El reto de informar sin caer en la equidistancia

Fortes reconoció que afronta estas tertulias "con mucha paciencia", ya que el clima actual se ha vuelto "bastante canalla", con pérdida de empatía y enfrentamientos cada vez más directos. Ante ello, considera fundamental aportar "sentido común", dar espacio a la pluralidad y responder a los discursos alejados de la verdad "con la mayor educación posible", algo que, en su opinión, escasea en la política actual.

Por su parte, Flich subrayó la importancia de la ecuanimidad y la imparcialidad, aunque no de la equidistancia, ya que "no se puede dar el mismo valor a una mentira que a una verdad". Flich defendió que los presentadores deben estar más informados que nunca para detectar y rebatir bulos en tiempo real.

García de Blas, en cambio, destacó la necesidad de resistir frente a la polarización y reivindicó el deber del periodista de explicar la verdad, "que es compleja, poliédrica y con matices". Denunció también que en muchos debates se priorizan voces extremas, lo que resta atractivo a quienes no adoptan posiciones radicales.

Maraña, con más de veinte años de experiencia en tertulias, reivindicó la verificación, el contraste y el análisis como pilares del debate político. "Me equivoco, pero no miento", afirmó, y lamentó que estos espacios se hayan ido "contaminando".