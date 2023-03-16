Moderadores y periodistas reivindican el rigor y los valores en las tertulias políticas frente a la polarizaciónLa UOC y la Agencia EFE entregan los Premios Internacionales MoJoInnova en una jornada marcada por el debate sobre periodismo y desinformación
Jesús Calleja recibe el Premio MoJoInnova a la excelencia periodística: "Viajar y contarlo es lo que más me gusta del mundo"
En un contexto marcado por la polarización ideológica, la desinformación y los discursos simplificados, los periodistas que participan en tertulias televisivas desempeñan un papel crucial. Los moderadores, en particular, asumen el reto de mantener el equilibrio y garantizar la calidad del debate.
Esta cuestión fue abordada por algunos de los presentadores más reconocidos de TVE, como Xabier Fortes, director de La noche en 24 horas, y Marta Flich, periodista y economista al frente de Directo al grano, durante la novena edición de la Jornada de Periodismo Móvil MoJoInnova, organizada por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y la Agencia EFE. Ambos intervinieron en una mesa redonda junto con Jesús Maraña, director editorial de infoLibre, y Elsa García de Blas, periodista de El País.
El reto de informar sin caer en la equidistancia
Fortes reconoció que afronta estas tertulias "con mucha paciencia", ya que el clima actual se ha vuelto "bastante canalla", con pérdida de empatía y enfrentamientos cada vez más directos. Ante ello, considera fundamental aportar "sentido común", dar espacio a la pluralidad y responder a los discursos alejados de la verdad "con la mayor educación posible", algo que, en su opinión, escasea en la política actual.
Por su parte, Flich subrayó la importancia de la ecuanimidad y la imparcialidad, aunque no de la equidistancia, ya que "no se puede dar el mismo valor a una mentira que a una verdad". Flich defendió que los presentadores deben estar más informados que nunca para detectar y rebatir bulos en tiempo real.
García de Blas, en cambio, destacó la necesidad de resistir frente a la polarización y reivindicó el deber del periodista de explicar la verdad, "que es compleja, poliédrica y con matices". Denunció también que en muchos debates se priorizan voces extremas, lo que resta atractivo a quienes no adoptan posiciones radicales.
Maraña, con más de veinte años de experiencia en tertulias, reivindicó la verificación, el contraste y el análisis como pilares del debate político. "Me equivoco, pero no miento", afirmó, y lamentó que estos espacios se hayan ido "contaminando".
Los cuatro coincidieron, además, en señalar la presión que ejercen las redes sociales. Fortes admitió responder a muchas de las ofensas, sobre todo cuando afectan a compañeros. Flich confesó haber limitado su actividad en línea tras algunas campañas de desprestigio y denunció la violencia digital que sufren especialmente las mujeres. García de Blas también afirmó que había restringido el uso de sus perfiles en las redes, mientras que Maraña aseguró que, en ocasiones, no le queda otra opción que bloquear usuarios.
La jornada incluyó, asimismo, el debate "Comunicar con otra voz: el poder de nuevos formatos", con la participación de Jokin Castellón (laSexta Clave), Lourdes Maldonado (telediario de fin de semana de La 1) y Aimar Bretos (Hora 25, Cadena SER). En esta mesa se reflexionó sobre la importancia de adaptar los contenidos a los distintos formatos digitales, la necesidad de imprimir un sello personal al trabajo periodístico, y las formas de llegar a mayores audiencias sin renunciar a ejercer un periodismo con valores.
Premios Internacionales MoJoInnova UOC-EFE
El encuentro concluyó con la entrega de la sexta edición de los Premios Internacionales MoJoInnova UOC-EFE. El galardón a la excelencia periodística recayó en el periodista y comunicador Jesús Calleja, quien, al recoger el premio, aseguró: "Viajar por el mundo y contarlo es mi trabajo, y también lo que más me gusta del mundo". Añadió, además, que "la aventura tiene una autenticidad y una verdad que hacen que el entrevistado se olvide de las cámaras, y allí es cuando los invitados se abren y se muestran vulnerables".
En la categoría nacional, la directora del máster universitario de Periodismo y Comunicación Digital: Datos y Nuevas Narrativas de la UOC, Candela Ollé, entregó el premio a Alejandra García Martínez, de La Sexta, por el trabajo "Explicación del show de Leire para dummies". En la categoría internacional (Vueling), el reconocimiento fue para Javier Jennings Mozo, por "La puerta de Gaza: tensión en el primer día de alto el fuego".
El cierre de la jornada corrió a cargo de Gemma San Cornelio, directora de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC.
“La aventura tiene una autenticidad y una verdad que hacen que el entrevistado se olvide de las cámaras, y aquí es donde los invitados se abren y se muestran vulnerables”