Moderadors i periodistes reivindiquen el rigor i els valors en les tertúlies polítiques enfront de la polaritzacióLa UOC i l'Agència EFE lliuren els Premis Internacionals MoJoInnova en una jornada marcada pel debat sobre periodisme i desinformació
Jesús Calleja rep el Premi MoJoInnova a l'excel·lència periodística: "Viatjar i explicar-ho és el que m'agrada més del món"
En un context marcat per la polarització ideològica, la desinformació i els discursos simplificats, els periodistes que participen en tertúlies televisives tenen un paper fonamental. Els moderadors, en particular, assumeixen el repte de mantenir l'equilibri i garantir la qualitat del debat.
Aquesta qüestió va ser tractada per alguns dels presentadors més reconeguts de TVE, com ara Xabier Fortes, director de La noche en 24 horas, i Marta Flich, periodista i economista al capdavant de Directo al grano, durant la novena edició de la Jornada de Periodisme Mòbil MoJoInnova, organitzada per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i l'Agència EFE. Tots dos van intervenir en una taula rodona juntament amb Jesús Maraña, director editorial d'infoLibre, i Elsa García de Blas, periodista d'El País.
El repte d'informar sense caure en l'equidistància
Fortes va reconèixer que afronta aquestes tertúlies "amb molta paciència", ja que el clima actual s'ha tornat "força canalla", amb pèrdua d'empatia i enfrontaments cada cop més directes. Davant d'aquest fet, considera fonamental aportar "sentit comú", donar espai a la pluralitat i respondre als discursos allunyats de la veritat "amb la màxima educació possible", cosa que, des del seu punt de vista, escasseja en la política actual.
Per la seva banda, Flich va subratllar la importància de l'equanimitat i la imparcialitat, però no de l'equidistància, ja que "no es pot donar el mateix valor a una mentida que a una veritat". Flich va defensar que els presentadors han d'estar més informats que mai per detectar i rebatre notícies falses en temps real.
García de Blas, en canvi, va destacar la necessitat de resistir a la polarització i va reivindicar el deure del periodista d'explicar la veritat, "que és complexa, polièdrica i amb matisos". Així mateix, va denunciar que en molts debats es prioritzen veus extremes, cosa que fa disminuir l'atractivitat dels que no adopten posicions radicals.
Maraña, amb més de vint anys d'experiència en tertúlies, va reivindicar la verificació, el contrastament i l'anàlisi com a pilars del debat polític. "M'equivoco, però no menteixo", va afirmar, i va lamentar que aquests espais s'hagin anat "contaminant".
Tots quatre van coincidir, a més, a assenyalar la pressió que exerceixen les xarxes socials. Fortes va admetre que respon a moltes de les ofenses, sobretot quan els afectats són companys seus. Flich va confessar que havia limitat la seva activitat en línia després d'algunes campanyes de desprestigi i va denunciar la violència digital que pateixen especialment les dones. García de Blas també va afirmar que havia restringit l'ús dels seus perfils a les xarxes, mentre que Maraña va assegurar que, a vegades, no li queda més opció que bloquejar usuaris.
La jornada va incloure, així mateix, el debat "Comunicar con otra voz: el poder de nuevos formatos", amb la participació de Jokin Castellón (laSexta Clave), Lourdes Maldonado (telenotícies de cap de setmana de La 1) i Aimar Bretos (Hora 25, Cadena SER). En aquesta taula es va reflexionar sobre la importància d'adaptar els continguts als diferents formats digitals, la necessitat de dotar la tasca periodística d'un segell personal, i les maneres d'aconseguir més audiències sense renunciar a exercir un periodisme amb valors.
La jornada va incloure, així mateix, el debat "Comunicar con otra voz: el poder de nuevos formatos", amb la participació de Jokin Castellón (laSexta Clave), Lourdes Maldonado (telenotícies de cap de setmana de La 1) i Aimar Bretos (Hora 25, Cadena SER). En aquesta taula es va reflexionar sobre la importància d'adaptar els continguts als diferents formats digitals, la necessitat de dotar la tasca periodística d'un segell personal, i les maneres d'aconseguir més audiències sense renunciar a exercir un periodisme amb valors.
“L'aventura té una autenticitat i una veritat que fan que l'entrevistat s'oblidi de les càmeres, i aquí és on els convidats s'obren i es mostren vulnerables”
Premis Internacionals MoJoInnova UOC-EFE
La trobada va concloure amb el lliurament de la sisena edició dels Premis Internacionals MoJoInnova UOC-EFE. El guardó a l'excel·lència periodística es va atorgar al periodista i comunicador Jesús Calleja, que, en recollir el premi, va assegurar: "Viatjar pel món i explicar-ho és la meva feina, i també el que m'agrada més del món". A més, va afegir que "l'aventura té una autenticitat i una veritat que fan que l'entrevistat s'oblidi de les càmeres, i aquí és on els convidats s'obren i es mostren vulnerables".
En la categoria nacional, la directora del màster universitari de Periodisme i Comunicació Digital: Dades i Noves Narratives de la UOC, Candela Ollé, va lliurar el premi a Alejandra García Martínez, de La Sexta, pel treball "Explicación del show de Leire para dummies". En la categoria internacional (Vueling), el reconeixement va ser per a Javier Jennings Mozo, per "La puerta de Gaza: tensión en el primer día de alto el fuego".
El tancament de la jornada va anar a càrrec de Gemma San Cornelio, directora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC.