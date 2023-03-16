El programa Executive MBA de la UOC es el mejor MBA en línea de habla hispana del mundo, según el ranking de instituciones de formación superior en línea (Ranking FSO) 2024 de la consultora Hamilton Global Intelligence, junto con Emagister. En la clasificación se han analizado más de 225 instituciones de España, Latinoamérica y Estados Unidos, y se han encuestado unos 4.000 estudiantes y graduados.

El Ranking FSO ha analizado el programa Executive MBA de la UOC, del que actualmente se imparte la 23.ª edición, dirigido a profesionales con un mínimo de cinco años de experiencia laboral en el mundo de la dirección y la gestión de empresas que quieran conseguir cargos de más responsabilidad orientados a la innovación, la creación de empresas, los negocios internacionales, la dirección de nuevos proyectos o los negocios digitales.

Según el director académico del programa, Ramon González Cambray , "lo realmente importante no es llegar a la cima, sino saber mantenerse". Y es que hace siete años consecutivos que la UOC tiene el mejor MBA online de habla hispana del mundo según este ranking, y este hecho "nos llena de felicidad y orgullo", dice el director. "Quiero dar las gracias y la enhorabuena por este nuevo éxito a todo el equipo docente y de gestión, así como a los estudiantes, graduados y graduadas", añade González Cambray.

La décima edición de este ranking destaca que "el 70,4 % de las instituciones han incrementado el uso de la inteligencia artificial (IA) en más de un 50 % respecto al año anterior". En la UOC, dice González Cambray, "hemos integrado la IA de forma transversal, ofreciendo módulos específicos y mejorando la eficiencia de nuestros programas". En cuanto a la paridad de género en este tipo de programas, González Cambray explica que "se ha avanzado en paridad de género, porque las mujeres representan el 48 % de la matrícula en formación superior en línea, con tendencia a igualarse y a reducir las diferencias año tras año", concluye.

Cursar un MBA en línea

Según el Ranking FSO, el incremento salarial al que opta el estudiantado que cursa esta formación, a escala global, es de un 22,7 %, reflejado en el salto de 23.142 euros a 28.441 euros anuales de media.

En cuanto a la tasa de empleabilidad, el estudio indica que un 95 % de las personas que cursan un MBA en línea encuentra trabajo en un periodo de 5,2 semanas una vez terminado el máster.