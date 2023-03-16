1/10/25 · Comunicació

Moderadors i periodistes reivindiquen el rigor i els valors en les tertúlies polítiques enfront de la polarització

La UOC i l'Agència EFE lliuren els Premis Internacionals MoJoInnova en una jornada marcada pel debat sobre periodisme i desinformació

Jesús Calleja rep el Premi MoJoInnova a l'excel·lència periodística: "Viatjar i explicar-ho és el que m'agrada més del món"
IX Jornada de Periodisme mòbil MoJo Innova UOC-EFE

Oficina de Mitjans

En un context marcat per la polarització ideològica, la desinformació i els discursos simplificats, els periodistes que participen en tertúlies televisives tenen un paper fonamental. Els moderadors, en particular, assumeixen el repte de mantenir l'equilibri i garantir la qualitat del debat.

Aquesta qüestió va ser tractada per alguns dels presentadors més reconeguts de TVE, com ara Xabier Fortes, director de La noche en 24 horas, i Marta Flich, periodista i economista al capdavant de Directo al grano, durant la novena edició de la Jornada de Periodisme Mòbil MoJoInnova, organitzada per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i l'Agència EFE. Tots dos van intervenir en una taula rodona juntament amb Jesús Maraña, director editorial d'infoLibre, i Elsa García de Blas, periodista d'El País.

La professora de la UOC, Ana Bernal, durant l'obertura de la Jornada

La professora de la UOC, Ana Bernal, durant l'obertura de la Jornada

La Jornada va arrencar amb unes paraules del vicerector d'Aliances, Comunitat i Cultura de la UOC, Manel Jiménez

La Jornada va arrencar amb unes paraules del vicerector d'Aliances, Comunitat i Cultura de la UOC, Manel Jiménez

Primera taula de la Jornada

Primera taula de la Jornada

Marta Flich, presentadora de Directo al grano de TVE

Marta Flich, presentadora de Directo al grano de TVE

La periodista Elsa García de Blas del diari El País

La periodista Elsa García de Blas del diari El País

Xabier Fortes, director de La noche en 24 horas

Xabier Fortes, director de La noche en 24 horas

Jesús Maraña, director editorial de infoLibre

Jesús Maraña, director editorial de infoLibre

Ana Bernal durant la tertúlia

Ana Bernal durant la tertúlia

El repte d'informar sense caure en l'equidistància

Fortes va reconèixer que afronta aquestes tertúlies "amb molta paciència", ja que el clima actual s'ha tornat "força canalla", amb pèrdua d'empatia i enfrontaments cada cop més directes. Davant d'aquest fet, considera fonamental aportar "sentit comú", donar espai a la pluralitat i respondre als discursos allunyats de la veritat "amb la màxima educació possible", cosa que, des del seu punt de vista, escasseja en la política actual.

Per la seva banda, Flich va subratllar la importància de l'equanimitat i la imparcialitat, però no de l'equidistància, ja que "no es pot donar el mateix valor a una mentida que a una veritat". Flich va defensar que els presentadors han d'estar més informats que mai per detectar i rebatre notícies falses en temps real.

García de Blas, en canvi, va destacar la necessitat de resistir a la polarització i va reivindicar el deure del periodista d'explicar la veritat, "que és complexa, polièdrica i amb matisos". Així mateix, va denunciar que en molts debats es prioritzen veus extremes, cosa que fa disminuir l'atractivitat dels que no adopten posicions radicals.

Maraña, amb més de vint anys d'experiència en tertúlies, va reivindicar la verificació, el contrastament i l'anàlisi com a pilars del debat polític. "M'equivoco, però no menteixo", va afirmar, i va lamentar que aquests espais s'hagin anat "contaminant".

Tots quatre van coincidir, a més, a assenyalar la pressió que exerceixen les xarxes socials. Fortes va admetre que respon a moltes de les ofenses, sobretot quan els afectats són companys seus. Flich va confessar que havia limitat la seva activitat en línia després d'algunes campanyes de desprestigi i va denunciar la violència digital que pateixen especialment les dones. García de Blas també va afirmar que havia restringit l'ús dels seus perfils a les xarxes, mentre que Maraña va assegurar que, a vegades, no li queda més opció que bloquejar usuaris.

La jornada va incloure, així mateix, el debat "Comunicar con otra voz: el poder de nuevos formatos", amb la participació de Jokin Castellón (laSexta Clave), Lourdes Maldonado (telenotícies de cap de setmana de La 1) i Aimar Bretos (Hora 25, Cadena SER). En aquesta taula es va reflexionar sobre la importància d'adaptar els continguts als diferents formats digitals, la necessitat de dotar la tasca periodística d'un segell personal, i les maneres d'aconseguir més audiències sense renunciar a exercir un periodisme amb valors.

Segona taula de la Jornada

Segona taula de la Jornada

Lourdes Maldonado, presentadora del Telediario Fin de Semana de La 1

Lourdes Maldonado, presentadora del Telediario Fin de Semana de La 1

Jokin Castellón, presentador de la laSexta Clave

Jokin Castellón, presentador de la laSexta Clave

Aimar Bretos, director de Hora 25 de la Cadena Ser

Aimar Bretos, director de Hora 25 de la Cadena Ser

Aimar Bretos durant la segona taula de la Jornada

Aimar Bretos durant la segona taula de la Jornada

La jornada va incloure, així mateix, el debat "Comunicar con otra voz: el poder de nuevos formatos", amb la participació de Jokin Castellón (laSexta Clave), Lourdes Maldonado (telenotícies de cap de setmana de La 1) i Aimar Bretos (Hora 25, Cadena SER). En aquesta taula es va reflexionar sobre la importància d'adaptar els continguts als diferents formats digitals, la necessitat de dotar la tasca periodística d'un segell personal, i les maneres d'aconseguir més audiències sense renunciar a exercir un periodisme amb valors.

“L'aventura té una autenticitat i una veritat que fan que l'entrevistat s'oblidi de les càmeres, i aquí és on els convidats s'obren i es mostren vulnerables”
Entrevista al Jesús Calleja

Entrevista al Jesús Calleja

Jesús Calleja va rebre el guardó a l'excel·lència periodística

Jesús Calleja va rebre el guardó a l'excel·lència periodística

Moment de l'entrega del guardó

Moment de l'entrega del guardó

Candela Ollé entrega el premi a la categoria nacional

Candela Ollé entrega el premi a la categoria nacional

Alejandra García Martínez, de La Sexta, premiada pel treball "Explicación del show de Leire para dummies"

Alejandra García Martínez, de La Sexta, premiada pel treball "Explicación del show de Leire para dummies"

El premi en la categoria internacional va ser per Javier Jennings Mozo amb el treball "La puerta de Gaza: tensión en el primer día de alto el fuego"

El premi en la categoria internacional va ser per Javier Jennings Mozo amb el treball "La puerta de Gaza: tensión en el primer día de alto el fuego"

Els premiats de la VI edició dels Premis Internacionals MoJoInnova UOC-EFE

Els premiats de la VI edició dels Premis Internacionals MoJoInnova UOC-EFE

La directora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, Gemma San Cornelio va tancar l'acte

La directora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, Gemma San Cornelio va tancar l'acte

Premis Internacionals MoJoInnova UOC-EFE

La trobada va concloure amb el lliurament de la sisena edició dels Premis Internacionals MoJoInnova UOC-EFE. El guardó a l'excel·lència periodística es va atorgar al periodista i comunicador Jesús Calleja, que, en recollir el premi, va assegurar: "Viatjar pel món i explicar-ho és la meva feina, i també el que m'agrada més del món". A més, va afegir que "l'aventura té una autenticitat i una veritat que fan que l'entrevistat s'oblidi de les càmeres, i aquí és on els convidats s'obren i es mostren vulnerables".

En la categoria nacional, la directora del màster universitari de Periodisme i Comunicació Digital: Dades i Noves Narratives de la UOC, Candela Ollé, va lliurar el premi a Alejandra García Martínez, de La Sexta, pel treball "Explicación del show de Leire para dummies". En la categoria internacional (Vueling), el reconeixement va ser per a Javier Jennings Mozo, per "La puerta de Gaza: tensión en el primer día de alto el fuego".

El tancament de la jornada va anar a càrrec de Gemma San Cornelio, directora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC.

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