L'MBA de la UOC és el millor MBA en línia de parla hispana del món per setè any consecutiuSegons la X edició del Rànquing FSO, la UOC continua encapçalant la llista d'entre les més de 200 universitats en línia analitzades
El programa Executive MBA de la UOC és el millor MBA en línia de parla hispana del món, segons el rànquing d'institucions de formació superior en línia (Rànquing FSO) 2024 de la consultora Hamilton Global Intelligence, juntament amb Emagister. En la classificació s'han analitzat més de 225 institucions d'Espanya, Llatinoamèrica i els Estats Units, i s'han enquestat uns 4.000 estudiants i graduats.
El Rànquing FSO ha analitzat el programa Executive MBA de la UOC, del qual actualment s'imparteix la 23a. edició, dirigit a professionals amb un mínim de cinc anys d'experiència laboral en el món de la direcció i la gestió d'empreses que vulguin aconseguir càrrecs de més responsabilitat orientats a la innovació, la creació d'empreses, els negocis internacionals, la direcció de nous projectes o els negocis digitals.
Segons el director acadèmic del programa, Ramon González Cambray, "el que és realment important no és arribar al cim, sinó saber mantenir-s'hi". I és que fa set anys consecutius que la UOC té el millor MBA online de parla hispana del món segons aquest rànquing, i aquest fet "ens omple de felicitat i orgull", diu el director. "Vull donar les gràcies i l'enhorabona per aquest nou èxit a tot l'equip docent i de gestió, i també als estudiants, graduats i graduades", afegeix González Cambray.
La desena edició d'aquest rànquing destaca que "el 70,4 % de les institucions han incrementat l'ús de la intel·ligència artificial (IA) en més d'un 50 % respecte a l'any anterior". A la UOC, diu González Cambray, "hem integrat la IA de manera transversal, oferint mòduls específics i millorant l'eficiència dels nostres programes". Quant a la paritat de gènere en aquest tipus de programes, González Cambray explica que "s'ha avançat en paritat de gènere, perquè les dones representen el 48 % de la matrícula en formació superior en línia, amb tendència a igualar-se i a reduir les diferències any rere any", conclou.
Cursar un MBA en línia
Segons el Rànquing FSO, l'increment salarial a què opta l'estudiantat que cursa aquesta formació, a escala global, és d'un 22,7 %, reflectit en el salt de 23.142 euros a 28.441 euros anuals de mitjana.
Quant a la taxa d'ocupabilitat, l'estudi indica que un 95 % de les persones que cursen un MBA en línia troba feina en un període de 5,2 setmanes un cop acabat el màster.