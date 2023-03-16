"Algunos estudios han demostrado que hablar más de una lengua tiene beneficios a la hora de retrasar los síntomas cognitivos de la demencia hasta cuatro y cinco años. En nuestra investigación, compararemos diferentes tipos de bilingüismo y, a partir de pruebas cognitivas y datos de neuroimagen, determinaremos si ofrece realmente ventajas y en qué ámbitos", explica Calabria, que posee un largo recorrido en el estudio del papel del bilingüismo en la cognición y el envejecimiento.

Los investigadores analizarán una muestra de datos de 2.700 individuos sanos obtenidos en el marco del proyecto ALFA, llevado a cabo por el Barcelonaβeta Research Center de la Fundación Pasqual Maragall. La mayor parte de los individuos, en edades comprendidas entre los 45 y los 74 años, son hijos de pacientes de Alzheimer —el tipo de demencia más común— y han sido evaluados en el ámbito cognitivo, de hábitos de estilo de vida, y con técnicas de imagen cerebral. Un 32 % de las personas participantes son portadoras de la variante genética APOE4, que incrementa de forma importante el riesgo de desarrollar la enfermedad, y se analizará si el bilingüismo también tiene efectos beneficiosos en su caso. Del 2016 al 2022, el Barcelonaβeta Research Center hizo un seguimiento de los portadores de esta variante cada tres años y, por lo tanto, se dispone de datos de su evolución durante dicho periodo.

Estudio ALFA: un ingente volumen de datos de gran valor

Los investigadores trabajarán con dos tipos de datos: de cognición y de neuroimagen, y analizarán varios aspectos acerca del bilingüismo: cómo influye en la memoria y el control ejecutivo; qué impacto tiene en cuanto a la estructura y el metabolismo cerebral; cómo afecta a la cognición y las conexiones neuronales en el riesgo de demencia —especialmente en las personas portadoras del gen APOE4— y qué cambios hubo en la reserva cognitiva y cerebral a lo largo del tiempo.

Los datos de cognición recogidos en el estudio ALFA incluyen dominios como la memoria, la atención, las funciones ejecutivas y la fluidez verbal, parámetros que se emplean en el diagnóstico del deterioro cognitivo. Para el estudio de la estructura cerebral y el impacto que tiene el bilingüismo en esta, se dispone de datos de neuroimagen estructurales y funcionales (de metabolismo) de la actividad del cerebro. En esta parte del proyecto se aplicarán técnicas avanzadas de análisis de datos que incluyen un método innovador utilizado por la UOC, el análisis multicapa, el cual permite conectar diferentes tipos de datos de resonancia magnética (de morfología, estructurales y funcionales) en una única representación. Con este método se pueden analizar volúmenes ingentes de información para detectar cambios sutiles en el cerebro que, de otro modo, no se podrían percibir. Este análisis multicapa ya ha sido utilizado con éxito anteriormente por el NeuroADaS Lab con pacientes de esclerosis múltiple.

El principal reto en el análisis y la interpretación de los resultados es la gran complejidad del cerebro. Además de estudiar las diferentes áreas de este órgano, hay que analizar las redes neuronales y la correlación de actividades entre áreas: "Pasar de los resultados científicos que muestran la implicación de unas áreas más que de otras a la interpretación de lo que esto significa en la prevención de la demencia es un reto estimulante, pero no siempre fácil", dice el investigador.

El valor del caso catalán: un modelo de bilingüismo casi único

Para Calabria, uno de los valores añadidos del estudio es que "se tratade una oportunidad para estudiar una población con una experiencia lingüística casi única en el mundo. En el ámbito del bilingüismo, existen pocos estudios con muestras de gran volumen de participantes. Gracias a la colaboración con el Barcelonaβeta Research Center, tenemos la oportunidad de explorar una muestra de individuos con perfiles bilingües diferentes, y esto nos facilitará poder identificar qué variables son más relevantes a la hora de determinar un beneficio cognitivo y neural. El bilingüismo social que hay en Cataluña se encuentra en pocos países del mundo, con excepciones como India o una parte del Canadá", explica Calabria.

El proyecto tendrá una duración de tres años y durante este tiempo se realizarán tareas de divulgación de los resultados en congresos internacionales y en la Brain Awareness Week. Los resultados finales se darán a conocer en un workshop que se organizará en la Universitat Oberta de Catalunya, con la participación de expertos internacionales en este ámbito.

Poder confirmar los beneficios del bilingüismo en la cognición y la eficiencia cerebral será una potente herramienta que habrá que tener en cuenta en las estrategias de salud pública para la prevención de la demencia, en un escenario en que la esperanza de vida sigue aumentando, pero también la prevalencia de las enfermedades neurodegenerativas. "El mensaje que habrá que dar, pues, es que hablar más de una lengua es útil cuando las personas se hacen mayores y que es necesario cultivarlo desde edades tempranas", afirma el investigador.

Esta investigación favorece el objetivo de desarrollo sostenible (ODS) número 3. Salud y bienestar.