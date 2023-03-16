Qué son las micronovelas

Las micronovelas son muy populares en China, se estima que en 2024 congregaron a más de 570 millones de usuarios en este. La plataforma ReelShort, propiedad de la compañía Crazy Maple Studio, es la principal impulsora de micronovelas en China, y ya cuenta con un catálogo que supera los treinta títulos con éxito de audiencia.

La facilidad para lanzar nuevas series radica en que son productos de bajo coste, con un presupuesto medio de unos 300.000 dólares por micronovela, según explica la experta de la UOC, y equipos técnicos con escasa trayectoria profesional, aunque hay títulos que apenas destinan 50.000 euros a una tanda de no más de cincuenta o cien episodios. Todo ello, pensado para alimentar la voracidad de usuarios que consumen de forma casi compulsiva los episodios, desperdigados por redes sociales y plataformas como TikTok, YouTube o Instagram, convertidas en imanes que atraen a un público compuesto mayoritariamente por mujeres de entre 18 y 45 años, "enganchadas" a tramas de lo más variopintas.

"Hay sitio casi para cualquier cosa, desde mujeres despechadas hasta hombres lobo, pasando por madrastras, esposos multimillonarios y, por supuesto, amores aparentemente imposibles. Son historias predecibles y locas, con tramas que incluyen el romance, la venganza, personajes arquetípicos y diálogos simplones", destaca la profesora, quien añade que "lo que engancha, según sus fans, es precisamente ese aire a serie B". "Todo está diseñado para que la historia fluya tan rápido como los dedos por la pantalla", subraya, trazando una línea que separa claramente a estos productos de las telenovelas tradicionales, donde sus episodios, que casi siempre rozan los sesenta minutos de duración, necesitan un ritmo más pausado para subsistir en el tiempo. Algo que, por su propia naturaleza, no necesitan tanto las micronovelas, cuya competencia son Reels, trends y toda una amalgama de contenidos creados por usuarios en redes sociales con el fin, precisamente, de arrancar un like furtivo y conseguir un puñado de nuevos seguidores que se puedan monetizar en el futuro.

Entretenimiento efímero

Si algo tienen las micronovelas es que se trata de una forma de entretenimiento vinculada de forma natural a las redes sociales y, por tanto, a sus características y vicios. El formato ultracorto de los episodios permite asemejarlos a esos vídeos creados por los propios usuarios en redes sociales, si bien las micronovelas tienen detrás un claro componente mercantil.

Elena Neira recuerda a una de las empresas pioneras en explorar este negocio, Quibi, una plataforma de vídeos para móviles fundada en 2020 por Jeffrey Katzenberg, uno de los fundadores de DreamWorks. La compañía apenas duró seis meses en el mercado, en parte por el desafío que supuso la pandemia para un modelo de negocio centrado en las suscripciones. ReelShort ha aprendido la lección y, como destaca la experta, ceba a sus potenciales suscriptores con episodios gratuitos distribuidos en redes sociales, y después los fuerza a pagar el equivalente a unos diez dólares al mes para acceder, ya en su propia plataforma, al resto de capítulos. "El resultado es un contenido sin demasiadas aspiraciones, pero muy adictivo. Ese es su principal atractivo", indica.

Hasta ahora, pocos grandes estudios se han lanzado a explorar este negocio, que en China alcanza unas cotas que harían replanteárselo a cualquiera, sobre todo a los maestros de la telenovela latina, que ya conocen y controlan el lenguaje de estos productos y simplemente tendrían que adaptar el formato para triunfar. Aunque Occidente se abre poco a poco a esta tendencia, en parte animado por las cifras que amasan las micronovelas en Asia.

Se estima que en 2024 los micro-dramas consiguieron más de 570 millones de espectadores en China donde ya mueven casi 7.000 millones de euros al año, según la Asociación de Servicios de Difusión por Red de China. La ciudad de Hengdian se ha convertido en el particular Hollywood de este producto: allí se grabaron 1.500 producciones solo en 2024, en busca del título de éxito que conquiste a la audiencia (y a sus bolsillos). "Son muchos los usuarios dispuestos a pagar o a tolerar bloques eternos de publicidad por saber el desenlace de la historia y tener su chute de dopamina", reconoce Elena Neira sobre un producto audiovisual que ya es objeto de estudio, en parte porque nos convierte en " yonquis de la gratificación instantánea", apunta, con una fórmula barata, sencilla y muy efectiva.