"Desde Holapueblo, hemos impulsado esta investigación para encontrar soluciones al reto del acceso a la vivienda en el medio rural. Trabajar con investigadores de la UOC nos ha permitido realizar un diagnóstico detallado de la situación actual y desarrollar propuestas de actuación concretas", señala Elena García, coordinadora de Holapueblo, plataforma contra la despoblación impulsada por Redeia, AlmaNatura e IKEA.

El principal reto del estudio ha sido comprender qué influye en el acceso a la vivienda en áreas rurales, tanto en la despoblación como en su posible revitalización. Para muestra, el análisis ha estudiado cuatro municipios: Belorado (Burgos), Bot (Tarragona), Fuentes de León (Badajoz) y Tragacete (Cuenca), que comparten un fuerte proceso de despoblación en la última década, muy por encima de la media provincial. Este tipo de localidades padecen "despoblación, envejecimiento de la población, emigración juvenil y dificultades para revitalizar sus economías, lo que conlleva desempleo, desigualdad social y cambios en sus sectores productivos", señalan los expertos.

Los resultados de la investigación se presentan hoy en uno de ellos, Tragacete, en el marco del I Encuentro de Holapueblo—apoyado por el Ayuntamiento de Tragacete, la Diputación de Cuenca y la Junta de Castilla-La Mancha—, contando con la presencia de ayuntamientos, entidades y nuevos pobladores de la plataforma.

El estudio, que ha tenido en cuenta más de 70 indicadores sociodemográficos, espaciales, socioeconómicos, turísticos y del parque de vivienda, ha aplicado un análisis complejo del mercado de la vivienda en el que es tratada como un bien inmueble y también como un hogar familiar con carga emocional y cultural. Asimismo, la investigación ha llevado a cabo unamirada específica al papel del turismo, evaluando la incidencia de las segundas residencias y de las viviendas de uso turístico en áreas rurales.

Atraer a jóvenes entre el empuje turístico

Los investigadores apuntan que, aunque la actividad turística se percibe en zonas rurales de forma positiva, se ha integrado sin una planificación o gestión clara, con ausencia de planes o reflexiones estratégicas más allá de los límites municipales y en relación con el resto del territorio.

El informe también pone de relieve el papel de las segundas residencias, no solo vinculadas al ocio, sino como nexo con lo rural de familias originarias de estos municipios y potencial foco atractor —aunque temporal, remarcan los investigadores— de generaciones jóvenes, mediante el workation (trabajar de forma remota desde un lugar turístico o relajante) o el coworking.

Las tensiones en el acceso a la vivienda residencial son una realidad palpable en zonas rurales,pese a los procesos de despoblación, concluye el informe. Los investigadores handetectado patrones comunesen los municipios analizados que penalizan el acceso a la vivienda de nuevos residentes, así como de jóvenes que desean independizarse y seguir manteniendo un proyecto de vida en municipios rurales, frenando así los procesos de revitalización.

Los factores que afectan a la accesibilidad a la vivienda varían entre los municipios, apunta el informe, siendo más intensos en los de menor tamaño debido a sus limitados recursos y capacidad de gestión, así como al empuje del turismo, que podría "generar tensiones futuras si no se abordan las restricciones actuales del mercado de vivienda".

La escasa oferta de viviendas de alquiler accesibles y disponibles durante todo el año se presenta como el principal obstáculo para la atracción de nuevos pobladores y también la existencia de un parque de viviendas vacías —que en algunos municipios supera el 20 % de las viviendas disponibles—, su deterioro por desuso con el paso del tiempo, la fragmentación de la propiedad o el crecimiento de los usos no residenciales de las viviendas. Los expertos añaden que "el desajuste entre demanda y oferta de vivienda con frecuencia obedece al mal estado de las viviendas en desuso, su pobre accesibilidad, su limitada eficiencia energética o bien su poca adecuación a las preferencias actuales de la demanda, muy marcadas por el idilio rural".

El freno de las segundas viviendas a nuevos habitantes

A todo esto hay que sumar, como confirma el Banco de España, que los usos alternativos de las viviendas rurales, como son las segundas residencias o el alquiler turístico, han reducido la disponibilidad de vivienda residencial. "Los usos distintos al residencial son claves para comprender tanto la restricción de oferta para nuevos residentes como el incremento de precios, a raíz de las adquisiciones de segundas residencias". Y es que, las residencias vacacionales, que se mantienen vacías la mayor parte del año, suponen en algunos municipios el 40 % del parque de vivienda, siendo esta infrautilización aún mayor en las localidades de mayor tamaño. Esta tendencia, sumada a la escasa iniciativa de construcción de vivienda residencial —rápidamente absorbida para uso turístico o vacacional—, incrementa la falta de oferta de hogares para nuevos residentes.

"Las pocas iniciativas de promoción privada de viviendas para uso residencial han sido absorbidas por la demanda de segundas residencias, de modo que no se ha aliviado la carencia de oferta de vivienda para nuevos residentes", concluye el estudio. A esta realidad hay que añadir su elevado coste cuando los alquileres alcanzan máximos históricos en zonas urbanas próximas. En este contexto, se detecta que los precios de la vivienda, tanto de compra como de alquiler, en las áreas rurales se acercan a los urbanos.

El informe señala que existe una limitada oferta de viviendas rurales de titularidad pública, con inmuebles en desuso, susceptibles de destinarse a alquiler social o en condiciones económicas asequibles, a fin de atender la demanda de nuevos pobladores. "Su impacto ha sido favorable pero exiguo y depende de las posibilidades de financiación interna o de captación de recursos de otras administraciones públicas", mencionan los investigadores.

Propuestas para impulsar la repoblación rural

Frente a este escenario, el informe elaborado por investigadores de la UOC sugiere potenciales soluciones:

- Trasladar el máximo posible de viviendas vacías o en desuso al mercado de alquiler residencial.

- Establecer estructuras estables de arbitraje entre demanda y oferta de vivienda, identificando oportunidades para atraer nuevos pobladores y atendiendo a sus necesidades, lo que incluye alojamiento y servicios de apoyo al emprendimiento.

- Diseñar políticas estratégicas para gestionar el turismo que reduzcan sus efectos colaterales y aprovechen su potencial para el desarrollo sostenible.

- Convertir los municipios en espacios emprendedores, fomentando estructuras de propiedad mixta, beneficiando también a inversores privados.

- Implementar políticas de regulación, que trasciendan el ámbito local, para la regeneración urbanística y el aumento de la oferta de vivienda, incluyendo la rehabilitación de activos inmobiliarios públicos para uso residencial y la creación de una bolsa de viviendas vacías para potenciales demandantes.

Sobre Holapueblo

Holapueblo es una iniciativa de Redeia, AlmaNatura e IKEA para luchar contra la despoblación. Sus objetivos son atraer nuevos habitantes y regenerar el tejido empresarial y la economía gracias a la puesta en funcionamiento de proyectos de emprendimiento en la España despoblada. Tras cuatro ediciones, y con una quinta en marcha, la iniciativa ya trabaja con 100 municipios. Hasta el momento "hemos conseguido que 45 municipios ganen 167 nuevos habitantes —68 familias— y que funcionen 42 proyectos emprendedores. En los próximos meses se sumarán otras 41 personas, de unas 20 familias", señalan desde la plataforma.

"El recorrido ha sido muy positivo, no carente de desafíos, pero realmente ilusionante. Hemos logrado conectar a personas emprendedoras con pueblos en proceso de revitalización y generar oportunidades de desarrollo económico y social en entornos rurales. Además, hemos comprobado que la plataforma tiene un impacto real en el arraigo de nuevos habitantes en estas comunidades", reflexiona Elena García.



Esta investigación de la UOC favorece el objetivo de desarrollo sostenible (ODS) de la ONU: 11. Ciudades y comunidades sostenibles.