6 de noviembre, alumnis, estudiantes y profesores colaboradores tuvieron un espacio de encuentro, en el que pudieron intercambiar experiencias, fortalecer lazos y compartir la alegría de los nuevos titulados, que se suman a los más de 129.000 graduados y graduadas de la UOC.

Lima: lanzamiento de UOC Impacta y proyectos transformadores

En UOC Nexus Lima, realizado el 8 de noviembre, la universidad reafirmó su enfoque en la innovación social con el lanzamiento oficial de UOC Impacta. Esta iniciativa busca reconocer y dar visibilidad a los proyectos transformadores desarrollados por la comunidad UOC en todo el mundo y que desde hace dos años se están recopilando con material gráfico y audiovisual para empezar a darlos a conocer con este lanzamiento.

Durante el evento, se presentaron dos proyectos con impacto social en la región, como "Autoconstrucción como bien común", de la arquitecta Sasha Chumpitaz Martínez, y "Nodos Culturales", de Natalia Elías. Con el lanzamiento de UOC Impacta, se abrió una nueva convocatoria para seguir conociendo y apoyando iniciativas que promuevan el bienestar social y el desarrollo sostenible.

Los encuentros simbolizaron el cultivo del espíritu de comunidad UOC, entregando escarapelas con semillas, un gesto que representa la siembra de conocimiento, vínculos y futuro en Latinoamérica.

La visita institucional de la rectora, Àngels Fitó, y su delegación por Latinoamérica no solo se traduce en el fortalecimiento de lazos con distintas instituciones públicas y académicas, sino que también subraya el valor de la comunidad UOC en la generación de impacto. Desde la presidencia de CINDA, donde se debatió sobre la universidad como "motor de inclusión", hasta el lanzamiento de UOC Impacta en Lima y la creación del primer Nodo Alumni en Bogotá, la UOC reafirma su visión de una educación superior accesible, de calidad y orientada a la innovación social.

