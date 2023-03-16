La UOC consolida el seu lideratge en la innovació educativa i la cooperació internacionalLa delegació de la UOC estreny llaços amb la seva comunitat i institucions clau en sis ciutats de Llatinoamèrica i reafirma el seu paper com a referent en educació en línia de qualitat i cooperació internacional
La rectora de la UOC, Àngels Fitó, i la seva delegació han conclòs la visita institucional i acadèmica per l'Amèrica Llatina, duta a terme del 3 al 12 de novembre de 2025. La visita, que va incloure una intensa agenda en sis ciutats clau (Bogotà, a Colòmbia; Santa Cruz de la Sierra, a Bolívia; Ciutat de Mèxic i Puebla, a Mèxic; Lima, al Perú, i São Paulo, al Brasil), ha culminat amb la ratificació del compromís de la UOC amb la regió, l'enfortiment d'aliances estratègiques i de col·laboració i la promoció de la innovació social universitària davant els reptes globals.
Lideratge iberoamericà a CINDA i REALCUP
Un dels punts centrals de la visita va ser la participació de la rectora Fitó en dues trobades fonamentals per al futur de l'educació superior a Iberoamèrica. D'una banda, el 58è. Congrés CINDA de Rectors d'Universitats Iberoamericanes, sota la temàtica "Governar la incertesa: lideratge adaptatiu davant els problemes perversos de l'educació superior iberoamericana", realitzat a Santa Cruz de la Sierra, Bolívia, en què la rectora de la UOC va presidir per primera vegada aquesta junta.
En finalitzar la trobada, la rectora va fer una crida a reafirmar el rol de la universitat com a "agent de transformació social" i "veritable motor d'inclusió".
Àngels Fitó va destacar que la innovació social universitària ha de ser una pràctica que impregni cada dimensió de la missió institucional, des de la docència fins a la recerca, i no una simple aspiració. Va afirmar que aquest exercici requereix una governança de la complexitat que connecti el coneixement amb les necessitats reals de les comunitats, operant sota una lògica d'aliances sòlides i impacte compartit.
La trobada també va ser el marc per a l'emotiu lliurament de la Medalla José Tola Pasquel a Francesc Pedró, exdirector executiu de IESALC-UNESCO i un dels primers vicerectors de la UOC. La rectora Fitó en va honrar la trajectòria, destacant la seva capacitat de vincular la formulació de polítiques internacionals amb la transformació concreta dels sistemes universitaris, especialment a l'Amèrica Llatina i el Carib.
En concloure, la rectora va donar les gràcies als rectors per haver utilitzat CINDA com un "espai de confiança, d'acompanyament mutu i de compromís transformador", ratificant el valor de la xarxa en un panorama global marcat per la fragmentació.
D'altra banda, com a ponent en l'esdeveniment de la Xarxa d'Associacions Llatinoamericanes i del Carib d'Universitats Privades (REALCUP, per les sigles en castellà) a São Paulo, al Brasil, la rectora va presentar la visió de la UOC sobre com es connecta el mapa de titulacions amb les necessitats dels estudiants i les demandes del mercat laboral. Davant d'això, va indicar: "Gràcies a la IA estem evolucionant a la Universitat Oberta de Catalunya la manera de connectar el portafolis acadèmic i l'entorn, fent un seguiment del que passa en el mercat de treball. Connectem de la millor manera el nostre mapa de titulacions amb les necessitats de l'estudiant i les demandes del mercat de treball. En aquest sentit, necessitem tres coses: un coneixement profund i recerca aplicada de com funcionem com a universitat; ús de la tecnologia, i comunitat i aliances amb la resta dels sectors."
Enfortiment de llaços i acords
La delegació de la UOC va iniciar la seva agenda a Bogotà (Colòmbia) amb la participació de Manel Jiménez-Morales, vicerector d'Aliances, Comunitat i Cultura; Gemma Xarles Jubany, directora d'Aliances, Comunitat i Equitat; Carme Anguera, directora d'Aliances, i Helena Loaiza, directora de vinculació amb la comunitat en el Tercer Diàleg Interregional sobre Educació i Desenvolupament (Obreal), celebrat a la Universitat EAN i que va reunir més de 400 participants de 50 regions, incloent-hi la vicepresidenta de Colòmbia, Francia Márquez, i alts representants de la Unió Africana i la Unió Europea.
La participació de la UOC en aquest fòrum d'alt nivell reafirma el seu paper en l'enfortiment regional i el reconeixement de l'educació en línia de qualitat com a palanca de desenvolupament. En aquest sentit, Gemma Xarles Jubany va intervenir com a ponent en el panel "Educació, recerca i desenvolupament: una visió interregional".
En el seu discurs, Xarles Jubany va emfatitzar el repte compartit del Nord Global respecte a la concentració del coneixement i la necessitat d'una cooperació descolonial i feminista que promogui l'equitat. Va presentar iniciatives concretes de la UOC, com la cerca de finançament per a recerca amb impacte social global i la lluita contra les narratives que ataquen la ciència, intentant generar relats alternatius avalats per l'evidència científica.
A més, la comitiva de la UOC va participar activament en la construcció del Pla país de cooperació catalana per al desenvolupament a Colòmbia, reconeixent el treball i el coneixement que la UOC ha realitzat al país. En aquest context, la UOC aportarà la seva experiència en l'àmbit de l'educació global i la cooperació.
Per part seva, Maite Fernández, directora del grau d'Educació Primària i vicedegana d'Aliances, Comunitat i Cultura dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, va fer una visita institucional a Mèxic, on va participar en la inauguració del "Primer col·loqui: reflexions enfront de la inclusió laboral de les persones amb discapacitat en el context iberoamericà", organitzat en col·laboració amb el Tecnològic Nacional de Mèxic Campus Huauchinango i la Fundació Universitària CEIPA de Colòmbia.
L'esdeveniment, celebrat els dies 4 i 5 de novembre a les instal·lacions del Tecnològic de Huauchinango, va reunir al voltant de 200 assistents i va permetre obrir el camí per a la signatura d'un conveni marc de col·laboració amb aquesta institució mexicana.
En el marc de la seva visita, Maite Fernández va mantenir reunions amb diferents entitats, entre les quals es troben la Sotssecretaria d'Educació de Puebla i la Secretaria d'Anticorrupció i Bon Govern, amb les quals es van intercanviar reflexions sobre la importància de la capacitació dels servidors públics i es va presentar la invitació a participar en les convocatòries conjuntes de la UOC i el Centre Llatinoamericà d'Administració per al Desenvolupament (CLAD). Per al cas de la Secretaria d'Anticorrupció també s'està explorant la possibilitat de formalitzar una aliança institucional mitjançant un conveni marc.
Així mateix, va mantenir una trobada amb l'Institut Tecnològic de Puebla, i també va reforçar la relació amb la Unió d'Universitats d'Amèrica Llatina i el Carib (UDUALC) en el marc del Programa Acadèmic de Mobilitat Educativa (PAME). A més, va impartir un taller sobre "Avaluació dels aprenentatges: d'avaluar per qualificar[A1] " per a més de 120 assistents de la Coordinació d'Universitat Oberta i Educació Digital (CUAED), enfortint el conveni ja existent i plantejant noves activitats conjuntes.
L'agenda institucional a Lima, al Perú, es va enfocar a reafirmar la voluntat de col·laboració de la UOC amb el país, amb l'objectiu primordial d'enfortir les institucions públiques que treballen en la descentralització de l'educació i la implementació de l'educació en línia de qualitat en diverses instàncies.
La delegació va mantenir reunions clau amb entitats estratègiques com el Sistema Nacional d'Avaluació, Acreditació i Certificació de la Qualitat Educativa (SINEACE, per les sigles en castellà), l'Escola Nacional d'Administració Pública (ENAP) i el Ministeri d'Educació (MINEDU).
Aquestes visites subratllen el compromís de la UOC de transferir coneixement i models d'èxit per donar suport a la meta del Perú d'oferir formació d'alta qualitat i accessible en tot el seu territori.
UOC Nexus: enfortiment de la comunitat a Llatinoamèrica
Les trobades UOC Nexus a Bogotà, Ciutat de Mèxic i Lima van destacar el compromís de la Universitat Oberta de Catalunya a l'hora d'enfortir el seu vincle amb la seva comunitat global. Aquests espais presencials van servir per teixir aliances i celebrar els assoliments i l'impacte social de l'estudiantat i els alumnis a la regió.
Bogotà: creació del primer node alumni a Llatinoamèrica
La trobada UOC Nexus Bogotà, realitzada el 6 de novembre, va marcar una fita amb el llançament del Node UOC Alumni Bogotà, el primer del seu tipus a Llatinoamèrica. Aquest nou node se suma a la xarxa global de la UOC a Brussel·les, Madrid, París i Londres, per promoure la col·laboració i el treball en xarxa entre alumnis, estudiants i aliats a la ciutat.
El node serà liderat pels alumnis Alejandro Guerrero i Marcelo Sotaminga, professionals destacats en la indústria i la consultoria, respectivament. La trobada va incloure el lliurament oficial del Premi Impacte Social Alumni a Álex Andrés Jarrín, de l'Equador, pel seu projecte BioHack UIO, un laboratori comunitari que vol democratitzar la ciència a l'Amèrica Llatina.
Mèxic: espai de trobada i d'intercanvi d'experiències
En el UOC Nexus CDMX, celebrat el 6 de novembre, alumnis, estudiants i professors col·laboradors van tenir un espai de trobada, en què van poder intercanviar experiències, enfortir llaços i compartir l'alegria dels nous titulats, que se sumen als més de 129.000 graduats i graduades de la UOC.
Lima: llançament de UOC Impacta i projectes transformadors
En el UOC Nexus Lima, realitzat el 8 de novembre, la Universitat va reafirmar el seu enfocament en la innovació social amb el llançament oficial de UOC Impacta. Aquesta iniciativa tracta de reconèixer i donar visibilitat als projectes transformadors desenvolupats per la comunitat UOC arreu del món i que des de fa dos anys s'estan recopilant amb material gràfic i audiovisual per començar a donar-los a conèixer amb aquest llançament.
Durant l'esdeveniment, es van presentar dos projectes amb impacte social a la regió, com "Autoconstrucció com a bé comú", de l'arquitecta Sasha Chumpitaz Martínez, i "Nodes Culturals", de Natalia Elías. Amb el llançament de UOC Impacta, es va obrir una nova convocatòria per continuar coneixent i donant suport a iniciatives que promoguin el benestar social i el desenvolupament sostenible.
Les trobades van simbolitzar el cultiu de l'esperit de comunitat UOC, amb el lliurament d'escarapel·les amb llavors, un gest que representa la sembra de coneixement, vincles i futur a Llatinoamèrica.
La visita institucional de la rectora, Àngels Fitó, i la seva delegació per Llatinoamèrica no sols es tradueix en l'enfortiment de llaços amb diferents institucions públiques i acadèmiques, sinó que també subratlla el valor de la comunitat UOC en la generació d'impacte. Des de la presidència de CINDA, on es va debatre sobre la universitat com a "motor d'inclusió", fins al llançament de UOC Impacta a Lima i la creació del primer Node Alumni a Bogotà, la UOC reafirma la seva visió d'una educació superior accessible, de qualitat i orientada a la innovació social.